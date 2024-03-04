  • Новость часаМИД потребовал от Германии объяснить обсуждения офицерами бундесвера атаки на Крым
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    Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».

    12 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм, прощай!

    Как только во главу угла ставится прибыль, а не гармония собственная и окружающего мира – человек делает шаг в сторону собственного расчеловечивания. Такой «человек экономический», руководствующийся исключительно идеей прибыли – плохая копия того самого искусственного интеллекта.

    24 комментария
    Василий Стоякин Василий Стоякин Где на Украине искать нацистов

    Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.

    45 комментариев
    4 марта 2024, 17:22 • Новости дня

    Участники ВФМ рассказали о поддержке позиции России в мире молодежью из недружественных стран

    Участники ВФМ: Фестиваль формирует образ будущего мира, где разные страны смогут сосуществовать без противоречий

    Участники ВФМ рассказали о поддержке позиции России в мире молодежью из недружественных стран
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В России на Всемирном фестивале молодежи собрались сотни представителей молодежи разных стран и континентов. Даже граждане недружественных нам стран поддерживают действия России, и в будущем именно они сумеют разрушить барьеры, искусственно созданные западными элитами, рассказали газете ВЗГЛЯД российские участники Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), проходящего с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» в Сочи.

    «Форум получился по-настоящему масштабным. Единственная проблема – отсутствие возможности посетить все интересующие мероприятия. Здесь работают сотни площадок, на каждой из которых присутствуют великолепные спикеры, смело рассуждающие о важных для настоящего времени вопросах», – сказал Серафим Васильев, участник ВФМ от Санкт-Петербурга. Ранее Васильев служил сапером по контракту и выполнял на территории ЛНР и ДНР задачи по очистке территорий от взрывоопасных предметов.

    «Поэтому приходится, скрепя сердце, расставлять приоритеты. При этом здесь и за пределами лекционных залов происходит много интересных событий. В Краснодарском крае собралось большое число людей, представляющих разные страны и культуры. Поэтому, проходя от одного павильона к другому, ты можешь увидеть, например, танцы народов со всего земного шара», – отмечает он.

    Васильев рассказал, что на фестивале есть возможность пообщаться с участниками из других стран: «За несколько дней форума я успел подружиться с представителями Индии и Вьетнама. Это поразительные государства, обладающие богатой историей. Даже обычная дружеская беседа с гостями оттуда заставляет посмотреть на происходящие в мире события по-новому».

    По его словам, они поддерживают нашу страну в столь непростое время. «При этом мы общаемся и на профессиональные темы. Я с 2018 года работаю в молодежной политике Санкт-Петербурга, а сейчас возглавляю центр патриотического воспитания Московского района. Послушать практики, которые применяются в других государствах, очень интересно и полезно», – акцентирует он.

    «В целом мероприятие стало хорошей площадкой для обмена опытом и идеями. Уверен, что именно здесь рождается образ единого будущего, где разные страны смогут сосуществовать друг с другом без противоречий. Особенно приятно, что Россия занимает в этом процессе лидирующую позицию», – подчеркивает Васильев.

    Форум вызывает исключительно положительные эмоции, говорит Виталий Карпунин, участник ВФМ от Тюменской области. «Больше всего поражает безграничное дружелюбие каждого из участников мероприятия. За несколько дней я успел найти много новых и интересных знакомых. Уверен, что мы сумеем сохранить контакт даже после того, как вернемся в родные города, и будем ездить друг к другу в гости», – сказал собеседник.

    «Мне посчастливилось встретить большое число единомышленников. Здесь есть ребята, которые, как и я, участвовали в СВО. Мы обсуждаем дни службы, строим планы на будущее. Каждый из нас – настоящий патриот своей Родины», – отмечает он.

    Карпунин рассказал, что на форум он приехал в качестве ветерана боевых действий. «На фронт отправился в качестве добровольца, хотя отправлять меня на СВО не хотели очень долго. Все-таки я – многодетный отец. Здесь, в Сочи, я не раз слышал истории, которые похожи на мою собственную. Это особенно приятно. Появилась еще одна возможность убедиться в правильности сделанного выбора», – указывает собеседник.

