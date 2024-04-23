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    Как Туркмения мешает Газпрому завоевывать Китай
    Эксперты назвали ракету, которой была поражена телевышка в Харькове
    Пашинян заявил об отсутствии у Армении причин оставаться в ОДКБ
    Морпехи-дальневосточники подняли флаг России в освобожденной Новомихайловке
    Стало известно о бегстве без приказа бригады ВСУ из Очеретино
    В Киеве прогремели взрывы
    Россия приготовила ответ Западу на изъятие активов в пользу Киева
    Орбан назвал путь к урегулированию конфликта на Украине в 2025 году
    Россиянам предложили отказаться от рейсов Turkish Airlines
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Придет победа, и мы увидим себя другими

    Экзистенциальный характер нынешнего противостояния выражается не только во фронтовых новостях, в работе на победу, сострадании, боли и скорби. Он выражается и в повседневной жизни России за границами больших городов, такой, как она есть, где до сих пор живет большинство русских людей.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый пакет помощи может стать мягким выходом США из конфликта на Украине

    После выборов новый президент США – кто бы им ни стал – может справедливо заявить: мол, мы дали Украине все карты в руки. Можете победить – побеждайте, не можете – договаривайтесь. Не сделали этого? Это уже не наши заботы.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Запад толкает Украину на последнюю битву

    Масштабное поражение украинской армии и стоящего за ней западного политикума и ВПК будет наглядной демонстрацией окончания доминирования Запада и станет важным фактором в изменении геополитического мироустройства.

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    23 апреля 2024, 10:47 • Новости дня

    Путин наградил военкора «Известий» Еремина орденом Мужества посмертно

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин наградил военкора «Известий» Семена Еремина орденом Мужества посмертно.

    Указ опубликован на сайте Кремля.

    Напомним, Еремин погиб в результате атаки украинского дрона около Приютного. В Кремле произошедшее назвали большой трагедией, отметив, что ВСУ сознательно атакуют российских журналистов.

    22 апреля 2024, 20:56 • Новости дня
    В США назвали сроки перехода Одессы под контроль России

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Одесса перейдет под контроль России к концу лета

    В США назвали сроки перехода Одессы под контроль России
    @ Matteo Placucci/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Одесса окажется под контролем российских войск по окончании спецоперации к концу лета, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

    Джонсон не сомневается, что российские войска возьмут Одессу, потому что город всегда был русским, несмотря на то что украинские власти пытались сделать все, чтобы стереть из него русское наследие, передает РИА «Новости».

    По мнению экс-аналитика ЦРУ, все это закончится уже к концу лета, а может и раньше, потому что Украина не сможет вести боевые действия.

    Журналист Тимур Шерзад в колонке для газеты ВЗГЛЯД писал, что Россия должна снова «вышвырнуть» нацистов из Одессы – как это сделала РККА 80 лет назад.

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    22 апреля 2024, 19:19 • Новости дня
    Эксперты назвали ювелирным уничтожение телевышки в Харькове

    Военный эксперт Леонков объяснил, зачем ВСУ размещали военное оборудование на телевышке в Харькове

    Эксперты назвали ювелирным уничтожение телевышки в Харькове
    @ кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    ВСУ разместили на телевышке в Харькове военное оборудование, с помощью которого пытались отследить движение российской авиации и дронов. И как только ВС России это вычислили – объект был уничтожен, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков.

    «Использование любых высотных сооружений и размещение на них, например, обзорных РЛС – вполне уместно: чем выше их разместить, тем больше обзор. ВСУ пошли на такие меры в связи с дефицитом РЛС дальнего обзора на таких комплексах ПВО, как С-300 или Patriot. К ним летят наши дроны, самолеты, они хотят видеть дальше и пользуются всеми подобными объектами», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

    «Однажды мы уже стреляли по этой телевизионной вышке, когда украинцы размещали там средства ретрансляции. Но вышку эту не срубило. А сейчас, видимо, у нас появились надежные данные – и наши специалисты провели соответствующую операцию», – напомнил собеседник.

    Он также добавил, что сама по себе вышка – сложный объект для поражения ввиду особенностей своей конструкции. Именно по этой причине ВСУ стараются разместить военное оборудование на подобного рода конструкциях, которые внешне выглядит как обычная гражданская инфраструктура, но в реальности она выполняет функции двойного назначения.

    «Мы обнаружили, что гражданский объект используется в военных целях – и ювелирно уничтожили его. Мы ведь предупреждали противника о том, что любая гражданская инфраструктура, которая будет использоваться в военных целях, является нашей законной мишенью. Когда мы освобождали Артемовск, Авдеевку и Мариуполь, ВСУ размещали на домах и всех возвышенностях системы наблюдения и корректировки огня. И мы их тоже обнаруживали с помощью станций радиотехнической разведки и уничтожали», – заключил аналитик.

