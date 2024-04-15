Алекс Токвиль, французский государственный деятель и политический философ первой половины XIX века, предсказывал, что не пройдет и столетия, и Россия – если дать ей свободно развиваться – по своему национальному богатству обгонит всю совокупную Европу.0 комментариев
Уровень воды в Тоболе в Кургане превысил отметку неблагоприятного явления
Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг 704 см, превысив тем самым отметку неблагоприятного явления, сообщила пресс-служба правительства Курганской области.
Отмечается, что такие показатели фиксируются на 18:00 мск. В правительстве региона уточнили, что прирост воды за последние два часа составил 10 см, а неблагоприятным уровнем в регионе считается показатель 700 см, передает ТАСС.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что микрорайон Нижняя Утятка в Кургане полностью отрезан паводковыми водами, вода также начала подтапливать садовые и дачные товарищества на правобережье Тобола.
Накануне власти Курганской области предупредили, что уровень воды в реке Тобол в районе Кургана может подняться до 10 метров 70 сантиметров, что превысит максимум 1994 года.