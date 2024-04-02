Кремль не подтвердил участия талибов в KazanForum 2024

Tекст: Елизавета Шишкова

Представитель Кремля не смог подтвердить информацию о приглашении талибов на форум, отметив, что не обладает сведениями об этом, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия ведет диалог с талибами, поскольку это необходимо для решения насущных вопросов, связанных с соседством с Афганистаном.

Песков назвал талибов «де-факто» властью в Афганистане и заявил, что Россия, как и другие страны, вынуждена общаться с ними.

Ранее в МИД России сообщили, что вопрос о снятии с движения «Талибан*» статуса террористической организации находится в стадии проработки.