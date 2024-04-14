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    Андрей Медведев Андрей Медведев Иран и Израиль быстренько повоевали

    Возможностей и средств полноценно воевать нет ни у Ирана, ни у Израиля. Ирану надо закончить атомный проект и не потерять Ирак и Ливан. А Израилю хотя бы с Газой разобраться до конца.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Англия предпочитает делать подлости в тени

    Британцы – это вам не альтернативно одаренный Макрон, который каждое утро после завтрака с круассаном спешит рассказать всему миру, как он пошлет, уже почти послал, уже совсем-совсем прямо сейчас отправит «тысячи французских солдат под Одессу».

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Заявления России и Китая делают бессмысленным саммит в Швейцарии

    Чем больше ВСУ будут терпеть поражений, тем меньше будет желающих отправлять свои делегации в Швейцарию на саммит по Украине. В силу абсолютной бессмысленности этого мероприятия.

    0 комментариев
    14 апреля 2024, 21:28 • Новости дня

    В Оренбуржье из-за паводка эвакуировали более 16,5 тыс. человек

    Tекст: Ольга Иванова

    В Оренбургской области из-за паводка эвакуировано более 16,5 тыс. человек, сообщает региональное правительство.

    Отмечается, что с подтопленных домовладений и приусадебных участков всего эвакуировано 16 547 человек, в том числе 4 648 детей, передает РИА «Новости».

    Кроме того, 1094 человека, из них 221 ребенок, размещены в пунктах временного размещения.

    Напомним, жителям Оренбургской области, чье жилье было полностью уничтожено паводком, выплатят средства на приобретение нового жилища в полном объеме.

    Ранее сообщалось, что предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбуржье превысила 40 млрд рублей.

    14 апреля 2024, 03:59 • Новости дня
    Подвыпивший Галкин перепутал слова, желая удачи израильской ПВО

    Подвыпивший Галкин «поздравил» израильскую ПВО с иранской атакой

    Подвыпивший Галкин перепутал слова, желая удачи израильской ПВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Иноагент Максим Галкин, обращаясь к израильским ПВО в связи с иранской атакой, сказал: «Мазаль тов» – эта фраза на иврите используется для поздравления.

    Галкин* с виски в руках пояснил, что «удалил предыдущее видео» в соцсетях, потому что «перепутал» слова и сказал в нем «мазаль тов» вместо «беацлаха» (пожелание удачи). Он предположил, что «лишнего виски выпил».

    Напомним, Галкин уехал в Израиль после начала российской спецоперации на Украине. В ночь с субботы на воскресенье Иран в ответ на удар Израиля по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске, атаковал Израиль дронами и ракетами.

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    14 апреля 2024, 14:24 • Новости дня
    Захарова ответила послу Израиля на призыв осудить удар Ирана

    Захарова в ответ на призыв осудить удар Ирана подчеркнула, что Израиль не осуждал удары Украины

    Захарова ответила послу Израиля на призыв осудить удар Ирана
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль не осуждал атаки киевского режима по территории России, ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на призыв посла Израиля в Москве Симоны Гальперин осудить атаку Ирана.

    Захарова обратилась в своем Telegram-канале к Гальперин с вопросом о том, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам. Она также отметила, что не помнит таких заявлений, но помнит регулярные заявления в поддержку действий президента Украины Владимира Зеленского со стороны израильских официальных лиц.

    Ранее Гальперин заявила, что Израиль ожидает, что Россия осудит массированный ракетный удар Ирана по Израилю.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

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    14 апреля 2024, 03:10 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении целей на территории Израиля
    КСИР заявил об уничтожении целей на территории Израиля
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Корпус стражей исламской революции Ирана атаковал важные военные цели армии Израиля на «оккупированных территориях», «успешно взял их на прицел и уничтожил», заявил КСИР.

    Иранский МИД подчеркнул, что Тегеран использовал «неотъемлемое право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН», и провел «ряд атак на военные базы» Израиля. Иран пригрозил при необходимости «принять дополнительные оборонительные меры для защиты своих законных интересов», передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    IRNA утверждает, что авиабаза ВВС Израиля в пустыне Негев, которая использовалась для атаки на иранское консульство в Сирии, получила серьезные повреждения. Армия обороны Израиля заявила, что базе в пустыне Негев нанесен «минимальный ущерб».

