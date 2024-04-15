Очень долго Москва сопротивлялась тому, чтобы дополнить демилитаризацию и денацификацию Украины ее деиндустриализацией (с этим, к слову, неплохо справлялись и сами украинские власти). Но повышение ставок в этом противостоянии и масштабы уже допущенных разрушений, к большому сожалению, сделали такой подход оправданным.0 комментариев
Глава МЧС в третий раз с начала паводка направился в Оренбургскую область
Глава МЧС России в третий раз с начала паводка направился в Оренбургскую область
Глава МЧС Александр Куренков в третий раз с начала паводка отправился в Оренбургскую область, где продолжает действовать федеральный уровень реагирования на ЧС, сообщили в ведомстве.
Министр собирается посетить наиболее пострадавший от паводка город Орск. Там он проверит исполнение поручений, которые были даны с целью ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также процесс оказания помощи пострадавшему населению, передает ТАСС.
Как сообщили в городской администрации, число подтопленных участков в Оренбурге выросло до 10,6 тысяч, домов – до 5,5 тысяч.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области из-за паводка эвакуировано более 16,5 тыс. человек.