Российский футбол продолжит вариться в собственном соку, что, надо отметить, получается очень неплохо. Количество юных игроков, стабильно играющих в основных составах, регулярно растет. Растет и их уровень.2 комментария
Жителей ряда районов Кургана призвали эвакуироваться
Вода перешла через мост в районе Малое Чаусово Кургана
В Кургане из-за паводка вода перешла через мост в районе Малое Чаусово, жителям необходимо эвакуироваться, сообщила городская администрация.
«Уважаемые жители СНТ в районе Малое Чаусово. Вода перешла через Мало-Чаусовский мост. Эвакуируйтесь», – говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Кургана.
Аналогичный призыв адресован жителям микрорайона Смолино, близлежащих СНТ, станции Камчиха. Их предупреждают о приближении воды к домам.
Об угрозе затопления также предупредили жителей микрорайонов Осиновка, восточной части Черемухово, Старокомогоровка, СНТ «Просвещенец», садов «Корвет» и СНТ «Черемушки».
Между тем, как сообщили ТАСС в оперативных службах, число подтопленных в результате весеннего паводка жилых домов в России увеличилось до 15,6 тыс., приусадебных участков – почти до 28 тыс.
Подтопления более 100 приусадебных участков и жилых домов в результате весеннего паводка зафиксировано в 11 регионах России.
Ранее сообщалось, что Мало-Чаусовский железобетонный мост подтопило паводковыми водами реки Тобол в Кургане.