В Оренбуржье из-за паводка эвакуировали более 16,5 тыс. человек

Tекст: Ольга Иванова

Отмечается, что с подтопленных домовладений и приусадебных участков всего эвакуировано 16 547 человек, в том числе 4 648 детей, передает РИА «Новости».

Кроме того, 1094 человека, из них 221 ребенок, размещены в пунктах временного размещения.

Напомним, жителям Оренбургской области, чье жилье было полностью уничтожено паводком, выплатят средства на приобретение нового жилища в полном объеме.

Ранее сообщалось, что предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбуржье превысила 40 млрд рублей.