Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.0 комментариев
В Германии приостановили выпуск ракет Taurus
Spiegel: Немецкая MBDA приостановила производство крылатых ракет Taurus
Немецкая MBDA приостановила выпуск крылатых ракет Taurus, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на главу дочерней компании Томаса Готтшильда.
По его словам, оборонной промышленности Германии нужна базовая загрузка производства, передает РИА «Новости».
Как пишет Spiegel, для создания ракет Taurus нужен государственный заказ, которого в последний раз поступало довольно, а производить подобные боеприпасы впрок запрещено законом.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил отказ поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, а также отправлять на Украину немецких военных.