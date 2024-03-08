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Украинцы начали массово снимать деньги со счетов из-за мобилизации
Депутат Чернев: Украинцы снимают деньги со счетов из-за боязни нового закона о мобилизации
На фоне обсуждения в Верховной раде законопроекта о новых правилах мобилизации, предусматривающего блокирование банковских счетов за неявку в военкомат по повестке, украинцы массово начали снимать деньги, сообщил заместитель председателя комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.
В интервью агентству «Украинские новости» Чернев заявил, что из-за массового снятия денег со счетов, из экономики Украины вынимаются деньги, даже при не одобренном радой законе, который рискует стать большой проблемой, а не нормой, передает ТАСС.
По его словам, в законопроекте есть другие положения, которые заставят украинцев активнее приходить в военкоматы. Он считает, что повышенные штрафы за уклонение от мобилизации станут более эффективной мерой, чем блокирование счетов.
Ранее украинское издание сообщило, что число мужчин, подлежащих на Украине мобилизации в соответствии с новым законопроектом, может составить максимум 850 тыс. человек.
Напомним, Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации.