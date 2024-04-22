Масштабное поражение украинской армии и стоящего за ней западного политикума и ВПК будет наглядной демонстрацией окончания доминирования Запада и станет важным фактором в изменении геополитического мироустройства.0 комментариев
В Кремле рассказали, к чему приведет помощь США Киеву
Песков: Помощь США Киеву приведет к гибели большего числа украинцев
Выделение дополнительной помощи Вашингтоном Киеву приведет к обогащению США и гибели большего числа украинцев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что Украина начнет нести большие потери, передает ТАСС.
При этом большая часть этих денег так или иначе останется в США. Америка будет зарабатывать дивиденды, оказывая таким образом «помощь» Украине, пояснил Песков, отметив, что «принципиально ничего не меняется».
Напомним, Палата представителей США одобрила военную помощь Украине на сумму 60,8 млрд долларов.