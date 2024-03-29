Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.5 комментариев
Гладков: При ударе дрона ВСУ в Белгороде погиб мужчина
При атаке украинских военных на Белгород погиб человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу.
ВСУ атаковали многоквартирный дом с помощью беспилотника, дрон взорвался, погиб мужчина, пострадали два других человека, указал глава региона в своем Telegram-канале.
Супруга погибшего получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра. Медики доставили ее в областную клиническую больницу.
Еще один пострадавший сам обратился в городскую больницу №2. У него зафиксировали осколочное ранение поясничной области.
Также при ударе повреждены окна и балконные остекления в пяти квартирах, поврежден легковой автомобиль рядом с домом.
На месте работают оперативные службы, ожидаются взрывотехники Минобороны.
Губернатор лично выразил соболезнования сыну погибшего мужчины.
Несколько дней назад при атаке беспилотника в Белгородской области погиб человек.