Пушков сделал два вывода из реакции на утечку переговоров офицеров бундесвера

Пушков сделал два вывода из реакции Германии на утечку переговоров офицеров бундесвера

Tекст: Ольга Никитина

Пушков написал в своем Telegram-канале отметил, что возмущенных не волнует втягивание Германии в прямой конфликт с Россией, а заботит то, каким образом России удалось получить запись разговора. Сам факт обсуждения, по словам сенатора, означает две важные вещи.

Во-первых, это убежденность немецких военнослужащих, что решение о поставках дальнобойных ракет для нужд ВСУ в конечном итоге будет принято, они исходят именно из этого сценария, несмотря на позицию, на которой сейчас стоит канцлер Германии Олаф Шольц, отметил член Совета Федерации.

Во-вторых, военные круги в Германии полагают, что Германия фактически находится в состоянии войны с Россией, считает Пушков.

«Уроки второй мировой забыты. Германские военные чины вновь рвутся в бой», – подчеркнул Пушков.

Напомним, в России опубликовали расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва в этой связи потребовала объяснений от ФРГ.

В Германии выразили серьезную обеспокоенность публикацией разговора, не исключив прослушку.