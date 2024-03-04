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    Писториус: На утекшей записи про Крымский мост обсуждались сценарии
    Рогов рассказал об ожесточенных боях в Работино
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    На Украине из-за польских фермеров образовались очереди на границе с тремя странами
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    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм, прощай!

    Как только во главу угла ставится прибыль, а не гармония собственная и окружающего мира – человек делает шаг в сторону собственного расчеловечивания. Такой «человек экономический», руководствующийся исключительно идеей прибыли – плохая копия того самого искусственного интеллекта.

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    Василий Стоякин Василий Стоякин Где на Украине искать нацистов

    Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.

    27 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Германия забыла о благодарности русским

    Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без нее и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать Крымский мост с помощью ракет Taurus.

    25 комментариев
    4 марта 2024, 09:07 • Новости дня

    Пушков сделал два вывода из реакции на утечку переговоров офицеров бундесвера

    Пушков сделал два вывода из реакции Германии на утечку переговоров офицеров бундесвера

    Tекст: Ольга Никитина

    В реакции Германии на утечку переговоров офицеров бундесвера показательно то, что возмущение вызывает не само обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет Taurus, а тот факт, что это стало достоянием гласности, заявил сенатор Алексей Пушков.

    Пушков написал в своем Telegram-канале отметил, что возмущенных не волнует втягивание Германии в прямой конфликт с Россией, а заботит то, каким образом России удалось получить запись разговора. Сам факт обсуждения, по словам сенатора, означает две важные вещи.

    Во-первых, это убежденность немецких военнослужащих, что решение о поставках дальнобойных ракет для нужд ВСУ в конечном итоге будет принято, они исходят именно из этого сценария, несмотря на позицию, на которой сейчас стоит канцлер Германии Олаф Шольц, отметил член Совета Федерации.

    Во-вторых, военные круги в Германии полагают, что Германия фактически находится в состоянии войны с Россией, считает Пушков.

    «Уроки второй мировой забыты. Германские военные чины вновь рвутся в бой», – подчеркнул Пушков.

    Напомним, в России опубликовали расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва в этой связи потребовала объяснений от ФРГ.

    В Германии выразили серьезную обеспокоенность публикацией разговора, не исключив прослушку.

    3 марта 2024, 17:48 • Новости дня
    Кнайсль заявила о тяжелом умственном состоянии офицеров бундесвера
    Кнайсль заявила о тяжелом умственном состоянии офицеров бундесвера
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Разговор офицеров ВВС Германии об атаке на Крымский мост свидетельствует об их тяжелом умственном состоянии, считает экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

    Она напомнила, что один из офицеров сказал, что «мост размером со взлетно-посадочную полосу и для его уничтожения потребуется 10-15 ракет». Речь идет о гражданском мосте, по которому проезжают мирные жители на своих машинах, а офицеры говорили так, будто это «законная военная цель», подчеркнула Кнайсль, передает ТАСС.

    «Это свидетельствует о тяжелом умственном состоянии этих людей, отсутствии у них должного уровня юридической подготовки», – сказала экс-министр.

    Она указала на то, что немецким офицерам должны были, по крайней мере, преподавать основные законы ведения войны и нормы международного гуманитарного права, но эта беседа обнаружила отсутствие у них соответствующих знаний.

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

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    3 марта 2024, 16:55 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ заявил о праве России ответить НАТО после откровений Шольца

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия имеет право ответить НАТО после признания канцлера Германии Олафа Шольца о том, что британские подразделения уже находятся на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

    По его словам, Шольц признал, что британцы уже на Украине управляют оружием. Джонсон уточнил, что Запад, США, Англия и Германия фактически участвуют в конфликте против России, передает РИА «Новости».

    Экс-аналитик отметил, что у «России есть все возможные основания, чтобы нанести ответный удар по военным базам противника».

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

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    3 марта 2024, 19:50 • Новости дня
    Писториус: На утекшей записи про Крымский мост обсуждались сценарии, а не планы

    Министр обороны Германии: На утекшей записи про Крымский мост обсуждались сценарии, а не планы

    Tекст: Ольга Иванова

    На опубликованной российскими СМИ аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    По его словам, это обсуждение «не означало и не означает зеленого света на применение ракет Taurus», передает РИА «Новости».

    Также Писториус заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов.

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

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    3 марта 2024, 17:36 • Новости дня
    На Украине из-за польских фермеров образовались очереди на границе с тремя странами
    На Украине из-за польских фермеров образовались очереди на границе с тремя странами
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Очереди из грузовиков увеличились на КПП на границе с Венгрией, Румынией и Словакией из-за блокирования польскими фермерами границы с Украиной, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко.

    По его словам, по состоянию на утро около 565 грузовиков находилось в очереди в ожидании проезда в сторону Словакии. На территории Венгрии около 1,3 тыс. грузовиков, еще около 300 грузовиков на территории Румынии, передает РИА «Новости».

