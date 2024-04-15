Уровень воды в Тоболе в Кургане превысил отметку неблагоприятного явления

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что такие показатели фиксируются на 18:00 мск. В правительстве региона уточнили, что прирост воды за последние два часа составил 10 см, а неблагоприятным уровнем в регионе считается показатель 700 см, передает ТАСС.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что микрорайон Нижняя Утятка в Кургане полностью отрезан паводковыми водами, вода также начала подтапливать садовые и дачные товарищества на правобережье Тобола.

Накануне власти Курганской области предупредили, что уровень воды в реке Тобол в районе Кургана может подняться до 10 метров 70 сантиметров, что превысит максимум 1994 года.