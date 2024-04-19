Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.7 комментариев
«Мебельный король» Сергей Зуев скончался в Москве
В Москве на 69-м году жизни скончался предприниматель Сергей Зуев, экс-владелец торгового комплекса «Три кита», сообщил адвокат бизнесмена Станислав Акимов.
Официальная причина смерти Зуева пока не установлена. По словам адвоката, предприниматель месяц назад прошел обследование желудочно-кишечного тракта, после которого ему была проведена операция. Операция прошла успешно, Зуев быстро восстанавливался, передает РБК.
В 2010 году Наро-Фоминский городской суд приговорил Зуева к восьми годам лишения свободы по «делу «Трех китов» за контрабанду мебели для магазинов «Гранд» и «Три кита». Бизнесмен и еще несколько человек были арестованы в 2006 году.