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    Российский футбол продолжит вариться в собственном соку, что, надо отметить, получается очень неплохо. Количество юных игроков, стабильно играющих в основных составах, регулярно растет. Растет и их уровень.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Ускоренная деиндустриализация Украины

    Очень долго Москва сопротивлялась тому, чтобы дополнить демилитаризацию и денацификацию Украины ее деиндустриализацией (с этим, к слову, неплохо справлялись и сами украинские власти). Но повышение ставок в этом противостоянии и масштабы уже допущенных разрушений, к большому сожалению, сделали такой подход оправданным.

    7 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Иран и Израиль быстренько повоевали

    Возможностей и средств полноценно воевать нет ни у Ирана, ни у Израиля. Ирану надо закончить атомный проект и не потерять Ирак и Ливан. А Израилю хотя бы с Газой разобраться до конца.

    4 комментария
    15 апреля 2024, 12:36 • Новости дня

    Жителей ряда районов Кургана призвали эвакуироваться

    Вода перешла через мост в районе Малое Чаусово Кургана

    Tекст: Ольга Никитина

    В Кургане из-за паводка вода перешла через мост в районе Малое Чаусово, жителям необходимо эвакуироваться, сообщила городская администрация.

    «Уважаемые жители СНТ в районе Малое Чаусово. Вода перешла через Мало-Чаусовский мост. Эвакуируйтесь», – говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Кургана.

    Аналогичный призыв адресован жителям микрорайона Смолино, близлежащих СНТ, станции Камчиха. Их предупреждают о приближении воды к домам.

    Об угрозе затопления также предупредили жителей микрорайонов Осиновка, восточной части Черемухово, Старокомогоровка, СНТ «Просвещенец», садов «Корвет» и СНТ «Черемушки».

    Между тем, как сообщили ТАСС в оперативных службах, число подтопленных в результате весеннего паводка жилых домов в России увеличилось до 15,6 тыс., приусадебных участков – почти до 28 тыс.

    Подтопления более 100 приусадебных участков и жилых домов в результате весеннего паводка зафиксировано в 11 регионах России.

    Ранее сообщалось, что Мало-Чаусовский железобетонный мост подтопило паводковыми водами реки Тобол в Кургане.

    13 апреля 2024, 15:59 • Новости дня
    Уровень воды в Урале у Оренбурга поднялся до 1185 см
    Уровень воды в Урале у Оренбурга поднялся до 1185 см
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга дошел до уровня в 1185 сантиметров, об этом заявили в городской администрации в субботу.

    К 16.00 по местному времени (14.00 мск) уровень воды в Урале дошел до 1185 сантиметров, опасный уровень превышен на 255 сантиметров, указали в мэрии, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составляет 746 сантиметров. Опасным уровнем там считается 870 сантиметров.

    Ранее из Оренбургского городского перинатального центра эвакуировали 34 беременных, 28 рожениц, 31 новорожденного и 20 пациенток гинекологического отделения из-за угрозы подтопления.

    В пятницу мэр города Сергей Салмин объявил массовую эвакуацию в Оренбурге из-за крайне опасной паводковой ситуации.

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    15 апреля 2024, 07:00 • Новости дня
    Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос на 1,4 м
    Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос на 1,4 м
    @ 45.mchs.gov.ru

    Tекст: Антон Антонов

    За сутки уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос до 631 см, поднявшись на 140 см, свидетельствуют данные местных властей. Уровень воды в Томи в районе Томска превысил опасную отметку.

    За последние пару часов вода в Тоболе поднялась на 12 см, передает ТАСС.

    Главк МЧС по Томской области сообщил, что уровень воды в реке Томь в районе Томска за сутки повысился, несмотря на взрывные работы на реке в выходные. У Лагерного сада уровень воды достиг 860 см (опасная отметка – 890 см), у Козюлино – 956 см (опасная отметка – 980 см), у Речвокзала – 761 см (опасная отметка – 750 см), передает РИА «Новости».

