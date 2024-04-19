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    В наше время можно слышать: «И чего добилась Россия, порвав с Западом? Всего лишь заменила зависимость от Запада зависимостью от Китая». Аналогия с выбором Александра Невского очевидна.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Китай и Запад перетягивают украинский канат

    Пекин понимает, что Запад пытается обмануть и Россию, и Китай. Однако китайцы намерены использовать ситуацию, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу, где будут писаться правила миропорядка.

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    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Вторая мировая война продолжается

    Диверсии, саботаж, радикализм – стандартные методы Запада в борьбе против нашей страны, которую в ходе холодной войны он использовал на полную катушку и продолжает использовать сейчас.

    3 комментария
    19 апреля 2024, 09:03 • Новости дня

    В Часовом Яре уничтожен укрепрайон ВСУ с иностранными наемниками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Укрепрайон украинских войск, в котором находились, предположительно, иностранные наемники, уничтожен в Часовом Яре, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВКС России в Часовом Яре уничтожили укрепрайон ВСУ, находившийся далеко от первой линии обороны, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что, предположительно, в числе личного состава были и иностранные наемники.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что дополнительные силы ВСУ прибыли в Часов Яр для удержания одного из ключевых районов в обороне города.

    18 апреля 2024, 14:25 • Новости дня
    Российские войска поразили пункт командования ВСУ «Север»
    Российские войска поразили пункт командования ВСУ «Север»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили пункт командования украинских вооруженных сил «Север», склад боеприпасов украинской оперативно-тактической группировки «Донецк», сообщило Минобороны России.

    Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили пункт управления командования ВСУ «Север», две пусковых установки с радиолокатором подсвета и наведения ЗРК С-300, склад боеприпасов группировки «Донецк», склады вооружения и топлива 101-й бригады теробороны, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 251 украинский дрон, две тактических ракеты «Точка-У» и 33 снаряда чешской РСЗО Vampire.

    С начала СВО уничтожено 583 самолета, 270 вертолетов, 21 734 дрона, 504 ЗРК, 15 801 танк и другие бронемашины, 1267 машин РСЗО, 8945 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    18 апреля 2024, 20:20 • Новости дня
    Онуфриенко: ВСУ не станут размещать F-16 в Староконстантинове

    Военный аналитик назвал возможные цели удара ВС России по аэродромам в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях

    Онуфриенко: ВСУ не станут размещать F-16 в Староконстантинове
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Истребители F-16, в случае их поставок на Украину, не будут размещать на аэродроме в Староконстантинове, поскольку, как показывают нынешние удары, российские войска могут до него дотянуться, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ВС России ударили по аэродромам в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

    «ВС России регулярно наносят удары по военным аэродромам Украины. Выбор цели и времени зависит от того, какими разведданными располагает наше Минобороны», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он не исключил, что на территории аэродромов в пригороде Староконстантинова и в Коломые было зафиксировано сосредоточение сил и техники противника.

    Вместе с тем собеседник усомнился, что площадки готовили для размещения там F-16. Несмотря на то, что местный аэродром еще в 2021 году был переоборудован под стандарты НАТО, он вряд ли может стать местом базирования американских истребителей, поскольку, как показывают нынешние удары, российские войска могут до них дотянуться. «Я думаю, что истребители, в случае их поставок на Украину, будут располагаться вблизи западноукраинской границы, прежде всего в Закарпатье», – считает Онуфриенко.

    При этом спикер допускает, что украинское командование рассматривало площадку в Староконстантинове в качестве аэродрома подскока для F-16.

    Ранее ВС России нанесли удар в районе военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области Украины, а также по аэродрому в Ивано-Франковской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, площадки готовили для принятия американских истребителей F-16.

    «В Староконстантинове в направлении аэродрома прилет, был очень мощный взрыв», – цитирует его РИА «Новости». Российские войска не первый раз наносят удар по этой цели. Один из прилетов был зафиксирован в марте. В начале апреля российские военные также ударили по объекту. Тогда сообщалось, что, возможно, было попадание по месту расположения западных и украинских военных летчиков. В районе военного аэродрома расположены электрическая подстанция, бомбовый склад, полигон, железобетонный и асфальтовый заводы.

