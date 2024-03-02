Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.4 комментария
Spiegel: Минобороны Германии допускает прослушку внутренних каналов связи
Spiegel: Минобороны Германии не исключило прослушки внутренних каналов связи
Минобороны Германии выражает серьезную обеспокоенность из-за обнародования в российских СМИ записи разговора немецких военных о планах атаки на Крымский мост, не исключают прослушку внутренних каналов связи и перехвата разговоров в министерстве и ВВС, пишет Der Spiegel.
По данным журнала, есть подозрение насчет того, прослушиваются ли внутренние каналы связи в ВВС, Бундесвере или даже Минобороны Германии российской стороной, передает ТАСС.
Отмечается, что в оборонном ведомстве Германии признают подлинность записи. По первоначальной оценке, подделку с помощью использования искусственного интеллекта исключили.
Также первоначальный анализ записи свидетельствует, что офицеры ВВС ФРГ были довольно неосторожны при обсуждении – виртуальная встреча проходила не по защищенной линии, а на относительно легко прослушиваемой платформе WebEx.
Кроме того, как уточняет журнал, как минимум один из участников встречи находился в Сингапуре и, вероятно, использовал свой мобильный телефон.
Примечательно, что в этом случае ему пришлось бы использовать зашифрованную линию связи, как того требуют правила Бундесвера.
При этом в оборонном ведомстве проводится множество виртуальных встреч через WebEx, поэтому Бундесвер, по мнению Der Spiegel, должен опасаться, что российская сторона могла получить доступ к дополнительной внутренней информации.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной.
Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.