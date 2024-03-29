Гладков: При атаках ВСУ на Белгород за сутки повреждены 24 многоквартирных дома

Tекст: Валерия Городецкая

Атаки со стороны ВСУ также привели к разрушениям на четырех социальных объектах и одном хозяйственном субъекте, повреждены два гаража и 36 автомобилей, сообщил глава региона в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

Кроме того, по информации Гладкова, в Белгородском районе при обстрелах получили повреждения 16 частных домов, три многоквартирных дома и здание торгового центра. Украинские войска продолжают обстреливать Грайворонский городской округ, где за сутки были повреждены восемь частных домов, две квартиры, склад предприятия и автомобиль.

В Корочанском и Краснояружском районах были обнаружены и уничтожены взрывоопасные предметы, а в Старооскольском городском округе в урочище «Ублинские горы» нашли фрагменты беспилотника.

В Шебекинском городском округе при обстрелах со стороны ВСУ повреждены два частных дома, в Шебекино повреждена линия электропередачи. В Яковлевском городском округе украинский беспилотник самолетного типа атаковал инфраструктурный объект в районе Томаровки.

Ранее сообщалось, что при ударе дрона ВСУ в Белгороде погиб мужчина.