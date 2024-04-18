Грузинский депутат-драчун пожаловался на избиение полицией

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Избиение якобы произошло на акции протеста у администрации правительства.

«Били от всего сердца, ногами, ребро сломали», – сказал он.

В ночь на четверг на акции радикалов, которые забрасывали яйцами здание правительства, требуя отзыва законопроекта, Элисашвили призвал собравшихся атаковать полицейский кордон и первым бросился на стражей порядка.

Он рассказал, что полицейские оттащили его в свою машину и отвезли в отделение, где составили протокол, но задержать не смогли из-за иммунитета.

«У меня все тело болит. Губа припухла. Я как китайская версия Анджелины Джоли, – сказал он. – Но я продолжу борьбу! Нет русскому закону!»