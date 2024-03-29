Гладков: При ударе дрона ВСУ в Белгороде погиб мужчина

Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ атаковали многоквартирный дом с помощью беспилотника, дрон взорвался, погиб мужчина, пострадали два других человека, указал глава региона в своем Telegram-канале.

Супруга погибшего получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра. Медики доставили ее в областную клиническую больницу.

Еще один пострадавший сам обратился в городскую больницу №2. У него зафиксировали осколочное ранение поясничной области.

Также при ударе повреждены окна и балконные остекления в пяти квартирах, поврежден легковой автомобиль рядом с домом.

На месте работают оперативные службы, ожидаются взрывотехники Минобороны.

Губернатор лично выразил соболезнования сыну погибшего мужчины.

Несколько дней назад при атаке беспилотника в Белгородской области погиб человек.