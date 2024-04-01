В Госдуме призвали ввести штрафы для владельцев электросамокатов

Депутат Аксененко предложил ввести штрафы для владельцев электросамокатов

Tекст: Ольга Никитина

Аксененко в комментарии «Газете.ru» отметил, что электровелосипеды, не попадая под действие закона, развивают скорость до 25 км/ч и активно используются курьерами, создавая аварийные ситуации. Депутат также подчеркнул, что внедорожные мотоциклы часто эксплуатируются в неразрешенных местах.

Законодатель призвал установить штрафы для их владельцев за нарушение правил эксплуатации.

Это повторное обращение Аксененко к Мишустину. Ранее он уже поднимал вопрос о правовом статусе внедорожных мотоциклов, но получил ответ, что вопрос требует дополнительной проработки.

Ранее Московская городская дума внесла в Госдуму законопроект о введении штрафов за нарушение правил дорожного движения лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности (СИМ), в частности, электросамокаты и гироскутеры.