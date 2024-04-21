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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как приблизит победу новая группировка войск «Север»

    В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование, или предвестник очень плохих новостей для противника?

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Отопление в доме поменять нельзя, а гендер – можно

    Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Поворот России на Восток – это возвращение к истокам

    В наше время можно слышать: «И чего добилась Россия, порвав с Западом? Всего лишь заменила зависимость от Запада зависимостью от Китая». Аналогия с выбором Александра Невского очевидна.

    12 комментариев
    21 апреля 2024, 08:57 • Новости дня

    Группировка ВСУ в Семеновке оказалась под угрозой окружения

    Кимаковский: Группировка ВСУ в Семеновке рискует попасть в окружение

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка украинских войск в селе Семеновка рискует оказаться в окружении. У населенного пункта осталась единственная дорога, по которой ВСУ могут покинуть населенный пункт, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, у ВСУ осталась одна дорога, по которой они могут выйти из Семеновки под Авдеевкой, при этом оставшаяся там группа украинских военных может попасть в окружение, передает РИА «Новости».

    Кимаковский сообщил также, что оставшийся путь снабжения также находится под огневым контролем ВС России.

    Ранее Кимаковский сообщил, что укрепрайон украинских войск, в котором находились, предположительно, иностранные наемники, уничтожен в Часовом Яре.

    20 апреля 2024, 15:47 • Новости дня
    В ВСУ назвали потерю Часова Яра «серьезным сдвигом в судьбе Донецка»

    CNN: Потеря Украиной Часова Яра станет «серьезным сдвигом в судьбе Донецка»

    В ВСУ назвали потерю Часова Яра «серьезным сдвигом в судьбе Донецка»
    @ Radio Free Europe/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Потеря ВСУ Часова Яра, который является одним из ключевых рубежей, обернется «серьезным сдвигом» для украинской армии, которая и так находится в мрачном положении, отмечает канал CNN.

    В сюжете отмечается, что ВСУ отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. По словам командира батальона БПЛА 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрия Федоренко, заняв Часов Яр, российские войска возьмут под «огневой контроль» Константиновку и Краматорск, что станет «серьезным сдвигом в судьбе Донецка», передает РИА «Новости».

    Кроме того, еще одно ключевое место, по словам украинских военных, это село Очеретино, взяв которое, российская армия сможет контролировать жизненно важные для ВСУ логистические маршруты.

    Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос сообщил, что ВСУ под Часовым Яром находятся в крайне тяжелом положении: нет людей, техники, разведки.

    Газета ВЗГЛЯД писала, каким способом Часов Яр будет освобождать Российская армия.

    Коментарии (7)
    20 апреля 2024, 11:15 • Новости дня
    В Госдуме привели доказательства планирования НАТО ударов по России

    Депутат Ивлев: НАТО планирует удары ВСУ по России во время командно-штабных игр

    В Госдуме привели доказательства планирования НАТО ударов по России
    @ Dirk Waem/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удары украинских войск по территории России планируются во время командно-штабных игр в интересах ВСУ на картах российских регионов генералами НАТО под руководством США, заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

    Ивлев отметил, что заявления Йенса Столтенберга о якобы законных ударах ВСУ по России, можно назвать признанием в том, что НАТО координирует действия Украины. По его словам, натовские генералы в Монсе под Брюсселем проводят учения на картах Крыма, ДНР, ЛНР, Белгородской и Брянской и других областей, после чего дают команды главкому ВСУ Александру Сырскому, передает РИА «Новости».

    Также депутат заявил, что украинских летчиков и специалистов ПВО обучают на авиабазе Рамштайн натовские инструкторы, а на полигонах НАТО солдаты ВСУ обкатывают Abrams и Leopard. По его словам, спутники и беспилотники США передают разведданные и оказывают навигационную поддержку при нанесении ударов ВСУ по России.

    Ивлев считает, что своими заявлениями о легитимности ударов ВСУ, он разрешил Киеву и в дальнейшем продолжать террористические атаки России.

    Ранее Столтенберг заявил, что альянс считает законными удары Украины «по военным целям в глубине территории России».

    До этого Столтенберг заявлял, что союзникам, выбирая между помощью Киеву и собственным вооружением, следует выбрать Украину, которой нужно больше оружия.

