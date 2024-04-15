В Кургане подтопило cоединяющий два микрорайона железобетонный мост

В Оренбурге началась массовая эвакуация под звуки сирены

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что в городе звучит сирена, это не учебная тревога, проводится массовая эвакуация в связи с крайне опасной паводковой ситуацией в Оренбурге.

Салмин сообщил, что за последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1143 см.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг исторического максимума в 1115 см. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. В Оренбуржье объявлена ЧС федерального масштаба.