    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился на 18 см, до 1169 см, у Орска – до 620 см, сообщили в оренбургском Гидрометцентре.

    Руководитель главка МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов сообщил, что угроза возникновения ЧС в связи с прохождением паводка существует на реках Иня, Бердь, Тара и Тартас.

    Напомним, глава республики Алексей Цыденов сообщил, что «проблемы паводков дошли» и до Бурятии. В Иволгинском районе из-за паводка 11 жилых домов оказались в зоне подтопления.

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    13 апреля 2024, 02:11 • Новости дня
    От паводка в Оренбурге начали строить дамбы, а в Казахстане углублять русло Урала

    В рамках защиты от паводка жители Оренбурга строят дамбы, а в Казахстане углубляет русло Урала

    Tекст: Денис Тельманов

    Из-за рекордного паводка на реке Урал жители Оренбурга возводят защитные сооружения, а власти Казахстана углубляют русло реки в ожидании прихода «большой воды» из России.

    В Оренбурге, где уровень воды в Урале достиг 11 метров 62 сантиметров, жители многоэтажных домов на улице Донковцева начали строить дамбы, чтобы защитить свои жилища от подтопления. Власти города направили им пять самосвалов с глиной и погрузчик.

    Глава Оренбурга Сергей Салмин поблагодарил жителей за активность и неравнодушие.

    «Я хочу сказать огромное спасибо активным жителям за неравнодушие к своим районам, своим домам», – передает его слова ТАСС.

    В Казахстане, куда в ближайшие дни должна прийти «большая вода» из Оренбургской области, ведутся работы по углублению устья реки Урал. Ожидается, что глубина устья увеличится с 40 до 200 сантиметров.

    «Проведение этих работ будет способствовать более эффективному стоку воды из реки Урал в Каспий», – отметили в администрации Атырауской области Казахстана.

    Из-за начавшихся в марте паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в ряде регионов Казахстана, граничащих с Российской Федерацией.

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    12 апреля 2024, 22:06 • Новости дня
    Уровень воды в Оренбургской области снижается, кроме реки Урал в Оренбурге

    Tекст: Денис Тельманов

    В Оренбургской области наблюдается снижение уровня воды на большинстве рек, за исключением реки Урал в районе Оренбурга, где продолжается рост. Об этом сообщает правительство региона.

    «Прирост уровня показывает только Урал у Оренбурга. По состоянию на 22:00 (20:00 мск) 12 апреля вода находилась на отметке 1162 см», – приводит ТАСС сообщение правительства Оренбургской области.

    Отмечается, что на остальных реках региона в течения дня уровень снизился от 2 см на Кутутыке в Кувандыке до 139 см на Урале в Орске.

    По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки ожидается дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал в районе Оренбурга.

    В связи с этим существует риск подтопления около 1500 домов и более 1600 приусадебных участков в 29 населенных пунктах пяти муниципальных образований: Оренбург, Оренбургский, Илекский и Беляевский районы, а также Кувандыкский городской округ.

    Для мониторинга ситуации дополнительно установлены 23 временных гидропоста в акватории реки Урал.

    Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасную метку на два метра.

    В региональном центре подтопило садово-некоммерческие товарищества и районы, находящиеся вдоль течения реки.

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    13 апреля 2024, 20:44 • Новости дня
    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 1187 сантиметров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вода в реке Урал у Оренбурга дошла до отметки в 1187 сантиметров, сообщили в правительстве Оренбургской области вечером в субботу.

    При этом уровень воды в Орске уменьшился до 699 сантиметров, указали в областном руководстве, передает РИА «Новости».

    Порядка 11,7 тыс. домов и 18,7 тыс. приусадебных участков в регионе затопило.

    Несколькими часами ранее уровень воды в Урале у Оренбурга дошел до уровня в 1185 сантиметров.