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    19 апреля 2024, 09:03 • Новости дня
    В Часовом Яре уничтожен укрепрайон ВСУ с иностранными наемниками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Укрепрайон украинских войск, в котором находились, предположительно, иностранные наемники, уничтожен в Часовом Яре, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВКС России в Часовом Яре уничтожили укрепрайон ВСУ, находившийся далеко от первой линии обороны, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что, предположительно, в числе личного состава были и иностранные наемники.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что дополнительные силы ВСУ прибыли в Часов Яр для удержания одного из ключевых районов в обороне города.

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    19 апреля 2024, 08:49 • Новости дня
    «Волнорез» не дал дронам поразить оставленный в поле на ночь «Солнцепек»

    «Волнорез» не дал БПЛА ВСУ поразить оставленный в поле на ночь «Солнцепек»

    «Волнорез» не дал дронам поразить оставленный в поле на ночь «Солнцепек»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские FPV-дроны всю ночь атаковали оставленную в поле российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек», но не смогли ее поразить из-за установленного на ней мобильного комплекса РЭБ «Волнорез», сообщил разработчик системы Станислав (полное имя не приводится из соображений безопасности).

    По его словам, был случай, когда в зоне СВО российские военные покинули машину и оставили ее пустой на всю ночь, а утром система РЭБ «Волнорез» на «заглушенной» машине смогла ее защитить, передает РИА «Новости». «Солнцепек» стоял в чистом поле шесть часов, ВСУ потратили на него штук пять-шесть дронов и все равно не смогли поразить.

    По его словам, «Солнцепек» сейчас снова в строю.

    Ранее на «Уралвагонзаводе» сообщили, что российские танки начали серийно оснащаться системами радиоэлектронной борьбы против украинских дронов в зоне спецоперации.

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    18 апреля 2024, 14:25 • Новости дня
    Российские войска поразили пункт командования ВСУ «Север»
    Российские войска поразили пункт командования ВСУ «Север»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили пункт командования украинских вооруженных сил «Север», склад боеприпасов украинской оперативно-тактической группировки «Донецк», сообщило Минобороны России.

    Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили пункт управления командования ВСУ «Север», две пусковых установки с радиолокатором подсвета и наведения ЗРК С-300, склад боеприпасов группировки «Донецк», склады вооружения и топлива 101-й бригады теробороны, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 251 украинский дрон, две тактических ракеты «Точка-У» и 33 снаряда чешской РСЗО Vampire.

    С начала СВО уничтожено 583 самолета, 270 вертолетов, 21 734 дрона, 504 ЗРК, 15 801 танк и другие бронемашины, 1267 машин РСЗО, 8945 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    18 апреля 2024, 20:20 • Новости дня
    Онуфриенко: ВСУ не станут размещать F-16 в Староконстантинове

    Военный аналитик назвал возможные цели удара ВС России по аэродромам в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях

    Онуфриенко: ВСУ не станут размещать F-16 в Староконстантинове
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Истребители F-16, в случае их поставок на Украину, не будут размещать на аэродроме в Староконстантинове, поскольку, как показывают нынешние удары, российские войска могут до него дотянуться, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ВС России ударили по аэродромам в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

    «ВС России регулярно наносят удары по военным аэродромам Украины. Выбор цели и времени зависит от того, какими разведданными располагает наше Минобороны», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он не исключил, что на территории аэродромов в пригороде Староконстантинова и в Коломые было зафиксировано сосредоточение сил и техники противника.

    Вместе с тем собеседник усомнился, что площадки готовили для размещения там F-16. Несмотря на то, что местный аэродром еще в 2021 году был переоборудован под стандарты НАТО, он вряд ли может стать местом базирования американских истребителей, поскольку, как показывают нынешние удары, российские войска могут до них дотянуться. «Я думаю, что истребители, в случае их поставок на Украину, будут располагаться вблизи западноукраинской границы, прежде всего в Закарпатье», – считает Онуфриенко.

    При этом спикер допускает, что украинское командование рассматривало площадку в Староконстантинове в качестве аэродрома подскока для F-16.

    Ранее ВС России нанесли удар в районе военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области Украины, а также по аэродрому в Ивано-Франковской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, площадки готовили для принятия американских истребителей F-16.

    «В Староконстантинове в направлении аэродрома прилет, был очень мощный взрыв», – цитирует его РИА «Новости». Российские войска не первый раз наносят удар по этой цели. Один из прилетов был зафиксирован в марте. В начале апреля российские военные также ударили по объекту. Тогда сообщалось, что, возможно, было попадание по месту расположения западных и украинских военных летчиков. В районе военного аэродрома расположены электрическая подстанция, бомбовый склад, полигон, железобетонный и асфальтовый заводы.

