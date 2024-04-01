Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.0 комментариев
На Украине допустили прекращение трансляции телемарафона
Власти Украины рассматривают возможность прекращения трансляции национального телемарафона, запущенного в начале 2022 года, заявил глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин.
Причиной возможного закрытия телемарафона стало сокращение финансирования со стороны Запада, а также снижение его популярности по сравнению с новостной повесткой в социальных сетях, передает РИА «Новости».
Телемарафон «Единые новости», финансируемый из госбюджета, начал работу 24 февраля 2022 года. Его целью является информирование населения о ходе конфликта. В вещании участвуют крупнейшие телеканалы страны.
Юрчишин отметил, что эффективность телемарафона снизилась, и его формат может быть изменен. Если до конца 2024 года изменения не будут продемонстрированы, телемарафон могут закрыть.
Депутат сравнил телеэфир с «рупором власти», теряющим доверие и подрывающим ее имидж. Он также привел данные опросов, которые показали, что украинские СМИ за 2023 год значительно утратили доверие у жителей страны.
Напомним, данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), который проводился в конце ноября и начале декабря прошлого года, показали, что украинские СМИ за 2023 год значительно утратили доверие у жителей страны, показатели снизились почти вдвое – с 57% до 29%.