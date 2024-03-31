Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.2 комментария
На турбазе в Краснодарском крае после взрыва газа произошел пожар
В Краснодарском крае на турбазе «Водолей» произошел пожар, пострадал один человек
В Апшеронском районе Краснодарского края на турбазе «Водолей» произошел пожар, в результате которого пострадал один человек, сообщали в краевом оперштабе.
В сообщении говорится, что по предварительным данным, причиной возгорания на турбазе «Водолей», расположенной вдоль трассы из хутора Красного Дагестана к станице Нижегородской, стала вспышка газовоздушной смеси из газового баллона. Огонь охватил площадь 500 квадратных метров, передает ТАСС.
Отмечается, что один человек с переломом был доставлен в местную центральную районную больницу, погибших нет. В оперштабе добавили, что открытое горение уже ликвидировано, было эвакуировано 50 человек, детей нет.
Ранее сообщалось, что возгорание на площади 1 тыс. кв. м в рыбном цехе в деревне Брехово Московской области ликвидировано.