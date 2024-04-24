Захарова резко раскритиковала ЮНЕСКО за молчание об убийстве Еремина

Захарова: Молчание ЮНЕСКО в связи с убийством журналиста Еремина подрывает ее авторитет

Tекст: Ольга Никитина

В своем Telegram-канале она напомнила, что «всушники целенаправленно и хладнокровно» забросали Еремина с дронов разрывными боеприпасами, не обратив при этом никакого внимания на плашку «Пресса», а, скорее всего, предположила Захарова, даже благодаря ей. «Принятые во всем мире обозначения корреспондентов и журналистов наоборот служат для адептов киевского режима лакомой мишенью», – отметила она.

Захарова обратилась к тем, кто «по своему положению» обязан спрашивать с «украинских мясников», которые окончательно утратили человеческий облик. Так, она упомянула гендиректора ЮНЕСКО Азуле, в обязанности которой входит реагирование на факты нападений и убийств сотрудников СМИ. Она, как с иронией отметила Захарова, «постеснялась омрачить скорбной темой атмосферу юбилея» – Россия на днях отпраздновала 70-летие своего членства в этой организации.

«Оценок кровавой вакханалии киевских преступников и убийц с позиций гендиректора крупнейшей гуманитарной организации как не было, так и нет», – подчеркнула спикер российского внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, хроническое умышленное бездействие руководства данной организации девальвируют все эти достижения и подрывают авторитет структуры. Она задалась вопросом о том, как может ЮНЕСКО быть глобальным ориентиром в вопросах этики и гуманитарных стандартов, если ее руководитель «демонстрирует все признаки взращенного на почве политической ангажированности жестокосердия и отсутствия элементарной эмпатии». Она отметила, что про беспристрастность и равноудаленность даже упоминать не приходится.

Также Захарову заинтересовало, почему на убийство Еремина не отреагировали все те, кто «протаскивал» в Совбез ООН резолюции о безопасности журналистов, а также почему никак не прокомментировало произошедшее ОБСЕ.

«Помимо всего прочего, это неисполнение прямых функциональных обязанностей, за которые страны-члены исправно платят взносы», – заключила Захарова.

Накануне президент Владимир Путин наградил военкора «Известий» Семена Еремина орденом Мужества посмертно.