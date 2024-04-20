ВС России улучшили положение по четырем направлениям

Tекст: Валерия Городецкая

Западная группировка войск заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 77-й аэромобильной, 43-й механизированной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах Березовки, Сенькова и Загоруйковки Харьковской области, говорится в Telegram-канале Минобороны.

Кроме того, отражены три атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ, 12-й и 18-й бригад нацгвардии Украины в районах Червоной Дибровы ЛНР и Григоровки ДНР.

Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, две бронемашины и три автомобиля.

Военнослужащие Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной, 22-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Максимильяновки, Ступочек, Парасковиевки и Калинина ДНР.

ВС России отразили три контратаки формирований 28-й механизированной бригады ВСУ Красного ДНР.

Украинская сторона потеряла до 610 военнослужащих, две бронемашины, пять автомобилей, гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20, склад боеприпасов и станцию РЭБ «Нота».

Подразделения Центральной группировки улучшили позиции и отразили восемь контратак украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной, 23-й, 24-й, 100-й и 115-й механизированных бригад в районах Новобахмутовки, Ленинского, Первомайского и Новокалинова ДНР.

Потери противника составили до 355 военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей.

В ходе контрабатарейной борьбы российские бойцы поразили самоходную пушку Dana чешского производства, орудие Д-20, установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

Восточная группировка заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах Старомайорского и Урожайного ДНР.

ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, две бронемашины, три автомобиля, гаубицу М777 американского производства, четыре склада с боеприпасами и станцию РЭБ «Анклав».

Подразделения группировки войск Днепр поразили живую силу и технику 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах Никополя Днепропетровской области, Михайловки и Золотой Балки Херсонской области.

Украинские потери составили свыше 30 военнослужащих, четыре автомобиля, орудие Д-20, гаубица Д-30 и орудие М119 производства США.