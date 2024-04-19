Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.7 комментариев
Американские фигуристы получили шоколадные медали вместо золотых
Американские фигуристы, выступавшие в составе сборной на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, были награждены шоколадными золотыми медалями, сообщила фигуристка США Алекса Книрим.
Отмечается, что награждение прошло в рамках фестиваля «Фигурное катание в Гарлеме». На нем американские фигуристы были представлены как победители Олимпиады в Пекине, передает ТАСС.
«Шоколадная золотая медаль, чтобы заполнить пустоту, пока мы ждем», – подписала свою публикацию в Instagram* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской) Книрим.
Напомним, спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и лишил ее всех медалей и титулов, в том числе и золота на Олимпиаде в Пекине, полученных с 25 декабря 2021 года.
После этого Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России третье место по итогам командного турнира среди фигуристов на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине.
В феврале НОК Канады потребовал лишить сборную России бронзовых медалей Олимпиады-2022, и вручить их канадским фигуристам.
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