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    12 апреля 2024, 14:55 • Новости дня
    МЧС: Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасную метку на два метра

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Река Урал у Оренбурга перешла отметку в два метра выше опасной, сообщили в пресс-службе МЧС в пятницу.

    В региональном центре подтопило садово-некоммерческие товарищества и районы, находящиеся вдоль течения реки, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Уровень воды в реке в районе Оренбурга превысил опасную отметку более чем на два метра.

    Напомним, мэр города Сергей Салмин объявил массовую эвакуацию в Оренбурге из-за крайне опасной паводковой ситуации. До этого уровень воды доходил в реке Урал до исторического максимума в 1115 сантиметров.

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    13 апреля 2024, 15:05 • Новости дня
    Токаев: Форум «Астана» отменяется из-за наводнения в Казахстане

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Международный форум «Астана» в Казахстане отменен из-за «беспрецедентного наводнения» в стране, сообщил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

    Необходимость сэкономить финансовые средства для ликвидации последствий масштабных разрушений потребовала отмены форума, указал Токаев в соцсети X, передает RT.

    Он пояснил, что форум, намеченный на 13-14 июня 2024 года, отменен по этой причине.

    Ранее в Казахстане сообщали, что в скором времени туда должна прийти «большая вода» из Оренбургской области, из-за этого начаты работы по углублению устья реки Урал.

    Также в стране выявили нарушения при строительстве селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай.

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    12 апреля 2024, 18:36 • Новости дня
    Файзуллин сделал прогноз ущерба Тюменской области от паводка

    Файзуллин: Тюменская область пройдет паводок с минимумом ущерба

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уровень подготовки Тюменской области к половодью оказался высок, регион пройдет этот период с минимальным ущербом, заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

    Организованная в регионе подготовка позволит с минимальным ущербом пройти «ситуацию – по факту беду, которая происходит в Оренбургской области», сказал Файзуллин, передает ТАСС.

    Ранее вице-губернатор Тюменской области Владимир Чейметов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что высокий уровень воды в Тоболе и Ишиме власти ожидают к 20 апреля, регион готовится к этому.

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    14 апреля 2024, 07:33 • Новости дня
    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился на 2 см

    Впервые с начала паводка снизился уровень воды в реке Урал у Оренбурга

    Tекст: Антон Антонов

    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга находится на отметке 1185 см, он снизился впервые с начала паводка, сообщил руководитель пресс-службы главка МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников.

    Администрация Оренбургского района сообщала, что в течение десяти часов уровень воды оставался на отметке 1187 см. Власти сообщили об этом в 06.00 (04.00 мск).

    Как сообщил Ситников, по данным на 08.00 (06.00 мск) уровень воды опустился до отметки 1185 см, передает ТАСС.

    Напомним, накануне вечером сообщалось, что уровень воды в Орске уменьшился до 699 см.

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    14 апреля 2024, 12:28 • Новости дня
    Вода в Тоболе у Кургана поднялась за четыре часа до 519 см

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 519 см, сообщил первый заместитель губернатора, руководитель аппарата губернатора Курганской области Андрей Алексеев.

    По его словам, уровень воды у Кургана стремительно растет и по данным на 12.00 он составляет до 519 сантиметров, передает «Интерфакс».

    Ранее губернатор региона Вадим Шумков сообщил, что в Курганской области уровень воды в районе села Темляки Кетовского муниципального округа продолжает расти, усиливается напор и скорость течения реки.

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    14 апреля 2024, 22:33 • Новости дня
    Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 585 см

    Tекст: Антон Антонов

    За день уровень воды в реке Тобол у Кургана увеличился на 94 см, он достиг 585 см, сообщили городские власти.

    К 08.00 (06.00 мск) 14 апреля был зафиксирован уровень в 491 см, к 00.00 15 апреля (22.00 мск 14 апреля) – 585 см, передает РИА «Новости».

    Напомним, власти не исключают, что уровень воды может подняться до 10 м 70 см и оказаться выше максимума 1994 года.

