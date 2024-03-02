Путин объявил открытым Всемирный фестиваль молодежи

Tекст: Вера Басилая

«Наша многонациональная страна сложена из сотен языков, традиций, и братство народа всегда было и остается ее главной опорой, преимуществом, силой. Оно выручало нас на всех поворотах истории, помогало покорять новые вершины в науке, искусстве и просвещении, одержать победу во Второй мировой войне и сокрушить нацизм», – сказал в видеобращении Путин, передает ТАСС.

«Многонациональное единство для нас – величайшая ценность, и это во многом определяет те принципы, по которым сегодня живут, развиваются наше государство и общество. Говорю о равенстве и справедливости, о традициях крепкой семьи и взаимопомощи, о служении своему Отечеству и ответственности за его судьбу», – указал он.

Президент обратил внимание, что жители России всегда держат слово, а улыбку не используют как фальшивую маску.

«Вы лично сможете убедиться, например, что улыбка для нас не дешевая маска, а искреннее проявление чувств. Что если уж мы даем наше слово, то всегда его держим. Не сомневаюсь, такая доверительная дружеская атмосфера будет царить на площадках Всемирного фестиваля молодежи», – добавил глава государства.

«Объявляю Всемирный фестиваль молодежи открытым», – сказал Путин.

Основные мероприятия фестиваля состоятся с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус». Это более 800 активностей различного формата: лекции и дискуссии, спортивные состязания, благотворительные акции, культурная программа. Более 1500 спикеров поделятся с участниками своим опытом в различных сферах. В фестивале принимают участие 10 тыс. иностранных участников из 188 стран мира и 10 тыс. российских участников из 89 регионов нашей страны.

Возможность принять участие в мероприятии также получили подростки от 14 до 17 лет, 500 человек из России и 500 человек из-за рубежа

С 10 по 17 марта запланирована региональная программа фестиваля: две тысячи иностранных участников, изъявивших такое желание, отправятся в путешествие по 30 городам России, чтобы поближе познакомиться с культурным достоянием, историческим наследием, национальным многообразием и уникальной природой нашей страны.