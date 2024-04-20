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Airbus предложил интегрировать крылатые ракеты Taurus на истребители Eurofighter
Глава Airbus Defence and Space Михаэль Шелльхорн заявил о возможности оснащения истребителей Eurofighter крылатыми ракетами Taurus.
В интервью немецкому изданию Spiegel Шелльхорн рассказал, что Airbus уже десять лет назад предлагал бундесверу эту интеграцию, но тогда она не получила поддержки, передает РИА «Новости».
«Теперь я предполагаю, что Eurofighter сертифицируют для использования с Taurus», – сказал он.
Шелльхорн также подчеркнул необходимость обновления немецкого авиапарка. По его мнению, истребители Tornado необходимо заменить к 2030 году. Возраст самых старых Eurofighter уже составляет 30 лет, добавил он.
Ранее в Германии приостановили выпуск ракет Taurus.