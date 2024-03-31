На турбазе в Краснодарском крае после взрыва газа произошел пожар

В Краснодарском крае на турбазе «Водолей» произошел пожар, пострадал один человек

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении говорится, что по предварительным данным, причиной возгорания на турбазе «Водолей», расположенной вдоль трассы из хутора Красного Дагестана к станице Нижегородской, стала вспышка газовоздушной смеси из газового баллона. Огонь охватил площадь 500 квадратных метров, передает ТАСС.

Отмечается, что один человек с переломом был доставлен в местную центральную районную больницу, погибших нет. В оперштабе добавили, что открытое горение уже ликвидировано, было эвакуировано 50 человек, детей нет.

Ранее сообщалось, что возгорание на площади 1 тыс. кв. м в рыбном цехе в деревне Брехово Московской области ликвидировано.