Spiegel: Минобороны Германии допускает прослушку внутренних каналов связи

Опубликована расшифровка разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста

Симоньян выложила расшифровку разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста

Tекст: Ольга Никитина

Ссылку на расшифровку Симоньян дала в своем Telegram-канале.

Особо она отметила один из фрагментов разговора, когда один из участников затронул тему «уничтожения моста». «Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет», – приводятся его слова в публикации.

Разговор состоялся 19 февраля 2024 года, уточнила главред RT.

Участниками разговора, по информации Симоньян, являются немецкие офицеры Грефе, Герхартц, Фенске и Фроштедте. Первый из них возглавляет отдел операций и учений командования ВВС бундесвера, второй – инспектор ВВС бундесвера. Фенске и Фроштедте – сотрудники центра воздушных операций космического командования ВС Германии.

В ходе разговора Фроштедте упоминает «две интересные цели», одна из которых – «мост на востоке», а также «склады боеприпасов, которые находятся выше». «Мост на востоке», по его словам, достать тяжело, однако ракеты Taurus на это способны. Поразить можно и склады боеприпасов, констатирует он. Фроштедте спросил, какую цель преследует бундесвер – им нужен мост или военные склады.

Фроштедте говорит, что для уничтожения Крымского моста ракет Taurus будет недостаточно. Кроме того, по его словам, нужны данные со спутников. Он поинтересовался, сможет ли германская сторона за короткий срок – за месяц – «подготовить украинцев к выполнению такой задачи». «Каким образом будет выглядеть атака Taurus на мост?» – также спросил он.

После этого в разговоре звучит фраза, на которую выше обратила внимание Симоньян. Эти слова сказал офицер бундесвера по фамилии Фенске.

После этого Герхартц предложил использовать ракеты Taurus с французским истребителем Dassault Rafale. «Им удастся лишь сделать дырку и повредить мост», – ответил Фенске.

Фроштедте отметил, что при планировании такой операции бундесвер должен будет «указывать главные точки» Крымского моста, куда ВСУ должны будут нанести удары.

Со своей стороны Герхартц заметил, что украинцы хотят уничтожить Крымский мост, и это известно всем. Он имеет важное военно-стратегическое, но и политическое значение, его охраняют, отметил он.

Герхартц высказал «определенные опасения» по поводу прямой связи немецких военных с украинскими вооруженными силами и предложил «хитрость»: откомандировать военнослужащих Германии в MBDA (Matra BAE Dynamics Aerospatiale, европейский производитель и разработчик ракетных систем). «Таким образом прямая связь с Украиной будет только через MBDA, это намного лучше, чем если такая связь будут существовать с нашими ВВС», – уверен он.

Грефе в ответ подчеркнул, что это не имеет значения, поскольку с самого начала нужно избежать формулировок, которые бы сделали Германию стороной конфликта. «Я, конечно, немного утрирую, но если мы сейчас скажем министру, что запланируем встречи и поедем на авто из Польши, чтобы никто не заметил, – это уже участие, мы этого делать не будем», – заявил он.

Офицер заявил, что немецкая сторона будет участвовать в обучении украинских военных, пообещает «подготовить дорожную карту». Процесс подготовки, по его словам, будет разделен на части, причем короткий трек займет две недели, чтобы украинские военные «как можно раньше могли применить ракеты».

«Только представьте себе, если пресса узнает о том, что наши люди находятся в Шробенхаузене или же что мы ездим на автомобилях куда-то в Польшу! Такой вариант я считаю неприемлемым», – сказал Грефе.

Ранее Симоньян заявила, что к ней попала аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, в котором они обсуждают нанесение ударов по Крымскому мосту.

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума рассмотрит вопрос появившихся записей обсуждения высокопоставленными немецкими офицерами планов нанесения ударов по Крымскому мосту. Кроме того, он задал немецким властям четыре вопроса в этой связи.