    Он отметил, что на форуме есть иностранцы, прибывшие из недружественных государств: «От них не исходит ненависти, наоборот, многие поддерживают действия нашей страны. И это важный момент: у России много друзей по всему миру. Уверен, в будущем именно они сумеют разрушить барьеры, искусственно созданные западными элитами», – подчеркивает Карпунин.

    Мероприятие получилось по-хорошему шумным и задорным, делится впечатлениями Александр Болсун, участник ВФМ от Республики Коми. «Здесь очень много людей, при этом все они источают дружелюбие и поддержку. Мне немного непривычна такая атмосфера, но я очень рад побыть в кругу единомышленников», – говорит он.

    «Это хорошая возможность пообщаться с умными и образованными ребятами из разных уголков нашей планеты. Мы каждый день видимся, обсуждаем планы на будущее. Во многом они сходятся. У нас сложились очень хорошие отношения с французской делегацией – между нами будто бы нет никаких политических барьеров», – рассказывает собеседник.

    «На форум я попал по приглашению главы Республики Коми в качестве ветерана боевых действий на Украине. Конечно, посетить такое большое мероприятие, где можно своими глазами увидеть все то, за что сражается Россия, для меня очень ценно. И я рад, что мои сограждане разделяют патриотический взгляд на происходящее», – резюмирует Болсун.

    Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Он собрал 10 тыс. иностранцев из 188 государств и 10 тыс. россиян из всех 89 регионов нашей страны. Возможность принять участие в мероприятии также получили подростки от 14 до 17 лет – 500 из России и 500 из-за рубежа.

    Торжественная церемония открытия ВФМ прошла в субботу в Большом ледовом дворце, построенном для зимней Олимпиады 2014 года. В видеообращении Владимир Путин отметил, что в России переплетаются сотни языков, культур и традиций, а братство народов всегда было и остается главной опорой страны.

    По словам президента, большинство жителей Земли разделяют такие ценности, как равенство и справедливость, традиции крепкой семьи и взаимопомощь, служение своему Отечеству и ответственность за его судьбу. Он подчеркнул, что беречь и защищать их нужно сообща: «Вместе воплощать мечты, помогать друг другу, чтобы сделать лучше жизни миллиардов, я хочу это подчеркнуть, миллиардов людей. Вместе трудиться ради будущих поколений, бороться с бедностью и терроризмом, болезнями и распространением наркотиков, сохранять уникальные природные богатства, культурное наследие, всю красоту и многообразие планеты. В таком мире нет места расизму, диктату, двойным стандартам и лжи. А человек свободен говорить на своем языке, следовать вере и традициями своих предков».

    Основные мероприятия фестиваля проходят с 1 по 7 марта. ВФМ предлагает более 800 активностей различного формата: лекции и дискуссии, спортивные состязания, благотворительные акции, культурная программа. Более 1,5 тыс. спикеров делятся с участниками своим опытом в различных сферах.

    С 10 по 17 марта запланирована региональная программа фестиваля: 2 тыс. иностранных участников, изъявивших такое желание, отправятся в путешествие по 30 городам России, чтобы поближе познакомиться с культурным достоянием, историческим наследием, национальным многообразием и уникальной природой нашей страны.

    3 марта 2024, 14:13 • Новости дня
    Израильский политик указал на ужесточение позиции Тель-Авива в отношении Москвы

    Израильский политик Вайтман: Позиция Тель-Авива в отношении Москвы ужесточится

    Израильский политик указал на ужесточение позиции Тель-Авива в отношении Москвы
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израиль в будущем ужесточит позицию по отношению к России, что не исключает возможности поставок оружия Украине в случае разрешения конфликта вокруг Газы, заявил глава либертарианской фракции в правящей израильской партии «Ликуд» Амир Вейтманн.

    Как указал Вейтманн Business Insider, заявление постпреда Израиля не появилось «на пустом месте». Отмечается, что оно прозвучало в эти выходные, когда Россия проводила встречу в Москве между палестинскими движениями. Политик подчеркнул, что «нет сомнений в том, что Россия активно вовлечена в то, что происходит в Израиле», однако он признал, что уровень ее вовлеченности неясен, передает «Прайм».

