Украинцы начали массово снимать деньги со счетов из-за мобилизации

Депутат Чернев: Украинцы снимают деньги со счетов из-за боязни нового закона о мобилизации

Tекст: Вера Басилая

В интервью агентству «Украинские новости» Чернев заявил, что из-за массового снятия денег со счетов, из экономики Украины вынимаются деньги, даже при не одобренном радой законе, который рискует стать большой проблемой, а не нормой, передает ТАСС.

По его словам, в законопроекте есть другие положения, которые заставят украинцев активнее приходить в военкоматы. Он считает, что повышенные штрафы за уклонение от мобилизации станут более эффективной мерой, чем блокирование счетов.

Ранее украинское издание сообщило, что число мужчин, подлежащих на Украине мобилизации в соответствии с новым законопроектом, может составить максимум 850 тыс. человек.

Напомним, Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации.