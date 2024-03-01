На Всемирном фестивале молодежи анонсировали проведение более 800 мероприятий

Мероприятие соберет на своей площадке молодых, талантливых и успешных ребят из самых разных уголков мира, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

За время работы Фестиваль примет 20 тыс. российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, дипломатии, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих детские организации и объединения. Сохраняя историю фестивального движения, ВФМ-2024 станет новым этапом в международном сотрудничестве, объединит будущие поколения вокруг идеи мира и дружбы.

1 марта на пресс-конференции был дан старт крупнейшему молодежному международному событию, а также состоялась презентация программы Фестиваля. Гости узнали о концепции, смыслах и задачах мероприятия, его визуальном стиле и талисмане, отборе участников и волонтеров. Кроме того, им была представлена концепция Города молодежи мира.

«Фактически площадка начинает работать уже с сегодняшнего дня. Постепенно прибывают иностранные и российские участники, также начинают работу павильоны различных городов России, работают волонтеры. Главный девиз Фестиваля – «Начнем будущее вместе». Это действительно реальный запрос современной, ответственной молодежи, которая у нас собралась здесь. Это огромное количество молодых людей со всего мира, объединенных общими ценностями. У нас всего 20 тыс. иностранных и российских участников из 188 стран мира, 89 регионов нашей страны. Мы в общей сложности получили более 3 тыс. заявок, что в разы больше по сравнению с 2017 годом», – рассказала Разуваева.

Глава Росмолодежи добавила, что каждый день посвящен определенному треку-смыслу, который проходит единой линией через все события и форматы программы: «Ответственность за судьбы мира» (2 марта); «Многонациональное единство» (3 марта); «Мир возможностей для каждого» (4 марта); «Сохраним семью во имя детей и мира» (5 марта); «Мы – вместе с Россией» (6 марта).

«Мы хотим представить здесь все возможности, которые существуют для молодежи в нашей стране. У нас их действительно много – кадровые и социальные лифты, различные волонтерские проекты и многое другое. И иностранцам мы действительно хотим показать открытость и гостеприимство нашей страны, развеять мифы и стереотипы, которые о нас существуют», – отметила Разуваева.