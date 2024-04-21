Российские войска освободили Богдановку в ДНР

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что на западном направлении подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 68-й егерской, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны.

Отмечается, что уничтожены 155-мм гаубица М777, два 105-мм орудия М119, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм САУ «Акация», 122-мм САУ «Гвоздика», четыре 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», БМ РСЗО «Град», РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

В Минобороны уточнили, что на южном направлении подразделения Южной группировки войск полностью освободили Богдановку, улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение 53-й механизированной бригаде ВСУ. В сообщении говорится, что отражены две контратаки 93-й механизированной бригады ВСУ и уничтожены 152-мм орудие Д-20, БМ РСЗО «Град», две станции РЭБ «Нота», пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

Как указали в пресс-службе, на центральном направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение 3-й штурмовой и 24-й механизированной бригадам ВСУ, а также отразили восемь контратак и уничтожили 155-мм гаубицу М777 и склад ГСМ.

По данным Минобороны, подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение 58-й мотопехотной бригаде ВСУ и 128-й бригаде теробороны, а также уничтожили 155-мм гаубицу FH-70, 122-мм гаубицу Д-30 и две станции РЭБ «Нота».

В ведомстве добавили, что на Днепровском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение 23-й бригаде нацгвардии и 121-й бригаде теробороны, также уничтожена 175-мм САУ М107 производства США.

Ранее в Минобороны заявили, что российские войска за сутки улучшили свои позиции на четырех направлениях в зоне СВО.