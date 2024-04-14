Возможностей и средств полноценно воевать нет ни у Ирана, ни у Израиля. Ирану надо закончить атомный проект и не потерять Ирак и Ливан. А Израилю хотя бы с Газой разобраться до конца.2 комментария
В Оренбуржье из-за паводка эвакуировали более 16,5 тыс. человек
В Оренбургской области из-за паводка эвакуировано более 16,5 тыс. человек, сообщает региональное правительство.
Отмечается, что с подтопленных домовладений и приусадебных участков всего эвакуировано 16 547 человек, в том числе 4 648 детей, передает РИА «Новости».
Кроме того, 1094 человека, из них 221 ребенок, размещены в пунктах временного размещения.
Напомним, жителям Оренбургской области, чье жилье было полностью уничтожено паводком, выплатят средства на приобретение нового жилища в полном объеме.
Ранее сообщалось, что предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбуржье превысила 40 млрд рублей.