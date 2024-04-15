Жителей ряда районов Кургана призвали эвакуироваться

Вода перешла через мост в районе Малое Чаусово Кургана

Tекст: Ольга Никитина

«Уважаемые жители СНТ в районе Малое Чаусово. Вода перешла через Мало-Чаусовский мост. Эвакуируйтесь», – говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Кургана.

Аналогичный призыв адресован жителям микрорайона Смолино, близлежащих СНТ, станции Камчиха. Их предупреждают о приближении воды к домам.

Об угрозе затопления также предупредили жителей микрорайонов Осиновка, восточной части Черемухово, Старокомогоровка, СНТ «Просвещенец», садов «Корвет» и СНТ «Черемушки».

Между тем, как сообщили ТАСС в оперативных службах, число подтопленных в результате весеннего паводка жилых домов в России увеличилось до 15,6 тыс., приусадебных участков – почти до 28 тыс.

Подтопления более 100 приусадебных участков и жилых домов в результате весеннего паводка зафиксировано в 11 регионах России.

Ранее сообщалось, что Мало-Чаусовский железобетонный мост подтопило паводковыми водами реки Тобол в Кургане.