    Демченко пояснил, что увеличение очередей связано с блокированием украинско-польской границы фермерами Польши.

    Напомним, власти Польши угрожают закрыть границу для товаров с Украины. Тем временем протестующие польские фермеры стали перекрывать границу не только с Украиной, но и с Германией, а также Литвой.

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    3 марта 2024, 14:29 • Новости дня
    Медведев: Германия готовится к войне с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Перехваченный разговор офицеров бундесвера свидетельствует, что Германия готовится к войне с Россией, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Как указал Медведев в своем Telegram-канале, «попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики – злонамеренная ложь». По его словам, «Германия готовится к войне с Россией», передает ТАСС.

    «Никто не знает, в курсе ли политическое руководство и лично ливерный канцлер. Но даже если и не в курсе и ничего такого не поручал, история знает множество примеров, когда военные способны принимать решения за гражданских начальников о начале войн или стимулировать их. Вот придут к Шольцу и скажут: «Герр (рейхс) канцлер, на Украине сбили ракету. По ее типу и траектории – она летела в Берлин». Что ответит Шольц, а? Ясно как божий день», – добавил Медведев.

    Ранее шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель сообщил, что офицеры бундесвера разговорами об ударе по Крымскому мосту втягивают Германию в войну с Россией.

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

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    3 марта 2024, 21:12 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

    Tекст: Ольга Иванова

    В Николаеве прозвучал взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».

    До этого воздушную тревогу объявили в Киевской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей РФ, передает РИА «Новости».

    Напомним, ВС России за неделю нанесли 23 групповых удара по позициям ВСУ и объектам ВПК Украины.

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    3 марта 2024, 19:26 • Новости дня
    Писториус назвал публикацию разговора военных частью информационной войны России

    Tекст: Ольга Иванова

    Опубликованный разговор немецких военных российскими СМИ является частью информационной войны, которую якобы ведет Россия, с таким заявлением выступил министр обороны Германии Борис Писториус.

    В ходе выступления, посвященного опубликованной аудиозаписи, он заявил, что рчь идет о разделении о подрыве единства Запада, передает РИА «Новости».

    Также Писториус заявил, что Германии нельзя поддаваться, а следует реагировать решительно, но осмотрительно.

    Кроме того, он подчеркнул, что ему неизвестно о каких-либо других утечках телефонных разговоров, кроме опубликованной.

    Писториус выразил надежду, что первые результаты проверки в связи с опубликованной аудиозаписью будут готовы в начале следующей недели.

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

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    3 марта 2024, 18:20 • Новости дня
    Немецкий политик назвал аудиозапись беседы военных разоблачением участия в конфликте

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт назвал аудиозапись разговора немецких офицеров о возможном ударе по Крымскому мосту разоблачением косвенного участия иностранных военных в конфликте на территории Украины против России.

    По его словам, если послушать полную версию разговора, становится ясно, что это не оперативно-тактическое планирование или борьба против виртуального противника, а подготовка к возможному решению канцлера Германии Олафа Шольца поставлять ракеты Taurus Украине, передает РИА «Новости».

    Гердт назвал понятным тот факт, что украинцы не смогут самостоятельно разобраться с ракетами, Германии придется отправить туда немецких военных специалистов.

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

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    3 марта 2024, 22:54 • Новости дня
    Под Авдеевкой FPV-дронами уничтожен подбитый из РПГ-7 танк Abrams

    FPV-дроны уничтожили американский танк Abrams, подбитый из РПГ-7 под Авдеевкой

    Tекст: Денис Тельманов

    Под Авдеевкой бойцы группировки «Центр» FPV-дронами уничтожили очередной американский танк Abrams, который был подбит из гранатомета РПГ-7 сообщил представитель предприятия-производителя дронов «Упырь».

    «Американская машина вплотную приблизилась к нашим позициям, пехотинцы сбили ей гусеницу из гранатомета РПГ-7. Остановленный танк был сожжен расчётом FPV-дронов», – приводит РИА «Новости» слова производителя дронов.

    По его словам, военные использовали два дрона-камикадзе «Упырь».

    Ранее сообщалось, что военные группировки «Центр» подбили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов.

    1 марта в Минобороны России сообщили, что российские военные за последние семь дней на Авдеевском направлении уничтожили более 2,6 тыс. человек, 23 танка, включая американский Abrams, и 45 бронемашин.



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    4 марта 2024, 06:57 • Новости дня
    Зеленский: Ситуация на границе с Польшей вышла за пределы экономики и морали

    Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию на границе с Польшей вышедшей за пределы экономики и морали

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на границе с Польшей, которую продолжают блокировать протестующие фермеры с польской стороны, вышла за пределы «и экономики, и морали».

    «Нужно наконец-то найти решение в ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали», – приводит слова Зеленского ТАСС.

    Он также подчеркнул, что Польше не следует использовать ситуацию на Украине «во внутренней политической борьбе».

