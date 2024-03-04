Как только во главу угла ставится прибыль, а не гармония собственная и окружающего мира – человек делает шаг в сторону собственного расчеловечивания. Такой «человек экономический», руководствующийся исключительно идеей прибыли – плохая копия того самого искусственного интеллекта.0 комментариев
Пушков сделал два вывода из реакции на утечку переговоров офицеров бундесвера
Пушков сделал два вывода из реакции Германии на утечку переговоров офицеров бундесвера
В реакции Германии на утечку переговоров офицеров бундесвера показательно то, что возмущение вызывает не само обсуждение планов уничтожения Крымского моста с помощью немецких ракет Taurus, а тот факт, что это стало достоянием гласности, заявил сенатор Алексей Пушков.
Пушков написал в своем Telegram-канале отметил, что возмущенных не волнует втягивание Германии в прямой конфликт с Россией, а заботит то, каким образом России удалось получить запись разговора. Сам факт обсуждения, по словам сенатора, означает две важные вещи.
Во-первых, это убежденность немецких военнослужащих, что решение о поставках дальнобойных ракет для нужд ВСУ в конечном итоге будет принято, они исходят именно из этого сценария, несмотря на позицию, на которой сейчас стоит канцлер Германии Олаф Шольц, отметил член Совета Федерации.
Во-вторых, военные круги в Германии полагают, что Германия фактически находится в состоянии войны с Россией, считает Пушков.
«Уроки второй мировой забыты. Германские военные чины вновь рвутся в бой», – подчеркнул Пушков.
Напомним, в России опубликовали расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва в этой связи потребовала объяснений от ФРГ.
В Германии выразили серьезную обеспокоенность публикацией разговора, не исключив прослушку.