    В настоящее время у Израиля «нет возможности» поставлять системы вооружения другим странам, но, по словам Вейтманна, это «только начало» исполнения обязательств Израиля перед Украиной. Он уточнил, что если украинский конфликт не закончится к тому времени, когда Израиль «разберется» с Газой, то «израильское оружие достанется Украине».

    Ранее израильский постпред при ООН Гилад Эрдан заявил, что Израиль работает над предоставлением Украине систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотниками.

    В конце февраля премьер-министр Италии Джорджа Мелони обвинила Россию в атаке ХАМАС на Израиль.

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    1 марта 2024, 18:33 • Новости дня
    Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост

    Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения немецкими офицерами атаки на Крымский мост

    Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Германии должны предоставить объяснения относительно разговора немецких офицеров, в котором они обсуждали нанесение ударов по Крымскому мосту, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Требуем от Германии объяснений. Официальный Берлин обязан их оперативно предоставить. Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины», – сказала дипломат, передает ТАСС.

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной.

    Коментарии (15)
    2 марта 2024, 22:15 • Новости дня
    НАК: Блокированные в ингушском Карабулаке боевики планировали совершить теракты

    Блокированные в ингушском Карабулаке боевики намеревались совершить теракты, сообщил НАК

    Tекст: Денис Тельманов

    Национальный антитеррористический комитет объявил, что блокированные в ингушском Карабулаке боевики собирались совершить теракты.

    «В городе Карабулак была обнаружена... группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности», – передает сообщение НАК РИА «Новости».

    Отмечается, что группа была обнаружена во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из зданий. Сейчас боевики заблокированы спецназом ФСБ, в городе введен режим проведения контртеррористической операции.

    Сейчас жители домов, прилегающих к району обнаружения террористов, эвакуированы, обстановка контролируется силовиками.

    Ранее сообщалось, что спецрежим действует в границах четырех улиц города Карабулак – Рабочей, Осканова, Набережной и Джабагиева.


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    4 марта 2024, 15:28 • Новости дня
    Украина выразила готовность продолжать транзит российского газа

    Шмыгаль: Украина готова продолжать транзит российского газа по запросу ЕС

    Украина выразила готовность продолжать транзит российского газа
    @ Виталий Грабар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции заявил, что Украина готова продолжать транзит газа из России по своей территории.

    По словам Шмыгаля, транзит газа через украинскую территорию может продолжиться после 2024 года, если от стран Евросоюза поступит соответствующий запрос, передает ТАСС.

    При этом Киев не намерен вести переговоры с Москвой на эту тему, но готов к диалогу с европейскими странами, добавил он.

    Ранее украинский «Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите газа из России, истекающий в конце 2024 года. Эксперт объяснил риски Европы при прекращении транзита газа через Украину.

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    3 марта 2024, 07:08 • Новости дня
    В районе Феодосии перекрыли движение машин после сообщений о взрывах

    Движение по трассе «Таврида» в районе Феодосии перекрыли после сообщений о взрывах

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение машин перекрыли на участке трассы «Таврида» в районе Феодосии в керченском направлении, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

    «Участок в районе Феодосии. В ближайшее время будет сообщено о путях объезда и ориентировочном времени снятия ограничений», – приводит РБК сообщение Крючкова.

    Отмечается, что заявление чиновника было сделано после сообщений в Сети о звуках взрывов в Феодосии – жители города сообщали о сработавших сигнализациях у машин и дрожащих стеклах. Также движение было перекрыто и по Крымскому мосту.

    Позже Минобороны России сообщило, что за ночь над Крымом было сбито 38 украинских беспилотников.

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    3 марта 2024, 01:40 • Новости дня
    В Бундестаге могут создать комитет по расследованию перехвата разговора военных

    В Бундестаге могут создать комитет по расследованию перехвата разговора военных, попавшего в российские СМИ

    В Бундестаге могут создать комитет по расследованию перехвата разговора военных
    @ Moritz Wolf/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Для расследования ситуации с появлением в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием крылатых ракет Taurus в Бундестаге может быть создан специальный комитет, заявил глава земельной группы Христианско-социального союза в Бундестаге Александер Добриндт

    «Сообщения вызывают удивление в двух отношениях: во-первых, разговоры, связанные с безопасностью, очевидно, прослушиваются русскими. С другой стороны, канцлер, возможно, оправдывает свой отказ от поставок Taurus искажением фактов», – заявил Добриндт журналу Der Spiegel, передает ТАСС.

