В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?0 комментариев
ВС России улучшили положение по четырем направлениям
Российские войска за прошедшие сутки улучшили свои позиции на четырех направлениях в зоне специальной военной операции, сообщило Минобороны.
Западная группировка войск заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 77-й аэромобильной, 43-й механизированной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах Березовки, Сенькова и Загоруйковки Харьковской области, говорится в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, отражены три атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ, 12-й и 18-й бригад нацгвардии Украины в районах Червоной Дибровы ЛНР и Григоровки ДНР.
Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, две бронемашины и три автомобиля.
Военнослужащие Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной, 22-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Максимильяновки, Ступочек, Парасковиевки и Калинина ДНР.
ВС России отразили три контратаки формирований 28-й механизированной бригады ВСУ Красного ДНР.
Украинская сторона потеряла до 610 военнослужащих, две бронемашины, пять автомобилей, гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20, склад боеприпасов и станцию РЭБ «Нота».
Подразделения Центральной группировки улучшили позиции и отразили восемь контратак украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной, 23-й, 24-й, 100-й и 115-й механизированных бригад в районах Новобахмутовки, Ленинского, Первомайского и Новокалинова ДНР.
Потери противника составили до 355 военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей.
В ходе контрабатарейной борьбы российские бойцы поразили самоходную пушку Dana чешского производства, орудие Д-20, установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30.
Восточная группировка заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах Старомайорского и Урожайного ДНР.
ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, две бронемашины, три автомобиля, гаубицу М777 американского производства, четыре склада с боеприпасами и станцию РЭБ «Анклав».
Подразделения группировки войск Днепр поразили живую силу и технику 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах Никополя Днепропетровской области, Михайловки и Золотой Балки Херсонской области.
Украинские потери составили свыше 30 военнослужащих, четыре автомобиля, орудие Д-20, гаубица Д-30 и орудие М119 производства США.