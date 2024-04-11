Песков: России не поступало запросов о помощи по эскалации между Израилем и Ираном

Tекст: Алексей Дегтярев

«Никаких обращений на сей счет к нам не было», – цитирует Пескова ТАСС.

Россия призывает все страны региона к сдержанности, она осудила удары по консульству Ирана, поскольку они нарушили все принципы международного права.

Необходимо сохранять сдержанность, чтобы ситуация не пришла к полной дестабилизации в регионе.

Ранее американская пресса заявляла, что «крупные удары» Ирана или «доверенных лиц» Тегерана по Израилю неизбежны.

МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в ближневосточный регион, особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории.