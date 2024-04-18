Пекин понимает, что Запад пытается обмануть и Россию, и Китай. Однако китайцы намерены использовать ситуацию, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу, где будут писаться правила миропорядка.2 комментария
Грузинский депутат-драчун пожаловался на избиение полицией
Скандальный грузинский оппозиционный депутат Александр (Алеко) Элисашвили, на днях исподтишка напавший на парламентских слушаниях законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» на лидера большинства Мамуку Мдинарадзе, заявил, что в ночь на четверг его избили полицейские, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Избиение якобы произошло на акции протеста у администрации правительства.
«Били от всего сердца, ногами, ребро сломали», – сказал он.
В ночь на четверг на акции радикалов, которые забрасывали яйцами здание правительства, требуя отзыва законопроекта, Элисашвили призвал собравшихся атаковать полицейский кордон и первым бросился на стражей порядка.
Он рассказал, что полицейские оттащили его в свою машину и отвезли в отделение, где составили протокол, но задержать не смогли из-за иммунитета.
«У меня все тело болит. Губа припухла. Я как китайская версия Анджелины Джоли, – сказал он. – Но я продолжу борьбу! Нет русскому закону!»