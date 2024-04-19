Выставку «Обыкновенный нацизм» в Музее Победы осмотрели более 2 млн человек

«Когда мы создавали экспозицию «Обыкновенный нацизм», планировали, что она проработает три месяца. С тех пор по просьбе посетителей она продлевалась еще много раз. Сегодня уже можно сказать, что эта выставка стала особой вехой, явлением в истории музея, хотя, казалось бы, она не столько про Великую Отечественную войну, сколько про современность. Но эта современность неразрывно связана с той войной – в нее уходят корни и идеи украинского нацизма. Глубокий взгляд на современные события, осмысление нацистской идеологии в исторической перспективе, как и честная и беспощадная демонстрация ее сегодняшних преступлений – все это не может не производить впечатление. И в этом, я уверен, основная причина неослабевающей популярности нашей экспозиции», – отметил генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Более 250 экспонатов рассказывают о зверствах украинских националистов в годы Второй мировой войны, а также о массовых преступлениях и терроре современных неонацистов против жителей современной Украины. Материалы выставки показывают неразрывную связь Организации украинских националистов (ОУН*), участвовавшей в уничтожении мирного населения в годы войны, с современными националистическими организациями Украины, возродившими идеологию нацистской Германии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В конце июня 2022 года выставка была значительно расширена и открыт новый раздел - «Обыкновенный NATOцизм», посвященный агрессивной политике Североатлантического альянса, его деятельности, которая неоднократно была направлена на развязывание военных конфликтов, приведших к массовой гибели населения в различных странах.

Выставка неоднократно дополнялась. Многие экспонаты были привезены с территории Донбасса межмузейной группой, которая была создана Министерством культуры Российской Федерации при содействии Российского исторического общества. В нее вошли и сотрудники Музея Победы.

Выставку «Обыкновенный нацизм» также увидели жители десятков регионов нашей страны – от Псковской области до Якутии. В рамках международного проекта «Территория Победы» планшетную экспозицию «Обыкновенный нацизм» показали более 30 российских музеев.

Выставочный проект «Обыкновенный нацизм» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.