Россия – это особая цивилизация, которая идет своим путем, или Россия – это такая недо-Европа, цель которой войти в этот самый европейский дом?2 комментария
В Курганской области возвели порядка 17 км дамб для защиты от паводка
Порядка 17 км защитных сооружений возведено в Курганской области для защиты от паводковых вод, сообщили в пресс-службе МЧС России.
По данным ведомства, в Кургане наблюдается интенсивный подъем уровня воды в реке Тобол, передает ТАСС.
Сотрудники МЧС продолжают работы по укреплению дамбы, возведено порядка 17 км защитных насыпей. Известно, что в берегоукрепительных работах в день посменно участвуют до 4 тыс. человек.
В Кургане затопило почти тысячу домов и участков. Уровень воды в Тоболе в Кургане превысил отметку неблагоприятного явления.