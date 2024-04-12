Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.19 комментариев
Сервисы кикшеринга договорились о повышении безопасности управления электросамокатами
Российские кикшеринговые компании Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» подписали меморандум, направленный на усиление безопасности использования электросамокатов.
Стороны договорились о сотрудничестве в области предупреждения, выявления и пресечения правонарушений при использовании арендных электросамокатов, передает ТАСС. В частности, компании будут обмениваться технологиями, знаниями и информацией для предупреждения опасного вождения, которое может привести к травмам и порче имущества.
Цель взаимодействия – повышение культуры вождения электросамокатов и знаний о правилах этичного управления микромобильным транспортом. Для этого компании будут проводить онлайн- и офлайн-мероприятия, а также разрабатывать совместные предложения по совершенствованию законодательства в области дорожного движения.
Кроме того, сервисы кикшеринга намерены создать общероссийскую информационную систему для приема обращений граждан о нарушениях ПДД.
Меморандум также предусматривает разработку мер, направленных на недопущение нарушений ПДД и пользовательского соглашения.
Ранее в России предложили запретить подросткам управлять электросамокатами.