    В то же время военкор Александр Коц отметил, что уничтоженная в Харькове телевышка не только раздавала телесигнал и сотовую связь, но и служила мачтой для различного военного оборудования: РЭБ, РТР, ретрансляторов и прочего.

    «Размещать подобную аппаратуру на таких высотных объектах – общепринятая практика, так она дальше добивает. И успешное поражение вышки – это ювелирная работа наших летчиков. Точно попасть ракетой в такой хоть и неподвижный, но очень узкий объект сможет далеко не каждый профи», – подчеркнул Коц в своем Telegram-канале.

    Напомним, в понедельник ВС РФ ударили по телевизионной вышке в Харькове, на который находились системы связи украинской ПВО, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

    «В 16.36 был нанесен удар по телевышке в Харькове, которая находится по улице Деревянко, треть вышки срезало, на ней была антенна связи ПВО», – сказал он. Лебедев добавил, что на данный момент системы ПВО в Харькове действуют на минимальном расстоянии, и каждая из систем не имеет связи с другой.

    Харьковская телебашня была пятой по высоте телебашней УССР и самым высоким сооружением в Харькове – 240,7 метра. Весь комплекс телецентра был введен в эксплуатацию 12 декабря 1981 года. Тогда же впервые в отечественной практике с помощью грузового вертолета МИ-10К были смонтированы конструкции фидерно-лифтового ствола телебашни, начиная с отметки 158 метров.

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    23 апреля 2024, 00:38 • Новости дня
    Стало известно о бегстве без приказа бригады ВСУ из Очеретино
    Стало известно о бегстве без приказа бригады ВСУ из Очеретино
    @ Karl-Josef Hildenbran/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Очеретино одна из бригад вооруженных сил Украины без приказа оставила позиции, сообщили украинские СМИ со ссылкой на волонтера.

    Украинский волонтер Тим Златкин заявил, что в «Очеретино очень тяжело». Он сообщил, что российские силы «немедленно зашли в населенный пункт» после бегства украинских военных.

    Златкин заявил о «боях в центре силами другой бригады». Предполагалось, что эта бригада отправится «на ротацию и возобновление». По его словам, «это еще не прорыв, но выровнять фронт на важном Авдеевском направлении будет сложно».

    Украинские СМИ отмечают, что на «внештатную ситуацию» указывали и другие источники, хотя официального подтверждения нет.

    Напомним, российские военкоры сообщили о взятии Очеретино бойцами 433-го полка 27-й дивизии группировки «Центр».

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    22 апреля 2024, 17:59 • Новости дня
    Звание Герой России посмертно присвоили операторам FPV-дронов

    Развожаев: Звание Герой России посмертно присвоили операторам FPV-дронов Мечте и Святу

    Звание Герой России посмертно присвоили операторам FPV-дронов
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Звание Герой России посмертно присвоили участникам специальной военной операции (СВО) Никите Мечтанову и Вячеславу Пастухову – бойцам с позывными Мечта и Свят, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    По его словам, один из них показал выдающиеся результаты в работе оператора дронов-камикадзе, а другой в своем последнем бою под плотным артобстрелом уничтожил две лодки с ДРГ противника, передает ТАСС.

    Развожаев добавил, что они были одними из лучших операторов FPV-дронов. В последний бой Мечта и Свят ушли вместе и погибли 30 октября 2023 года под Крынками.

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    23 апреля 2024, 00:59 • Новости дня
    Эксперты назвали ракету, которой была поражена телевышка в Харькове

    Эксперты высказали предположение об уничтожении телевышки в Харькове ракетами Х-59

    Эксперты назвали ракету, которой была поражена телевышка в Харькове
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска могли нанести удар по телевышке в Харькове, на которой ВСУ разместили военное оборудование, ракетами Х-59, считают эксперты.

    Как пишут авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах», «суть такого удара в его высочайшей точности», у России есть «варианты соответствующего инструмента».

    В качестве «классического» варианта указаны «ракеты Х-59 воздушного базирования разных модификаций». Эксперты предположили, что «оператор (штурман) самолета-носителя» наводил ракеты «по телевизионному каналу».

    Отмечается, что по ряду параметров телевышка – «цель даже более простая для поражения, чем прочие», ведь из-за ее высоты не требуется «слишком строго» целиться «по высоте, только по направлению».

    Напомним, российские войска нанесли удар по телевизионной вышке в Харькове, на которой было установлено военное оборудование.

