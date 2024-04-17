Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».0 комментариев
В Грузии единогласно одобрили законопроект «О прозрачности иностранного влияния»
В Грузии единогласно одобрили законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в первом чтении
Парламент Грузии 83 голосами «за» одобрил в первом чтении резонансный закон «О прозрачности иностранного влияния», отозвать который требуют Запад и местная оппозиция передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Против» не проголосовал никто, оппозиция не участвовала в голосовании.
В Тбилиси снова собирается митинг против этого закона, который оппоненты называют «русским».
Власти говорят, что закон подразумевает только прозрачность работы неправительственных организаций и СМИ, чьи доходы более чем на 20 процентов состоят из иностранных вливаний.
Ранее голосование было перенесено из-за протестов в Грузии.