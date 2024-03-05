В России установлен рекорд по длительности рабочего дня

Росстат: Россия установила рекорд по длительности рабочего дня минимум за 19 лет

Tекст: Александра Юдина

По данным ведомства, в прошлом году была зафиксирована фактическая продолжительность рабочего дня – в России составила 7,17 часа (увеличилась на 0,9% (или 4 минуты) по сравнению с показателем 2022 года, передает РБК.

В частности, больше всех работают рыболовы, администраторы и медики.

По мнению экспертов, в среднем за год продолжительность рабочего времени в расчете на одного работника выросла на 17,3 часа, до 1,77 тыс. часов. Это может быть связано с дефицитом рабочей силы в стране.

Как отметили в ВНИИ труда Минтруда, рост продолжительности среднего отработанного времени происходит на фоне высокой загрузки производственных мощностей. Кроме того, это может быть связано с выходом работников из режима неполного рабочего времени и минимизацией производственных простоев.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели перед праздниками.