    Израильские чиновники заявили Ynet, что перехвачено «99% иранского ответа», Израиль к нему «подготовился». Однако, как заявили чиновники, Иран «впервые со своей территории открыл огонь по Израилю», это «требует решительного ответа». Они заверили, что ответ «наступит в ближайшее время».

    Советник премьер-министра Офир Гендельман утверждает, что иранские баллистические ракеты были перехвачены при попытке атаковать исторический центр Иерусалима с его религиозными святынями. «Иран недавно запустил баллистические ракеты по Харам аш-Шариф и мечети Аль-Акса. ПВО Израиля их перехватила и спасла третью по значимости святыню ислама», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, американские СМИ назвали атаку Ирана на Израиль крупнейшей атакой дронов в истории. Кроме того, Иран запустил в сторону Израиля баллистические ракеты. Ситуация в регионе обострилась после удара Израиля по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске.

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    14 апреля 2024, 17:30 • Новости дня
    В Госдуме назвали атаку Ирана на Израиль театральной постановкой
    В Госдуме назвали атаку Ирана на Израиль театральной постановкой
    @ Марат Абулхатин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Атака Ирана на Израиль является красивой театральной постановкой в информационном пространстве, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

    Белик отметил, что никакой войны не будет, поскольку все это больше похоже на красивую театральную постановку, только в информационном пространстве. Он назвал это «простым договорняком», потому что «высокопоставленным политическим фигурам негоже оставлять без внимания некоторые действия недружественных стран» и нужно отвечать, передает РИА «Новости».

    По его словам, Иран и Израиль заявляют о серьезных повреждениях инфраструктуры и объектов, но нигде нет ни фото, ни видео подтверждений. «Все, что мы видим сейчас... спланированный сценарий «мщения»», – добавил Белик.

    В воскресенье министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что иранские власти предупредили соседние государства о предстоящей атаке на Израиль за трое суток до начала.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

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    14 апреля 2024, 03:28 • Новости дня
    Израиль потребовал от генсека ООН «очнуться»

    Постпред Израиля при ООН Эрдан потребовал от генсека Гутерреша осудить Иран

    Израиль потребовал от генсека ООН «очнуться»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Генсек ООН Антониу Гутерреш должен осудить Иран за атаку на Израиль, заявил израильский постпред при организации Гилад Эрдан.

    Эрдан обвинил Иран в нарушении Устава ООН. По мнению Израиля, Иран создает «угрозу международному миру и безопасности». Обращаясь к Гутеррешу, Эрдан заявил: «Где ваш голос, где ваше осуждение? Очнитесь!» – передает ТАСС.

    Израиль собирается направить запрос на проведение срочного заседания СБ ООН после атаки Ирана, передает РИА «Новости».

    Напомним, иранский МИД заявил, что Тегеран использовал «неотъемлемое право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН».

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    14 апреля 2024, 07:24 • Новости дня
    США не захотели участвовать в наступательных операциях против Ирана

    CNN узнал об отказе США участвовать в наступательных операциях Израиля против Ирана

    США не захотели участвовать в наступательных операциях против Ирана
    @ Avi Ohayon/Israel Gpo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден дал понять главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху, что американские войска не станут участвовать в наступательных операциях против Ирана, сообщил источник в Белом доме.

    Байден и Нетаньяху провели телефонный разговор. Байден предложил Израилю рассматривать минувшую ночь как «победу», ведь «атаки Ирана были в основном безуспешными и продемонстрировали превосходящий военный потенциал Израиля», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Как заявил NBC со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, в Вашингтоне встревожены тем, что Израиль захочет быстро ответить на атаку Ирана, «не думая о возможных последствиях».

    Официальные лица США в частном порядке выразили разочарование атакой Израиля на иранское консульство в Сирии. В Вашингтоне полагают, что власти Израиля не учитывали последствия такого удара, принимая решение. В Белом доме заявили, что вряд ли у Израиля имелась «стратегия». По мнению чиновника высокого ранга, «израильтяне не всегда принимают лучшие стратегические решения».

    В Пентагоне заявили, что израильтяне лучше проводят операции, чем планируют; планирование американская сторона оценила как «весьма недальновидное».