    По его словам, в ходе работы комитета Шольц должен будет ответить на оба эти вопроса в максимально сжатые сроки.

    Ранее Минобороны Германии заявило, что внутренний разговор немецких военных высокого ранга о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus был перехвачен. При этом Шольц пообещал расследовать ситуацию вокруг записи быстро.

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи, власти не исключили прослушку внутренних каналов связи.

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    3 марта 2024, 14:29 • Новости дня
    Медведев: Германия готовится к войне с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Перехваченный разговор офицеров бундесвера свидетельствует, что Германия готовится к войне с Россией, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Как указал Медведев в своем Telegram-канале, «попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики – злонамеренная ложь». По его словам, «Германия готовится к войне с Россией», передает ТАСС.

    «Никто не знает, в курсе ли политическое руководство и лично ливерный канцлер. Но даже если и не в курсе и ничего такого не поручал, история знает множество примеров, когда военные способны принимать решения за гражданских начальников о начале войн или стимулировать их. Вот придут к Шольцу и скажут: «Герр (рейхс) канцлер, на Украине сбили ракету. По ее типу и траектории – она летела в Берлин». Что ответит Шольц, а? Ясно как божий день», – добавил Медведев.

    Ранее шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель сообщил, что офицеры бундесвера разговорами об ударе по Крымскому мосту втягивают Германию в войну с Россией.

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

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    3 марта 2024, 02:10 • Новости дня
    Ребенок в Новосибирске двое суток просидел в квартире без еды

    В Новосибирске восьмилетний ребенок двое суток просидел в квартире без еды

    Tекст: Денис Тельманов

    Восьмилетнего ребенка спасли из запертой квартиры в Новосибирске, малыш звал на помощь и сообщил, что двое суток просидел один без еды, сообщила спасательная служба и следственное управление СК по Новосибирской области.

    «Поступила информация, что на улице Сиреневая в квартире заперт ребенок и зовет на помощь. Со слов ребенка, в квартире он находится один двое суток и сильно хочет кушать, где его родители он не знает», – передает сообщение силовиков РИА «Новости».

    Отмечается, что спасатели при помощи альпинистского снаряжения проникли в квартиру и оказали помощь ребенку.

    Следователи организовали доследственную проверку о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, в ходе которой было установлено, что мать оставила ребенка 29 февраля без присмотра и пищи. Сейчас малыш находится в центре временного содержания несовершеннолетних.

    Правоохранители также выясняют условия жизни и воспитания ребенка в семье. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области возбудить уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и представить доклад о ходе расследования, сообщает СК РФ.

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    3 марта 2024, 17:42 • Новости дня
    Эксперт «Дигории»: Всемирный фестиваль молодежи опроверг утверждения Запада об изоляции России

    Политолог «Дигории» Киселев: Зарубежные гости Всемирного фестиваля молодежи спрашивают о планах Путина

    Эксперт «Дигории»: Всемирный фестиваль молодежи опроверг утверждения Запада об изоляции России
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Иностранцы на Всемирном фестивале молодежи в Сочи перенимают российский опыт работы с подрастающим поколением. Их поражают возможности, которые предоставлены молодежи в России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Матвей Киселев. Ранее в Сочи прошла церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи.

    «Сейчас на внешнеполитической арене нам пытаются навязать мнение, что Россия находится в изоляции, и нынешний фестиваль это абсолютно точно опровергает. Я буквально за полтора дня успел – пусть и на ломаном английском – пообщаться с 20 иностранными коллегами. Здесь гости начиная с Ирана, Ирака, и заканчивая представителями Западной Европы. И все действительно находятся в приятной атмосфере единения», – рассказал Матвей Киселев, политолог, член экспертного клуба «Дигория».

    «Уже запущены многие образовательные программы и стенды совершенно разных культур. Люди находятся в диалоге относительно тем, которые волнуют молодежь, а это международная политика и организация молодежной работы у себя в государстве», – пояснил спикер.

