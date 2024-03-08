Трамп назвал Байдена марионеткой Путина и Си Цзиньпина

Tекст: Ольга Никитина

Трамп в социальной сети Truth Social ответил на критику в свой адрес со стороны Байдена, заявившего, что 45-й президент США якобы «прогибался» перед российским президентом. Республиканец заявил, что нынешний президент США «дал им все, включая Украину». «Я забрал [газопровод] «Северный поток 2», он отдал его им!» – передает РИА «Новости» слова Трампа.

Байден, как считает Трамп, «был марионеткой [президента России Владимира] Путина и [китайского лидера] Си [Цзиньпина] и буквально каждого другого лидера».

Кроме того, Трамп назвал ситуацию на южной границе страны катастрофой из-за политики Байдена.