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

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    14 апреля 2024, 14:09 • Новости дня
    Житель Владимира рассказал, зачем бросил «коктейли Молотова» в здание правительства

    Житель Владимира кинул «коктейли Молотова» в здание правительства из-за мошенников

    Житель Владимира рассказал, зачем бросил «коктейли Молотова» в здание правительства
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    24-летний Владислав Афанасьев, бросивший «коктейли Молотова» в здание правительства Владимирской области, объяснил свой поступок тем, что его обманули мошенники, сообщили СМИ.

    Как пишет Telegram-канал Shot, Афанасьев на допросе заявил, что злоумышленники по телефону обманули его на деньги. По его словам, чтобы вернуть украденные средства, мошенники предложили ему поджечь здание правительства, передает Lenta.Ru.

    Отмечается, что против Афанасьева возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

    Напомним, в субботу у здания правительства Владимирской области был задержан мужчина, который пытался бросить туда баллончик с зажигательной смесью.

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    14 апреля 2024, 01:48 • Новости дня
    Удар Ирана по Израилю назвали крупнейшей атакой дронов в истории
    Удар Ирана по Израилю назвали крупнейшей атакой дронов в истории
    @ EPA/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Американские СМИ назвали атаку Ирана на Израиль крупнейшей атакой дронов в истории.

    Как следует из сообщений в соцсетях, об этом заявил телеканал CNN.

    Напомним, Иран запустил в направлении Израиля третью волну беспилотников. Израильские СМИ сообщают, что беспилотники были запущены в сторону Израиля не только из Ирана, но и из других стран.

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    14 апреля 2024, 16:44 • Новости дня
    СМИ: Иран применил семь гиперзвуковых ракет при атаке на Израиль
    СМИ: Иран применил семь гиперзвуковых ракет при атаке на Израиль
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВС Ирана во время атаки на военную авиабазу Израиля Неватим применили по меньшей мере семь гиперзвуковых ракет, сообщили местные СМИ.

    Как указал государственный иранский телеканал Press TV, «ни одна ракета не была перехвачена беззащитным» Израилем, передает ТАСС.

    Ранее Иран сообщил США, что атака по Израилю носила ограниченный характер.

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля – земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

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    14 апреля 2024, 04:23 • Новости дня
    Израиль назвал число выпущенных Ираном ракет и БПЛА

    Представитель ЦАХАЛа Хагари заявил, что Иран выпустил по Израилю свыше 200 ракет и БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Со стороны Ирана по Израилю выпущено свыше 200 беспилотников и ракет, большую часть удалось перехватить, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

    Хагари сказал, что речь идет как о крылатых, так и баллистических ракетах. Он заявил, что «абсолютное большинство» баллистических ракет перехвачено, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ynet.

    По версии ЦАХАЛ, одна военная база в результате атаки получила незначительный ущерб. Кроме того, пострадала девочка-бедуинка на юге страны.

    По оценкам источников американской телекомпании ABC, в атаке задействовали 400–500 беспилотных летательных аппаратов и примерно 150 ракет, передает ТАСС.

    Напомним, Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что атаковал, «успешно взял на прицел и уничтожил» важные военные цели армии Израиля.

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    13 апреля 2024, 22:45 • Новости дня
    Израиль поднял в небо десятки самолетов

    Представитель ЦАХАЛа Хагари сообщил о приведении в боевую готовность системы обороны и нападения ВВС Израиля

    Израиль поднял в небо десятки самолетов
    @ Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Системы обороны и нападения израильских ВВС приведены в боевую готовность, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

    Хагари сообщил, что в небе находятся десятки самолетов. Израиль и его союзники, прежде всего США, оценивают обстановку и поддерживают связь, передает РИА «Новости».

    Израиль сообщил, что «системы защиты и нападения» были оптимизированы. Хагари заявил, что «иранские сателлиты» создают для Израиля «множество угроз», включая атаки «ракет и беспилотников». Подчеркивается, что израильские войска «полностью подготовлены» как обороняться, так и нападать, передает ТАСС.

    Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна годами готовилась к возможности прямой атаке со стороны Ирана, сейчас Израиль «готов к любому сценарию».

    «Я определил четкий принцип: ударим по тому, кто нанесет по нам удар. Защитим себя от любой угрозы и сделаем это хладнокровно и решительно», – сказал он.

