Русская история учит нас тому, что мир – это далеко не всегда хорошо. Вопрос – на каких условиях он заключается и что следует после этого. Результаты по крайней мере двух русских войн были перечеркнуты именно переговорами.3 комментария
Песков: России не поступало запросов о помощи по эскалации между Израилем и Ираном
Российской стороне не поступали запросы об оказании помощи на фоне эскалации ситуации между иранской и израильской стороной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Никаких обращений на сей счет к нам не было», – цитирует Пескова ТАСС.
Россия призывает все страны региона к сдержанности, она осудила удары по консульству Ирана, поскольку они нарушили все принципы международного права.
Необходимо сохранять сдержанность, чтобы ситуация не пришла к полной дестабилизации в регионе.
Ранее американская пресса заявляла, что «крупные удары» Ирана или «доверенных лиц» Тегерана по Израилю неизбежны.
МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в ближневосточный регион, особенно в Израиль, Ливан и на палестинские территории.