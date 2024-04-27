Эксперт: Финские военные участвуют в подготовке ДРГ ВСУ для заброски в Россию

Эксперт Степанов: Финские военные участвуют в подготовке ДРГ ВСУ для заброски на территорию России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, была масса доказательств присутствия именно финских наемников, которые говорят на финском языке, которые непосредственно участвовали в различных диверсионных акциях в российском приграничье, передает ТАСС.

По его словам, судя по уже по имеющимся свидетельствам, можно сказать, что финские наемники напрямую участвуют как в боевых действиях на линии боевого соприкосновения, так и в подготовке украинских диверсантов. Степанов добавил, что действующие офицеры ВС Финляндии откомандированы на Украину по «нелегальному каналу».

Эксперт добавил, что таким образом Финляндия как член НАТО изучает тактику ВС России для планирования возможных боевых действий против России в приграничной зоне Карелии.

«Есть отдельный егерский полк специального назначения «Утти», который напрямую подчиняется Генштабу ВС Финляндии. Именно его инструкторы в настоящее время активно включены в работу с украинской стороной в рамках подготовки», – добавил он.

Степанов уточнил, что специалисты Отряда специальных операций SOD военно-морского разведбата береговой бригады финских ВМС могут готовить украинские силы специальных операций, которые действуют на крымском направлении в попытках высадки на полуострове и проведения там диверсий.

Ранее газета Ilta-Sanomat со ссылкой на волонтера сообщила, что финский наемник с позывным Самсон погиб на Украине, это уже третий финн, погибший в этой стране.