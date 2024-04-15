Микрорайон Нижняя Утятка в Кургане отрезало водой

Tекст: Дарья Григоренко

Шумков в своем Telegram-канале отметил, что уровень воды в реке Тобол стремительно поднимается, вода уже подтопила микрорайон Нижняя Утятка, подтапливает Черемухово, вода переливается через Малочаусовский мост, а также частично правобережную часть города. По его словам, под угрозой затопления находятся СНТ и ДНТ, расположенные в низменностях на правом берегу Тобола, а также часть микрорайонов, расположенных с левой стороны до дамбы.

Глава региона уточнил, что «голова паводка» с колоссальным объемом воды на Тоболе находится в 10 км от Кургана и движется на город. Он заявил, что все то, что сейчас происходит в Кургане, когда подтапливает Черемухово, пока лишь малая часть того объема, что подходит к городу.

Шумков призвал жителей немедленно эвакуироваться из СНТ, ДНТ и подтапливаемых частей микрорайонов, отметив, что это не просто паводок, а реальная угроза.

Ранее сообщалось, что в Кургане из-за паводка вода перешла через мост в районе Малое Чаусово, жителей призвали эвакуироваться.