    Лебедев уточнил, что также в ночь на 18 апреля российские войска нанесли удар по аэродрому в городе Коломыя в Ивано-Франковской области, в результате чего произошла детонация, а через несколько минут взрывы прогремели в Ивано-Франковске, где под удар попали военные склады. «Потом было три прилета в город Ивано-Франковск, недалеко от центра. Один из прилетов попал в расположение военных. Свидетели пишут о множестве скорых и о том, что кварталы почти сразу оцепили», – отметил координатор.

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    18 апреля 2024, 12:54 • Новости дня
    ВСУ потеряли позиции под Очеретино и Новокалиново
    ВСУ потеряли позиции под Очеретино и Новокалиново
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ потеряли существенную часть позиций у сел Новокалиново и Очеретино под Авдеевкой, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, противник потерял существенное число позиций, а также понес большие потери в живой силе и технике за последние двое суток у Очеретино и Новокалиново, передает ТАСС.

    Ранее Кимаковский рассказал, что в Часовом Яре первую линию обороны ВСУ держат недавно мобилизованные.

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    18 апреля 2024, 10:10 • Новости дня
    Украинский пленный рассказал, как российский дрон привел его сдаваться

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный украинский военнослужащий Евгений Погребняк рассказал, что принял решение сдаться после того, как прочитал записку, скинутую российским беспилотником, к позициям ВС России он также вышел, двигаясь вслед за дроном.

    По его словам, он увидел, что дрон скинул записку, где было написано: «Солдат ВСУ, сдавайся! Мы гарантируем тебе безопасность, в противном случае будешь убит», передает РИА «Новости».

    Погребняк добавил, что после этого он вышел, его встретил российский дрон, украинский военнослужащий пошел за ним и сдался в плен.

    Ранее Погребняк рассказал, что позиции ВСУ у Урожайного находятся под постоянным обстрелом войск России.

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    18 апреля 2024, 23:55 • Новости дня
    Директор ЦРУ счел «весьма вероятным» поражение Украины к концу года

    Директор ЦРУ Бернс счел «весьма вероятным» риск поражения Украины к концу 2024 года

    Директор ЦРУ счел «весьма вероятным» поражение Украины к концу года
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Риск того, что Украина к концу 2024 года потерпит поражение в конфликте с Россией, «весьма вероятен», заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

    По крайней мере, сказал Бернс, вероятен риск того, что Москва сможет «фактически диктовать условия мирного урегулирования», передает РИА «Новости».

    Он заявил, что Конгресс США должен проголосовать за проект закона о дополнительном финансировании Украины, без этой поддержки «картина» окажется «гораздо более ужасной».

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что потенциал российских Вооруженных сил многократно превышает возможности ВСУ, без помощи Запада у Киева нет шансов продолжать боевые действия.

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    18 апреля 2024, 13:36 • Новости дня
    Кривонос: У ВСУ под Часовым Яром не осталось ни людей, ни техники

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские силы под Часовым Яром находятся в крайне тяжелом положении, им не хватает ни людей, ни техники, ни нормальной работы разведки, сообщил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

    По его словам, слово «тяжело» совсем не передает реального напряжения под Часовым Яром, передает ТАСС. Кривонос добавил, что прошедшие бои под Работино, в Артемовске и Авдеевке, военнослужащие говорят, что это все были «детские забавы» по сравнению с тем, что происходит сейчас в Часовом Яре.

    Генерал добавил, что они задают вопросы: «Где люди, где оружие, где правильным образом организованная разведка?», при этом у командиров бригад ВСУ нет нужного количества людей и техники, а ВС России обладают значительным преимуществом, особенно в тяжелой артиллерии. Как отметил Кривонос, потеря Часова Яра создаст угрозу для украинских позиций в Константиновке, а также у Славянска и Краматорска.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что дополнительные силы ВСУ прибыли в Часов Яр для удержания одного ключевых районов в обороне города.

    Газета ВЗГЛЯД писала, каким способом Часов Яр будет освобождать Российская армия.

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    19 апреля 2024, 04:24 • Новости дня
    Economist заявил о недовольстве США Украиной

    Economist сообщил об игнорировании Украиной призывов США прекратить удары по инфраструктуре России

    Economist заявил о недовольстве США Украиной
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом недоволен тем, что Киев игнорирует призывы США прекратить удары по инфраструктуре России, сообщают СМИ.

