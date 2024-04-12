Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.8 комментариев
В России предложили запретить подросткам управлять электросамокатами
Юрист Соловьев предложил запретить подросткам управлять электросамокатами
Необходимо запретить несовершеннолетним управлять средствами индивидуальной мобильности (СИМ), такими, как электросамокат, предложение высказал доктор юридических наук, профессор и заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Соловьев отправил соответствующее обращение на имя главы МВД России Владимира Колокольцева, передает RT.
В беседе он пояснил, что из-за доступности электросамокатов и роста их технических возможностей растет и угроза для жизни и здоровья подростков.
В связи с этим он предложил запретить несовершеннолетним управлять СИМ.
Это позволит сохранить жизни подростков, улучшит безопасность пешеходов и других участников дорожного движения и снизит число аварий с участием СИМ.
Сейчас же детям в возрасте от семи до 14 лет разрешено ездить на СИМ по пешеходным и велосипедным дорожкам, тротуарам и в пределах пешеходных зон.
Ранее депутат Госдумы Александр Аксененко предложил ввести правовые статусы для электросамокатов, электровелосипедов и внедорожных мотоциклов.