    Лебедев уточнил, что также в ночь на 18 апреля российские войска нанесли удар по аэродрому в городе Коломыя в Ивано-Франковской области, в результате чего произошла детонация, а через несколько минут взрывы прогремели в Ивано-Франковске, где под удар попали военные склады. «Потом было три прилета в город Ивано-Франковск, недалеко от центра. Один из прилетов попал в расположение военных. Свидетели пишут о множестве скорых и о том, что кварталы почти сразу оцепили», – отметил координатор.

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    20 апреля 2024, 11:49 • Новости дня
    МИД потребовал от международных организаций осуждения убийства Еремина

    Захарова: Убийство журналиста Еремина подтверждает террористическую сущность киевского режима

    МИД потребовал от международных организаций осуждения убийства Еремина
    @ t.me/izvestia

    Tекст: Вера Басилая

    Москва расценивает целенаправленное и хладнокровное убийство журналиста Семена Еремина как очередное подтверждение террористической сущности киевского режима и требует от профильных международных организаций и правозащитных структур незамедлительного и решительного осуждения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В комментарии Захаровой в официальном Telegram-канале  МИД России заявлено, что режим Зеленского открыл настоящую охоту на российских журналистов, военкоров, общественных деятелей, которые раскрывают мировому сообществу правду о преступлениях Киева.

    Представитель МИД рассказала, что Еремин опубликовал доказательства, что именно российские журналисты на передовой  объявлены боевиками ВСУ приоритетными целями для уничтожения. Она назвала кровавое убийство Еремина актом мести со стороны режима Зеленского и потребовала от международного сообщества осудить жестокое преступление.

    Она отметила, что привычное молчание со стороны Запада дает карт-бланш киевской клике на новые террористические атаки против журналистов и делает его соучастником этих преступлений. Захарова назвала неприемлемыми «двойные стандарты» в деле обеспечения прав СМИ и безопасных условий для их деятельности.

    Напомним, корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в результате удара украинского беспилотника около села Приютное у границы ДНР и Запорожской области. Он работал в зоне СВО с февраля 2022 года, был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В ООН призвали расследовать гибель Еремина.

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    20 апреля 2024, 18:48 • Новости дня
    ВС России уничтожили несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ

    Британский эксперт Меркурис: ВС России уничтожили несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ

    ВС России уничтожили несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российская армия уничтожила несколько МиГ-29 и системы С-300 украинских сил, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

    Речь идет о самолетах, которые вылетали с авиабазы под Днепропетровском, передает РИА «Новости» его слова.

    «Это та часть стратегии на передовой, в рамках которой они сводят на нет ударные возможности ВСУ», – рассказал аналитик.

    Также Меркуриса добавил, что ВСУ лишись четырех установок ПВО С-300.

    Ранее в Киеве назвали потерю Украиной Часова Яра «серьезным сдвигом в судьбе Донецка».

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    20 апреля 2024, 13:52 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по Одесскому припортовому заводу

    Подполье: Российские военные нанесли удар по Одесскому припортовому заводу

    Российские военные нанесли удар по Одесскому припортовому заводу
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Целью удара ВС России по Южному был Одесский припортовый завод, располагающийся вплотную к Южному порту, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Источники Лебедева уточнили, что был нанесен удар по Одесскому припортовому заводу, который находится впритык к Южному, передает РИА «Новости».

    Ранее Лебедев сообщал, что ВС России ударили по порту города Южный, и уничтожили ангар с водными беспилотниками.

    Также Лебедев сообщил, что ВС России уничтожили склад с боекомплектом в районе села Нерубайское в пригороде Одессы.

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    18 апреля 2024, 23:55 • Новости дня
    Директор ЦРУ счел «весьма вероятным» поражение Украины к концу года

    Директор ЦРУ Бернс счел «весьма вероятным» риск поражения Украины к концу 2024 года

    Директор ЦРУ счел «весьма вероятным» поражение Украины к концу года
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Риск того, что Украина к концу 2024 года потерпит поражение в конфликте с Россией, «весьма вероятен», заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

    По крайней мере, сказал Бернс, вероятен риск того, что Москва сможет «фактически диктовать условия мирного урегулирования», передает РИА «Новости».

    Он заявил, что Конгресс США должен проголосовать за проект закона о дополнительном финансировании Украины, без этой поддержки «картина» окажется «гораздо более ужасной».

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что потенциал российских Вооруженных сил многократно превышает возможности ВСУ, без помощи Запада у Киева нет шансов продолжать боевые действия.