    Польские фермеры протестуют против ввоза украинской сельхозпродукции и требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины.

    Ранее сообщалось, что из-за блокирования польскими фермерами границы с Украиной очереди из грузовиков увеличились на КПП на границе с Венгрией, Румынией и Словакией – около 565 грузовиков находилось в очереди в ожидании проезда в сторону Словакии, на территории Венгрии около 1,3 тыс. грузовиков, еще около 300 грузовиков на территории Румынии.

    Власти Польши заявили, что могут закрыть границу для товаров с Украины. Тем временем протестующие польские фермеры стали перекрывать границу не только с Украиной, но и с Германией, а также Литвой.

    Коментарии (8)
    3 марта 2024, 21:55 • Новости дня
    Стало известно, что в Германии запросили собрание комитета по обороне из-за слитого разговора

    Tекст: Ольга Иванова

    Крупнейшая оппозиционная фракция немецкого парламента ХДС/ХСС запросила внеочередное собрание комитета бундестага по обороне в связи с публикацией российскими СМИ разговора немецких военных, сообщил телеканал NTV со ссылкой на письмо секретаря Торстена Фрая.

    Кроме того, телеканал сообщает, что ХДС/ХСС считает необходимым присутствие на заседании канцлера Германии Олафа Шольца, передает РИА «Новости».

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что на опубликованной российскими СМИ аудиозаписи немецкие высокопоставленные офицеры обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы.

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    3 марта 2024, 13:45 • Новости дня
    Рада: Расходы офиса президента Украины на командировки за год превысили траты шести ведомств

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники офиса президента Украины за год потратили на командировки больше средств, чем сотрудники шести украинских министерств вместе взятых, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    По его словам, офис президента Украины за год за государственные деньги наездил больше, чем сотрудники Минюста, МВД, Минобразования, Минагрополитики, Минэкологии и Минспорта вместе взятые, передает ТАСС.

    Железняк добавил, что речь идет именно о сотрудниках офиса, а не о президенте Владимире Зеленском, расходы на поездки которого прописываются отдельно. Цифр при этом он не привел.

    Ранее бывший премьер-министр страны Николай Азаров сообщил, что бюджет Украины предусматривает выделение колоссального количества средств на содержание сотрудников офиса Владимира Зеленского, только в час на них уходит почти 58 тыс. долларов.

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    3 марта 2024, 17:31 • Новости дня
    Киев выделил на фортификации в подконтрольной части Запорожской области 34,2 млн долларов

    Tекст: Ольга Иванова

    Кабмин Украины выделил 1,3 млрд гривен (34,2 млн долларов) на строительство фортификационных сооружений в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Иван Федоров.

    Выделенную сумму на строительство фортификаций он назвал рекордной, а также отметил, что строения возводятся как гражданскими подрядчиками, так и военными, передает РИА «Новости».

    Накануне в Минобороны России сообщили, что новороссийские и ставропольские десантники заняли на Запорожском участке опорные пункты ВСУ около Вербового, взяв в плен несколько украинских военных.

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    3 марта 2024, 15:44 • Новости дня
    В Германии после утечки предложили провести переподготовку для бундесвера

    Tекст: Ольга Иванова

    Служащие бундесвера всех уровней должны пройти подготовку по пользованию защищенной связью, заявила после утечки разговора немецких офицеров уполномоченный парламента по вопросам обороны Ева Хегль в комментарии медиагруппе Funke.

    Она также поддержала позицию ряда других политиков, отметив, что контрразведку Германии необходимо усилить в том числе с помощью сотрудников и оборудования, передает РИА «Новости».

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

    Коментарии (0)
    3 марта 2024, 15:55 • Новости дня
    Москалькова: Фрагменты тел военных ВСУ с Ил-76 могут передать Украине в ближайшее время

    Tекст: Ольга Иванова

    Фрагменты тел украинских военных, погибших при крушении Ил-76, могут быть переданы Украине в ближайшее время, заявил уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    Она сообщила, что контакты с украинской стороной были 29 февраля. Москалькова надеется, что уже в ближайшее время фрагменты тел украинских военнослужащих будут переданы Украине, передает РИА «Новости».

    Омбудсмен добавила, что все экспертные процедуры в России по телам погибших украинских военных завершились, Украина готова их принять.

    24 января в районе Белгорода ВСУ сбили самолет Ил-76 ВКС России, на борту которого находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

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      Капитализм, прощай!

      Как только во главу угла ставится прибыль, а не гармония собственная и окружающего мира – человек делает шаг в сторону собственного расчеловечивания. Такой «человек экономический», руководствующийся исключительно идеей прибыли – плохая копия того самого искусственного интеллекта.

      0 комментариев
    • Василий Стоякин Василий Стоякин
      Где на Украине искать нацистов

      Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.

      27 комментариев
    • Алексей Нечаев Алексей Нечаев
      Германия забыла о благодарности русским

      Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без нее и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать Крымский мост с помощью ракет Taurus.

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      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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