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    22 апреля 2024, 17:52 • Новости дня
    ВС России уничтожили телевышку с антенной связи ПВО в Харькове

    Подполье: Российские войска нанесли удар по телевышке с системами связи ПВО в Харькове

    ВС России уничтожили телевышку с антенной связи ПВО в Харькове
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российскими войсками нанесен удар по телевизионной вышке в Харькове, на которой была установлена антенна связи украинской ПВО, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По данным Лебедева, вышка стоит на улице Деревянко в Харькове, ее треть была уничтожена вместе с антенной связи ПВО. Подпольщик уточнил, что после удара системы ПВО в городе работают на минимальном расстоянии без связи друг с другом, передает РИА «Новости».

    Между тем власти Харькова подтвердили повреждение вышки и сообщили о перебоях с телевизионным сигналом.

    Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Харькове.

    Коментарии (13)
    22 апреля 2024, 20:10 • Новости дня
    Военкоры сообщили о взятии ВС России поселка Очеретино в ДНР
    Военкоры сообщили о взятии ВС России поселка Очеретино в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные из группировки «Центр» подняли флаг России после взятия населенного пункта Очеретино к северо-западу от Авдеевки, сообщили российские военкоры.

    О взятии Очеретино бойцами 433-го полка 27-й дивизии группировки «Центр» сообщается в Telegram-канале «Операция Z:Военкоры Русской весны».

    Между тем немецкое издание Bild также сообщило, что Российская армия прорвала фронт Украины к северо-западу от Авдеевки и вошла в поселок Очеретино, передает Ura.ru.

    Ранее сообщалось, что украинские войска небольшими группами пытаются покинуть Очеретино в ДНР. Минобороны сообщило, что российские войска освободили Новомихайловку в ДНР.

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    22 апреля 2024, 20:25 • Новости дня
    Путин: Разворот России на восток стал возможен благодаря БАМу
    Путин: Разворот России на восток стал возможен благодаря БАМу
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия получила колоссальные возможности для развития Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок благодаря строительству Байкало-Амурской магистрали (БАМ), заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и с ветеранами-строителями БАМа.

    Путин назвал БАМ воплощением колоссального труда, мужества двух миллионов совсем молодых людей со всего Советского Союза. По его словам, они осуществили уникальный проект, равных которому не было в мировой истории, передает ТАСС.

    «Сегодня мы видим, что БАМ во многом определяет глобальную логистику на весь XXI век. Наша страна получила колоссальные возможности для освоения и развития Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану. Прямо можно сказать, что разворот на восток на текущем этапе стал возможен именно благодаря Байкало-Амурской магистрали», – подчеркнул президент.

    Путин заявлял, что Байкало-Амурскую магистраль и Транссибирскую магистраль планируется расширить, в свое время Россия «прозевала» эту возможность.

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    22 апреля 2024, 13:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Новомихайловку в ДНР

    Минобороны: Российские войска освободили Новомихайловку в ДНР

    Российские войска освободили Новомихайловку в ДНР
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделениями Южной группировки войск полностью освобожден пункт Новомихайловка в Донецкой народной республике и улучшено тактическое положение по переднему краю, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР, Спорное, Миньковка, Клещеевка, Часов Яр, Андреевка и Острое ДНР.

    Кроме того, отражены три контратаки штурмовых групп 33-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Богдановки и Победы в ДНР.

    Потери ВСУ – до 410 военнослужащих, девять автомобилей, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», уничтожены склад боеприпасов и станция РЭБ «Анклав». Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль Богдановку в ДНР.

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    22 апреля 2024, 23:59 • Новости дня
    Морпехи показали, как поднимали флаг в освобожденной Новомихайловке
    Морпехи показали, как поднимали флаг в освобожденной Новомихайловке
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликована видеозапись того, как бойцы российской дальневосточной 155-й бригады морской пехоты водружали флаг в освобожденной Новомихайловке.

    Видео опубликовал Telegram-канал «ТРОЙКА».

    Напомним, Минобороны России сообщило, что подразделениями Южной группировки войск полностью освобожден пункт Новомихайловка в ДНР. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский пояснил, что это приближает окружение Угледара.

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    22 апреля 2024, 16:42 • Новости дня
    Алиев: Россия является основополагающей страной в плане безопасности на Кавказе

    Алиев: Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе

    Алиев: Россия является основополагающей страной в плане безопасности на Кавказе
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия является основополагающей страной в плане обеспечения региональной безопасности на Кавказе, от взаимодействия Москвы и Баку зависит многое, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Как сказал Алиев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве, вопросы региональной безопасности постоянно в повестке дня встреч лидеров двух стран, в Баку рады тому, как они решаются, передает ТАСС.

    По его словам, Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в более широкой географии, и от взаимодействия между Россией и Азербайджаном зависит очень много.

    Ранее Алиев в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что доволен развитием связей Баку и Москвы.

