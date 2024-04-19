Американские фигуристы получили шоколадные медали вместо золотых

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что награждение прошло в рамках фестиваля «Фигурное катание в Гарлеме». На нем американские фигуристы были представлены как победители Олимпиады в Пекине, передает ТАСС.

«Шоколадная золотая медаль, чтобы заполнить пустоту, пока мы ждем», – подписала свою публикацию в Instagram* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской) Книрим.

Напомним, спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и лишил ее всех медалей и титулов, в том числе и золота на Олимпиаде в Пекине, полученных с 25 декабря 2021 года.

После этого Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России третье место по итогам командного турнира среди фигуристов на Олимпийских играх в 2022 году в Пекине.

В феврале НОК Канады потребовал лишить сборную России бронзовых медалей Олимпиады-2022, и вручить их канадским фигуристам.