    Как отмечает Economist, за последнюю неделю прекратились удары по российским НПЗ, передает РИА «Новости».

    США встревожены из-за угрозы роста цен на нефть. Также Вашингтон опасается «неконтролируемого обмена ударами, в котором Украина рискует оказаться проигравшей стороной», передает ТАСС.

    Источник в украинской разведке заявил Economist, что ему не поступало указаний прекратить удары. Другой источник, который производит БПЛА для украинских войск, заявил, что в Вашингтоне нет согласия по этому вопросу и в «частном порядке» американские чиновники говорят Украине «продолжать».

    Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отказался от дискуссии по поводу прекращения ударов по российским НПЗ в случае, если США не предоставят ВСУ новые системы ПВО.

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    18 апреля 2024, 09:53 • Новости дня
    Марочко: На Кременском направлении ВСУ пытаются контратаковать российские силы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе нескольких пунктов на Сватово-Кременском участке фронта ВСУ более интенсивно пытаются контратаковать российские силы и вернуть утраченные позиции, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в районах Торского, Тернов и Червоной Дибровы наблюдаются интенсивные действия ВСУ по возврату утраченных позиций, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что возросла интенсивность обстрелов и количество применения дронов.

    Он отметил, что из всех украинских подразделений на данном направлении активнее действуют боевики из 3-й штурмовой бригады ВСУ.

    Ранее Марочко заявил, что ВСУ постепенно переходят в глухую оборону на Купянском направлении.

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    19 апреля 2024, 05:46 • Новости дня
    Власти Украины заявили, что «зима будет тяжелой»

    Вице-премьер Украины Верещук предрекла стране тяжелую зиму

    Tекст: Антон Антонов

    Очевидно, что для Украины «зима будет тяжелой», заявила вице-премьер страны Ирина Верещук.

    Верещук, комментируя масштабы повреждения инфраструктуры, заявила, что «на стороне» Украины «опыт», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    В числе наиболее проблемных областей она назвала Харьковскую, Сумскую и Черниговскую – для них запланированы отдельные проекты по восстановлению энергообъектов. Верещук сообщила, что достигнуто соглашение с Бельгией о выделении Киеву 1,5 млрд евро.

    Напомним, украинский энергохолдинг ДТЭК пожаловался на утрату 80% мощностей. В понедельник вечером Украина была вынуждена прибегнуть к экстренному импорту электроэнергии из Румынии и Польши.

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    18 апреля 2024, 10:45 • Новости дня
    На фоне воздушной тревоги в Днепре прогремел взрыв

    Украинские СМИ сообщают о взрыве в Днепре на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрыв прогремел в Днепре на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».

    По сообщению телеканала, в Днепре прогремел звук взрыва, передает РИА «Новости». С 10.18 (совпадает с мск) в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.

    Ранее в Днепропетровской области Украины прозвучала воздушная тревога, в городе Днепре (Днепропетровске) произошел взрыв.

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    18 апреля 2024, 14:35 • Новости дня
    ВС России отразили две контратаки штурмовиков ВСУ на Купянском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки на Купянском направлении отразили две контратаки украинской армии, сообщило министерство обороны.

    На этом направлении группировка «Запад» поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной, 100-й механизированной бригад ВСУ, а также 31-й бригады нацгвардии Украины у Синьковки (Харьковская область), Новоселовского, Червоной Дибровы (ЛНР) и Григоровки (ДНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также там отражены две контратаки украинских штурмовиков 3-й штурмовой и 63-й механизированной бригад у Терн (ДНР). На этом направлении украинская армия потеряла до 30 человек, танк гаубицу «Мста-Б», два орудия Д-20.

    На Донецком направлении «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 30-й, 56-й и 93-й механизированных бригад ВСУ у Васюковки, Орехово-Василевки и Андреевки в ДНР. У Красногоровка (ДНР) отражена контратака штурмовиков 46-й аэромобильной бригады ВСУ. ВСУ потеряли там до 590 человек и танк.