    «Что немаловажно, иностранцы перенимают именно российский опыт. Возможности, которые сегодня президент и правительство предоставляет молодежи, поражают не только россиян, но и зарубежных специалистов. Все социальные лифты, которые могли бы быть, на сегодняшний день в России есть», – подчеркнул он.

    «Какие темы интересуют иностранцев? Отношение нашей молодежи к тем событиям, которые происходят в мире, к политике, проводимой Россией. Мы с коллегами постарались уделить этому много времени, объяснить, показать на конкретных примерах все зарубежным экспертам», – указал аналитик.

    «Также гости из-за рубежа интересуются планами Путина на его новый срок, если он выиграет выборы. Ну и, конечно, в настроениях гостей доминируют теплые воспоминания об Олимпиаде-2014 в Сочи», – рассказал политолог.

    «Вообще, с кем бы я ни общался, всех поражает размах и качество организации мероприятия, а также то, насколько наша страна готова тратить свои ресурсы, предоставлять инфраструктуру не только для молодых граждан из России, но и для гостей из любых стран», – добавил собеседник.

    Ранее на федеральной территории «Сириус» в Сочи прошла торжественная церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи. Основные мероприятия фестиваля проходят с 1 по 7 марта.

    ВФМ предлагает более 800 активностей различного формата: лекции и дискуссии, спортивные состязания, благотворительные акции, культурная программа. Более 1,5 тыс. спикеров делятся с участниками своим опытом в различных сферах.

    В ВФМ принимают участие 10 тыс. иностранцев из 188 государств и 10 тыс. россиян из всех 89 регионов нашей страны. Возможность принять участие в мероприятии также получили подростки от 14 до 17 лет – 500 из России и 500 из-за рубежа.

    С 10 по 17 марта запланирована региональная программа фестиваля: две тысячи иностранных участников, изъявивших такое желание, отправятся в путешествие по 30 городам России, чтобы поближе познакомиться с культурным достоянием, историческим наследием, национальным многообразием и уникальной природой нашей страны.

    Фестиваль поможет иностранным гостям лучше познакомиться с настоящей Россией, заявил Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель Оргкомитета ВФМ–2024.

    Он отметил, что участники поражены разнообразием выбора и возможностей, они видят открытость, выбор молодых россиян, которые гордятся своей страной, историей, культурой и очень бережно относятся к традициям гостей из других стран.

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    3 марта 2024, 01:33 • Новости дня
    На Алтае загорелся спа-комплекс на площади 1,2 тыс. кв. м

    На Алтае загорелся спа-комплекс «Бирюзовая катунь» на площади 1,2 тыс. кв. м

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар площадью 1,2 тыс. квадратных метров произошел в спа-комплексе отеля особой экономической зоны «Бирюзовая катунь» в Алтайском крае, сообщает Главное управление МЧС по региону.

    «Пожар в Алтайском районе локализован на площади около 1200 квадратных метров. Распространение огня прекращено», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Отмечается, что в тушении огня задействованы семь пожарных расчётов. По данным МЧС, возгорание произошло в строении оздоровительного комплекса на территории одного из отелей особой зоны. Информации о пострадавших нет.



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    4 марта 2024, 13:39 • Новости дня
    Путин: У России друзей больше, чем врагов

    Путин: Быть другом и врагом России – одинаково почетно

    Путин: У России друзей больше, чем врагов
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Быть другом или врагом России – одинаково почетно, однако друзей у России все же больше, заявил президент Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

    Глава столицы, говоря о ситуации в городе, отметил, что результаты хорошие, «несмотря на происки врагов», передает ТАСС.

    «Но друзей у нас больше. Есть еще одно известное выражение – быть нашим другом и врагом одинаково почетно», – сказал в ответ Путин.

    «Дай им Бог здоровья», – отреагировал Собянин. Он добавил, что результаты 2023 года в Москве – «одни из самых лучших вообще за всю современную историю».

    «Мы понимаем, что угрозы, которые пытаются создать, все-таки не пустые, и мы должны это иметь в виду», – сказал в ответ глава государства, пояснив, что речь идет и о правительственном, и о федеральном, и о региональном уровнях.

