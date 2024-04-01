Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.2 комментария
В МИД рассказали о проработке снятия с «Талибана» статуса террористов
МИД: Вопрос о снятии с «Талибана» статуса террористической организации прорабатывается
Вопрос о снятии с движения «Талибан*» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) статуса террористической организации находится в стадии проработки, сообщило Министерство иностранных дел России.
Как указали в ведомстве, окончательное решение по этому вопросу будет принято высшим политическим руководством страны, передает ТАСС.
В феврале президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что исключение «Талибана*» из числа террористических организаций казахской стороной поспособствует интеграции Афганистана в мировое сообщество.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать решение об исключении организации «Талибан» из списка террористических в зависимости от решений талибов.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