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    20 апреля 2024, 21:54 • Новости дня
    Казачья бригада «Днепр» уничтожила разведкатера ВСУ с дорогостоящим оборудованием

    Казачья бригада «Днепр» уничтожила два разведкатера ВСУ с дорогостоящим оборудованием

    Tекст: Кристина Цыцура

    Добровольцы из бригады «Днепр» уничтожили два разведывательных катера ВСУ с дорогостоящим оборудованием у Кинбурнской косы, сообщил командир бригады Андрей Жидков.

    Катера были уничтожены из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет», передает ТАСС.

    «Раньше не представлялось возможности уничтожения, так как ПТРК «Корнет» работает на километр-полтора (прицельная дальность)», – сказал Жидков.

    Отмечается, что на такое близкое расстояние катера-разведчики противника подошли впервые за все время СВО.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ.

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    19 апреля 2024, 15:40 • Новости дня
    Economist: Российская армия легко продвигается в зоне СВО

    Economist: Российская армия легко продвигается в зоне СВО, сея панику на Западе

    Economist: Российская армия легко продвигается в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Британский журнал The Economist пишет, что Российская армия легко продвигается в зоне спецоперации, встречая минимальное сопротивление со стороны украинских военных.

    По данным издания, так как у Украины нет средств для подавления наступления пехоты, Российская армия теперь может с легкостью приблизиться к ее позициям, передает РИА «Новости».

    Ранее газета The Washington Post писала, что Россия сможет продолжать вести СВО по меньшей мере еще два года благодаря тому, что ей удалось нарастить военное производство.

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    19 апреля 2024, 10:42 • Новости дня
    Упавший на Ставрополье бомбардировщик Ту-22М3 возвращался с боевого задания
    Упавший на Ставрополье бомбардировщик Ту-22М3 возвращался с боевого задания
    @ t.me/VVV5807

    Tекст: Ольга Никитина

    Дальний бомбардировщик Ту-22М3, потерпевший крушение в Ставропольском крае, упал после выполнения боевой задачи и возвращался на аэродром базирования, сообщили в Минобороны.

    В заявлении военного ведомства говорится, что летчики катапультировались. На борту самолета, по данным Минобороны, не было боекомплекта. Разрушений на земле не произошло, передает ТАСС сообщение Минобороны.

    Причиной аварии, по предварительным данным, стала техническая неисправность.

    Напомним, один из членов экипажа упавшего в Красногвардейском округе Ставропольского края самолета Ту-22М3 погиб, двое других госпитализированы, а четвертого в настоящее время ищут.

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    19 апреля 2024, 04:24 • Новости дня
    Economist заявил о недовольстве США Украиной

    Economist сообщил об игнорировании Украиной призывов США прекратить удары по инфраструктуре России

    Economist заявил о недовольстве США Украиной
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом недоволен тем, что Киев игнорирует призывы США прекратить удары по инфраструктуре России, сообщают СМИ.

    Как отмечает Economist, за последнюю неделю прекратились удары по российским НПЗ, передает РИА «Новости».

    США встревожены из-за угрозы роста цен на нефть. Также Вашингтон опасается «неконтролируемого обмена ударами, в котором Украина рискует оказаться проигравшей стороной», передает ТАСС.

    Источник в украинской разведке заявил Economist, что ему не поступало указаний прекратить удары. Другой источник, который производит БПЛА для украинских войск, заявил, что в Вашингтоне нет согласия по этому вопросу и в «частном порядке» американские чиновники говорят Украине «продолжать».

    Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отказался от дискуссии по поводу прекращения ударов по российским НПЗ в случае, если США не предоставят ВСУ новые системы ПВО.

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    20 апреля 2024, 14:01 • Новости дня
    ВС России поразили хранилище авиатоплива ВСУ

    Минобороны: ВС России поразили хранилище авиатоплива ВСУ

    ВС России поразили хранилище авиатоплива ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска поразили хранилище авиатоплива воздушных сил Украины, два используемых в военных целях объекта транспортной инфраструктуры, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, была поражена также живая сила и военная техника ВСУ в 112 районах.

    Средствами ПВО сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, 213 украинских беспилотников, а также пять управляемых авиационных французских бомб Hammer»

    Всего с начала СВО были уничтожены 591 самолет, 270 вертолетов, 22095 беспилотников, 506 ЗРК, 15812 танков и других бронемашин, 1267 машин РСЗО, 8991 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21183 единицы спецтехники.

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    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

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