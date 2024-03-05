«Деимпериализация, деколонизация и рефедерализация» России, случись она в реальности, была бы невыгодна никому. В первую очередь она будет катастрофой для самих россиян – и спрашивать «а почему это они не хотят этого себе устроить?» несколько наивно.0 комментариев
В России установлен рекорд по длительности рабочего дня
Росстат: Россия установила рекорд по длительности рабочего дня минимум за 19 лет
Средняя длина рабочего дня в России в 2023 году выросла до 7,17 часа и показала максимума за 19 лет, сообщает Росстат.
По данным ведомства, в прошлом году была зафиксирована фактическая продолжительность рабочего дня – в России составила 7,17 часа (увеличилась на 0,9% (или 4 минуты) по сравнению с показателем 2022 года, передает РБК.
В частности, больше всех работают рыболовы, администраторы и медики.
По мнению экспертов, в среднем за год продолжительность рабочего времени в расчете на одного работника выросла на 17,3 часа, до 1,77 тыс. часов. Это может быть связано с дефицитом рабочей силы в стране.
Как отметили в ВНИИ труда Минтруда, рост продолжительности среднего отработанного времени происходит на фоне высокой загрузки производственных мощностей. Кроме того, это может быть связано с выходом работников из режима неполного рабочего времени и минимизацией производственных простоев.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели перед праздниками.