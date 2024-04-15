Глава МЧС в третий раз с начала паводка направился в Оренбургскую область

Глава МЧС России в третий раз с начала паводка направился в Оренбургскую область

Tекст: Ольга Никитина

Министр собирается посетить наиболее пострадавший от паводка город Орск. Там он проверит исполнение поручений, которые были даны с целью ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также процесс оказания помощи пострадавшему населению, передает ТАСС.

Как сообщили в городской администрации, число подтопленных участков в Оренбурге выросло до 10,6 тысяч, домов – до 5,5 тысяч.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области из-за паводка эвакуировано более 16,5 тыс. человек.