    Москва, по словам президента, не просто один из регионов, а столица, которая является центром науки, образования и промышленности, и она очень взаимосвязана со всей экономикой страны. Об этом стоит помнить всегда, призвал Путин.

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    3 марта 2024, 04:01 • Новости дня
    На Крымском мосту временно перекрыли движение

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает информационный центр о ситуации на мосту.

    «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – приводит сообщение центра ТАСС.

    Находящихся на мосту и в зоне досмотра в центре призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

    Ранее сообщалось, что в ФРГ начали проверку из-за записи обсуждения военными атаки на Крымский мост, в которой они обсуждают, способны ли ракеты Taurus разрушить сооружение.

    Представитель минобороны Германии заявила Bild, что министерство «не может ничего сказать о содержании сообщений, которые, по всей видимости, были перехвачены».

    В России обнародовали расшифровку аудиозаписи, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту. Российский МИД уже потребовал объяснений от Берлина.

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    3 марта 2024, 07:50 • Новости дня
    Лукашенко поздравил Мишустина с днем рождения

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил премьер-министру России Михаилу Мишустину поздравление с днем рождения

    Лукашенко поздравил Мишустина с днем рождения
    @ Правительство России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра России Михаила Мишустина с днем рождения и указал на устойчивый рост экономики России в условиях санкций.

    «В условиях беспрецедентного санкционного давления правительство Российской Федерации под вашим руководством эффективно реагирует на современные вызовы, обеспечивая устойчивый рост российской экономики», – приводит РИА «Новости» выдержку из поздравительного сообщения Лукашенко.

    При этом он выразил надежду, что присущие Мишустину «верность идеалам добра и справедливости наряду с поразительной работоспособностью и неиссякаемой жизненной энергией» будут способствовать «развитию сильной и процветающей России», а также сближению народов России и Белоруссии.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в подмосковном городе Лобня.

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    2 марта 2024, 23:31 • Новости дня
    В супермаркетах и ресторанах Сириуса запретили продавать алкоголь до 7 марта

    В зоне проведения Всемирного фестиваля молодежи с 1 по 7 марта запретили продавать алкоголь в магазинах и ресторанах

    Tекст: Денис Тельманов

    Продуктовые магазины, рестораны и кафе в зоне проведения Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус приостановили продажу спиртных напитков с 1 по 7 марта.

    В розничных точках Сириуса все полки с алкоголем перекрыты красной лентой, а рядом написано, что продажа алкогольной продукции запрещена в связи с проведением фестиваля. Рестораны и кафе также не принимают заказы на спиртные напитки, передает РИА «Новости».

    Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина.

    Ранее сообщалось, что открыть Всемирный фестиваль молодежи помог ИИ с голосом Константина Хабенского, а старт фестивалю дал президент России Владимир Путин.

    Основные мероприятия фестиваля проходят с 1 по 7 марта 2024 года – это более 800 активностей различного формата: лекции и дискуссии, спортивные состязания, благотворительные акции, культурная программа.

    Более 1500 спикеров поделятся с участниками своим опытом в различных сферах. В фестивале принимают участие 10 тыс. иностранных участников из 188 стран мира и 10 тыс. российских участников из 89 регионов нашей страны.

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    2 марта 2024, 22:45 • Новости дня
    ВКС России нанесли удар по лагерю подготовки боевиков в Сирии

    ВКС России нанесли удар по лагерю подготовки в Сирии и уничтожили 25 боевиков

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская авиация ударила по лагерю подготовки боевиков, причастных к обстрелам сирийских правительственных сил, в провинции Алеппо, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

    «Ударом ВКС России в районе населенного пункта Куббасин провинции Алеппо уничтожен лагерь подготовки боевиков, причастных к обстрелам сирийских правительственных сил. Уничтожено не менее 25 террористов», – приводит слова контр-адмирала РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в 22 регионах 49 участников террористической сети, занимавшихся сбором средств для боевиков в Сирии.

    В результате ликвидирован международный канал ресурсного обеспечения запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена на территории России), координацию которого осуществляли эмиссары МТО, находящиеся в Сирии.


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