    При контрбатарейной борьбе поражены САУ «Акация», американское орудие М119, две станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и полевой склад боеприпасов.

    На Авдеевском направлении группировка «Центр» улучшила свое положение и поразила формирования 68-й егерской, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ у Артемово, Семеновки, Нетайлово и Орловки в ДНР.

    Отражены семь контратак украинских штурмовиков 24-й, 115-й механизированных, 71-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка у Новокалиново, Новгородского, Водяного, Первомайского, Бердычей и Новобахмутовки в ДНР.

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 130 человек, бронемашину, американскую гаубицу М777 и орудие Д-20.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи, поразила формирования 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны у Водяного, Угледара, Урожайного, Старомайорского (ДНР) и Малиновки (Запорожская область).

    Там ВСУ потеряли до 140 человек, британскую САУ AS-90 Braveheart и три полевых склада боеприпасов.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 65-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 126-й бригады теробороны у Работино (Запорожская область), Змеевки, Никольского и Ивановки (Херсонская область).

    У Вербового (Запорожская область) отражена контратака штурмовой группы 15-й бригады оперативного назначения.

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 50 человек и две гаубицы Д-30.

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    18 апреля 2024, 23:16 • Новости дня
    Угрозу ракетной опасности объявили в Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков в Telegram призвал жителей, которые сейчас дома, держаться подальше от окон, а тех, кто оказался на улице – спуститься «в укрытие или иное безопасное место».

    Позднее ракетная опасность была отменена, но мэрия объявила об опасности атаки БПЛА в Белгороде. Через некоторое время ракетная опасность была объявлена повторно.

    Напомним, за ночь российская ПВО сбила над Белгородской областью две украинские оперативно-тактические ракеты «Точка-У», 19 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир», 16 БПЛА и два малоразмерных воздушных шара.

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    18 апреля 2024, 09:31 • Новости дня
    Расположение артиллеристов ВСУ поражено в Херсонской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расположение артиллеристов ВСУ в городе Бериславе Херсонской области поражено авиабомбой, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, на окраину города Берислава по расположению артиллерии и артиллеристов прилетел ФАБ, передает ТАСС.

    Лебедев добавил, что, по слухам, туда прибыли новобранцы, которые пару недель тренировались в Николаеве.

    Ранее ВСУ потеряли до 40 бойцов и гаубицу М777 на Херсонском направлении.

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    19 апреля 2024, 01:52 • Новости дня
    ПВО сбила 25 воздушных целей на подлете к Белгороду

    Tекст: Антон Антонов

    Над Белгородом и Белгородским районом российская ПВО уничтожила 25 воздушных целей вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что никто, по имеющейся информации, не пострадал. В Белгороде выбиты окна трех в частных домовладениях, повреждены фасады.

    Кроме того, повреждения получили промышленное предприятие и складские помещения, в одном из которых произошел пожар, его уже потушили. Также повреждены 11 машин.

    В селе Таврово осколками посечены крыша постройки и забор, поврежден автомобиль.

    Напомним, в Белгородской области объявили угрозу ракетной опасности и опасности атаки БПЛА.

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    19 апреля 2024, 08:49 • Новости дня
    «Волнорез» не дал дронам поразить оставленный в поле на ночь «Солнцепек»

    «Волнорез» не дал БПЛА ВСУ поразить оставленный в поле на ночь «Солнцепек»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские FPV-дроны всю ночь атаковали оставленную в поле российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек», но не смогли ее поразить из-за установленного на ней мобильного комплекса РЭБ «Волнорез», сообщил разработчик системы Станислав (полное имя не приводится из соображений безопасности).

    По его словам, был случай, когда в зоне СВО российские военные покинули машину и оставили ее пустой на всю ночь, а утром система РЭБ «Волнорез» на «заглушенной» машине смогла ее защитить, передает РИА «Новости». «Солнцепек» стоял в чистом поле шесть часов, ВСУ потратили на него штук пять-шесть дронов и все равно не смогли поразить.

    По его словам, «Солнцепек» сейчас снова в строю.

    Ранее на «Уралвагонзаводе» сообщили, что российские танки начали серийно оснащаться системами радиоэлектронной борьбы против украинских дронов в зоне спецоперации.

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      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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