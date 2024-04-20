Airbus предложил интегрировать крылатые ракеты Taurus на истребители Eurofighter

Tекст: Валерия Городецкая

В интервью немецкому изданию Spiegel Шелльхорн рассказал, что Airbus уже десять лет назад предлагал бундесверу эту интеграцию, но тогда она не получила поддержки, передает РИА «Новости».

«Теперь я предполагаю, что Eurofighter сертифицируют для использования с Taurus», – сказал он.

Шелльхорн также подчеркнул необходимость обновления немецкого авиапарка. По его мнению, истребители Tornado необходимо заменить к 2030 году. Возраст самых старых Eurofighter уже составляет 30 лет, добавил он.

Ранее в Германии приостановили выпуск ракет Taurus.