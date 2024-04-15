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Микрорайон Нижняя Утятка в Кургане отрезало водой
Микрорайон Нижняя Утятка в Кургане полностью отрезан паводковыми водами, вода также начала подтапливать садовые и дачные товарищества на правобережье Тобола, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
Шумков в своем Telegram-канале отметил, что уровень воды в реке Тобол стремительно поднимается, вода уже подтопила микрорайон Нижняя Утятка, подтапливает Черемухово, вода переливается через Малочаусовский мост, а также частично правобережную часть города. По его словам, под угрозой затопления находятся СНТ и ДНТ, расположенные в низменностях на правом берегу Тобола, а также часть микрорайонов, расположенных с левой стороны до дамбы.
Глава региона уточнил, что «голова паводка» с колоссальным объемом воды на Тоболе находится в 10 км от Кургана и движется на город. Он заявил, что все то, что сейчас происходит в Кургане, когда подтапливает Черемухово, пока лишь малая часть того объема, что подходит к городу.
Шумков призвал жителей немедленно эвакуироваться из СНТ, ДНТ и подтапливаемых частей микрорайонов, отметив, что это не просто паводок, а реальная угроза.
Ранее сообщалось, что в Кургане из-за паводка вода перешла через мост в районе Малое Чаусово, жителей призвали эвакуироваться.