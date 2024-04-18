В Тбилиси рассказали о призывах «авторитетов» к «катастрофическим» санкциям против России

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Что есть черное, а что – белое, должно решаться аргументами, а не «авторитетами». Определяющим для нас является интерес народа Грузии. Это автоматически означает, что мнение других не является для нас определяющим», – сказал он, комментируя жесткую критику Вашингтона и Брюсселя законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», одобренного накануне в первом чтении.

«Если бы мы опирались исключительно на «авторитетов», то должны были бы ввести санкции (против России), что обернулось бы для Грузии катастрофой. Такой же катастрофой было бы освобождение (отбывающего шестилетний срок экс-президента Михаила) Саакашвили. Авторитеты подталкивали нас и к другим рискам – открыто или непублично», – заявил спикер высшего законодательного органа Грузии.

«Мы следовали и продолжим следовать не тому, что говорят авторитеты, а с учетом верности для народа Грузии, после здорового и трезвого обсуждения», – сказал Шалва Папуашвили.

По его словам, прозрачность, которой власти Грузии добиваются данным законом, является «главным принципом в Европе».