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    13 апреля 2024, 07:40 • Новости дня
    В Южно-Сахалинске ожидается подтопление сельхозугодий

    Tекст: Денис Тельманов

    В воскресенье, 14 апреля, в Южно-Сахалинске прогнозируется подтопление сельскохозяйственных угодий и дорог из-за подъема уровня воды в реке Сусуя. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской области.

    «В реке Сусуя прогнозируется подъем уровня воды... Ожидается затопление сельхозугодий, дорог, отдельных хозяйственных объектов нижней части города Южно-Сахалинска», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

    Жителям низменных районов рекомендовано подготовиться к возможному подтоплению, иметь запас продуктов и воды, а также отложить выезды на рыбалку и охоту.

    Напомним, что в октябре прошлого года тайфун с сильными дождями и штормовым ветром вызвал наводнение в Южно-Сахалинске. Тогда в областном центре был введен режим ЧС.

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    12 апреля 2024, 15:48 • Новости дня
    Паслер пообещал оренбуржцам компенсировать полностью утраченное при паводке жилье

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Жителям Оренбургской области полностью возместят разрушенное жилье выплатами, заявил глава региона Денис Паслер в пятницу, сообщили в пресс-службе областного правительства.

    Тем, у кого жилье полностью утрачено, снесено, произведут выплаты на приобретение жилья в полном объеме, сказал Паслер, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что это касается не подтопления, а полной утраты жилья. Также губернатор поручил в срочном порядке оформлять подтопленное паводком жилье, не зарегистрированное как собственность.

    Все собственники такого жилья получат те же меры поддержки, что и другие пострадавшие. Также жителям региона компенсируют аренду жилья на срок до трех месяцев, для этого создается специальная система выплат.

    Ранее Паслер на совещании с президентом Владимиром Путиным заявлял, что предварительный ущерб от паводка в регионе может превысить 40 млрд рублей.

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    13 апреля 2024, 08:28 • Новости дня
    Перинатальный центр в Оренбурге эвакуировали из-за паводка

    В Оренбурге из-за паводка эвакуировали более 80 человек из перинатального центра

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за угрозы подтопления из Оренбургского городского перинатального центра на проспекте Гагарина эвакуировали 34 беременных, 28 рожениц и 31 новорожденного, а также 20 пациенток гинекологического отделения, сообщило Министерство здравоохранения Оренбургской области.

    Такое решение было принято в связи с тем, здание роддома находится вблизи зоны подтопления, следует из сообщения в Telegram-канале Минздрава.

    Министр здравоохранения Татьяна Савинова сообщила, что мамочек с новорожденными перевезли на автомобилях скорой медицинской помощи, пациенток из гинекологии – эвакуировали на автобусах, все пациенты перинатального центра были доставлены в Областной перинатальный центр при ООКБ №2.

    Ранее в Оренбурге, где уровень воды в Урале достиг 11 метров 62 сантиметров, жители многоэтажных домов начали строить дамбы.

    Напомним, мэр города Сергей Салмин объявил массовую эвакуацию в Оренбурге из-за крайне опасной паводковой ситуации.

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    15 апреля 2024, 03:27 • Новости дня
    Паводковые воды подтопили дома в Бурятии

    Из-за паводка в Бурятии эвакуированы 22 человека

    Паводковые воды подтопили дома в Бурятии
    @ Алексей Цыденов/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В Иволгинском районе из-за паводка 11 жилых домов оказались в зоне подтопления, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

    Цыденов сообщил в Telegram, что «проблемы паводков дошли» до Бурятии, хоть и «в гораздо меньших масштабах», чем в уральских регионах. Причиной паводка глава Бурятии назвал «затор льда на Селенге», запланирован «взрыв затора». По его словам, эвакуировано 22 человека, включая шесть детей. Два человека находятся в ПВР.

    Напомним, в Оренбургской области из-за паводка эвакуировано более 16,5 тыс. человек, предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбуржье превысила 40 млрд рублей.

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