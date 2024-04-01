На Украине допустили прекращение трансляции телемарафона

Tекст: Ольга Иванова

Причиной возможного закрытия телемарафона стало сокращение финансирования со стороны Запада, а также снижение его популярности по сравнению с новостной повесткой в социальных сетях, передает РИА «Новости».

Телемарафон «Единые новости», финансируемый из госбюджета, начал работу 24 февраля 2022 года. Его целью является информирование населения о ходе конфликта. В вещании участвуют крупнейшие телеканалы страны.

Юрчишин отметил, что эффективность телемарафона снизилась, и его формат может быть изменен. Если до конца 2024 года изменения не будут продемонстрированы, телемарафон могут закрыть.

Депутат сравнил телеэфир с «рупором власти», теряющим доверие и подрывающим ее имидж. Он также привел данные опросов, которые показали, что украинские СМИ за 2023 год значительно утратили доверие у жителей страны.

Напомним, данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), который проводился в конце ноября и начале декабря прошлого года, показали, что украинские СМИ за 2023 год значительно утратили доверие у жителей страны, показатели снизились почти вдвое – с 57% до 29%.