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    22 апреля 2024, 15:54 • Новости дня
    Путин: Российские инвестиции в экономику Азербайджана составили 6 млрд долларов
    Путин: Российские инвестиции в экономику Азербайджана составили 6 млрд долларов
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Торговые отношения между Россией и Азербайджаном активно развиваются, товарооборот между двумя странами достиг 4 млрд долларов, а инвестиции РФ в экономику Азербайджана составили 6 млрд долларов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

    Путин отметил, что отношения двух стран «находятся на высоком уровне, развиваются». «У нас растет товарооборот – достиг уже более 4 млрд долларов, 6 млрд долларов <…> инвестиции российские составляют в экономику Азербайджана», – цитирует Путина ТАСС.

    «Работает активно межправкомиссия, и много интересных направлений сотрудничества – и в реальном секторе экономики, в кооперации, в инфраструктуре… Некоторые из них на слуху», – рассказал Путин.

    Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин и Алиев обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений.

    Коментарии (33)
    23 апреля 2024, 09:43 • Новости дня
    Харьков после удара по телевышке остался без цифрового вещания
    Харьков после удара по телевышке остался без цифрового вещания
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал эфирного цифрового вещания после повреждения телевышки, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

    По его словам, высота телевышки составляла 250 метров. Повреждение произошло на уровне около 140 метров. В результате также повреждены технические помещения, передает ТАСС.

    Синегубов добавил, что харьковчане пока могут подключать кабельное и спутниковое ТВ – радио, интернет и мобильная связь работают.

    Напомним, российские войска нанесли удар по телевизионной вышке в Харькове, на которой было установлено военное оборудование. Как отметили эксперты, российские войска нанесли удар по телевышке ракетами Х-59. Более того, военные эксперты назвали уничтожение телевышки в Харькове ювелирным из-за сложных особенностей конструкции.

    Коментарии (7)
    22 апреля 2024, 20:33 • Новости дня
    Путин отметил вклад Гейдара Алиева в строительство БАМа
    Путин отметил вклад Гейдара Алиева в строительство БАМа
    @ Виктор Мариковский/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и строителями БАМа выразил благодарность за вклад, который его отец Гейдар Алиев сделал в строительство этой магистрали.

    Российский глава государства отметил, что БАМ был грандиозным проектом, важным для всего Советского Союза. Российский лидер напомнил, что отец нынешнего главы Азербайджана – Гейдар Алиев – внес вклад в строительство БАМа. Алиев-старший в советское время непосредственно курировал вопросы, связанные со строительством этой железнодорожной магистрали.

    «По сути, он был одним из организаторов этого проекта, возглавлял правительственную комиссию, многократно сам выезжал на стройку. Мы это не только знаем, мы помним, и очень благодарны и храним память об этом», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    «Азербайджанские проектировщики и строители в ходе строительства БАМа возвели два поселка с вокзальными комплексами – Улькан и Ангоя. А сейчас принимают участие в реконструкции и модернизации Байкало-Амурской магистрали в Хабаровском крае и Якутии», – приводит ТАСС слова президента.

    Ранее Путин заявил, что разворот России на восток стал возможен благодаря БАМу.

    Коментарии (6)
    23 апреля 2024, 05:54 • Новости дня
    Орбан назвал путь к урегулированию конфликта на Украине в 2025 году

    Орбан увязал урегулирование конфликта на Украине с выборами в США и ЕС

    Орбан назвал путь к урегулированию конфликта на Украине в 2025 году
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если выступающие за мир кандидаты одержат победы на выборах в Европарламент и президентских выборах в США, конфликт на Украине может быть урегулирован к концу 2025 года, заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан не исключил, что итоги выборов в ЕП приведут к замедлению или остановке «военных решений в Европе». В случае победы в США «миролюбивого кандидата» будет получена «поддержка от Америки», сказал Орбан, имея в виду Дональда Трампа. Орбан признал, что сейчас и в ЕС, и в США преобладает мнение о необходимости поддерживать военные действия на Украине, передает ТАСС.

    «Вместо того чтобы с самого начала дать понять в Брюсселе, что это не наша война, вместо того чтобы изолировать конфликт, все больше и больше стран отправляют на войну все больше и больше оружия и денег», – сказал он, отметив, что Европа «направила в общей сложности около 100 млрд евро».

    Орбан осудил руководство ЕС, которое поступает «так, будто проигрывает в карты». По его словам, европейские политики «повышают ставки» в надежде отыграться, хотя из-за их действий возникает угроза «втянуть в войну всю Европу». «Так что дела обстоят не лучшим образом как в Америке, так и в Европе», – заявил он.

    Напомним, Орбан заявил, что выборы в Европарламент и президентские выборы в США могут привести к политическим переменам, которые позволят добиться мира на Украине. Однако программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев считает, что «Европарламент – декоративный орган», выборы не повлияют на ситуацию.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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