    Напомним, ситуация в регионе обострилась после удара Израиля по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске. Целая серия признаков говорит о том, что Иран в ответ готовится нанести массированный удар по Израилю. Al Jazeera сообщает, что Тегеран, по мнению США, может начать атаку утром 14 апреля.

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    14 апреля 2024, 12:27 • Новости дня
    Захарова: Россия хочет перенести женевские дискуссии по Закавказью в другую страну
    Захарова: Россия хочет перенести женевские дискуссии по Закавказью в другую страну
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия из-за позиции Швейцарии по антироссийским санкциям вынуждена перенести женевские дискуссии по Закавказью в другую страну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что из-за «откровенно недружественного курса Швейцарии в отношении России, включая присоединение к антироссийским санкциям», РФ вынуждена перевести «в практическую плоскость вопрос о переносе женевских дискуссий в другую страну», передает ТАСС.

    По словам дипломата, на роль новой площадки для переговоров «по праву претендуют несколько государств, причем некоторые из них уже дали согласие предоставить свою территорию».

    «Не хотелось бы предвосхищать результаты консультаций с зарубежными партнерами», – добавила Захарова, подчеркнув, что Россия намерена «продолжить усилия по формированию консенсуса в деле переноса раундов из Женевы».

    Ранее вице-президент женевского отделения Швейцарской народной партии Александр Шевалье заявил, что финансовые санкции Швейцарии против России оказались стратегической ошибкой.

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    14 апреля 2024, 06:24 • Новости дня
    Электричество пропало в Харькове после взрывов

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Харькове прогремело две серии взрывов, сообщают украинские СМИ.

    После этого поступили сообщения, что в некоторых районах города пропало электричество, передает ТАСС.

    Напомним, в пятницу взрывы прозвучали в Винницкой области в центральной части Украины.

    Коментарии (8)
    13 апреля 2024, 23:44 • Новости дня
    Иранское ТВ объявило об атаке КСИР на Израиль
    Иранское ТВ объявило об атаке КСИР на Израиль
    @ Reisinger/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В сторону Израиля запущены беспилотники, готовится ракетная атака, сообщают иранские СМИ. Израильские СМИ сообщают, что беспилотники были запущены в сторону Израиля не только из Ирана, но и из других стран.

    Как сообщает Fars со ссылкой на иранские источники, БПЛА Ирана пересекают воздушное пространство Ирака и приблизились к Сирии и Иордании. Указывается, что «ракетная атака начнется в ближайшее время».

    Иранское ТВ сообщает, что Корпус стражей исламской революции Ирана «наносит массированные удары дронами по целям на оккупированных территориях», передает РИА «Новости».

    По данным Al Arabiya, Иран запустил десятки боевых беспилотников в направлении Израиля с территории провинции Керманшах и еще нескольких провинций, расположенных на западе страны, передает ТАСС.

    Министерство обороны Ирана разместило в соцсетях цитату из Корана: «Когда придет помощь Аллаха и настанет победа», – такими словами начинается сура 110 («ан-Наср» – «Помощь»).

    Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что выпущенные Ираном дроны могут достичь территории страны в течение нескольких часов, сообщает Times of Israel.

    Axios со ссылкой на израильское официальное лицо сообщает, что «иранская атака включает в себя «сотни ударных дронов».

    Reuters со ссылкой на источники в силах безопасности утверждает, что «ПВО Иордании готова перехватывать и сбивать любые иранские дроны или воздушные суда, которые нарушат ее воздушное пространство».

    Воздушное пространство Израиля будет закрыто 14 апреля с 00.30 мск до 07.00 мск для международных и внутренних рейсов в связи с иранской атакой, сообщает Kan.

    Напомним, ситуация в регионе обострилась после удара Израиля по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске.

    Коментарии (13)
    14 апреля 2024, 10:30 • Новости дня
    В Иране заявили о завершении военной операции против Израиля
    В Иране заявили о завершении военной операции против Израиля
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери заявил, что операция «Правдивое обещание» в отношении Израиля выполнена.

    По его словам, Иран не планирует продолжать данную операцию, передает РИА «Новости».

    Напомним, по данным СМИ, по Израилю было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля», ущерб оказался «относительно ограниченным».

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