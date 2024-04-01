Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
В Госдуме призвали ввести штрафы для владельцев электросамокатов
Депутат Аксененко предложил ввести штрафы для владельцев электросамокатов
Депутат Госдумы Александр Аксененко направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести правовые статусы для электросамокатов, электровелосипедов и внедорожных мотоциклов. По мнению парламентария, это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения.
Аксененко в комментарии «Газете.ru» отметил, что электровелосипеды, не попадая под действие закона, развивают скорость до 25 км/ч и активно используются курьерами, создавая аварийные ситуации. Депутат также подчеркнул, что внедорожные мотоциклы часто эксплуатируются в неразрешенных местах.
Законодатель призвал установить штрафы для их владельцев за нарушение правил эксплуатации.
Это повторное обращение Аксененко к Мишустину. Ранее он уже поднимал вопрос о правовом статусе внедорожных мотоциклов, но получил ответ, что вопрос требует дополнительной проработки.
Ранее Московская городская дума внесла в Госдуму законопроект о введении штрафов за нарушение правил дорожного движения лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности (СИМ), в частности, электросамокаты и гироскутеры.