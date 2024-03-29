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    США оказались на пороге «японского сценария» удушения экономики
    СК: Исполнителям теракта в «Крокусе» переводили деньги с Украины
    Лавров допустил, что признавать легитимность Зеленского 21 мая уже не придется
    В Полтавской области военкомат объявил в розыск 30 тысяч человек
    Лавров: Американцев развратила покорность других стран
    Путин назвал регионы, где будут построены курорты по проекту «Пять морей и озеро Байкал»
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    СК сообщил о появлении нового фигуранта в деле о теракте в «Крокусе»
    Военный самолет упал в море в Севастополе
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Предатели вынуждены старательно вылизывать сапоги новых хозяев

    Реакция на трагедию в «Крокусе» показала, что у несистемной оппозиции, уехавшей из страны, за громкими словами о борьбе с тираническим государством и авторитарной властью скрывается ненависть к стране и ее народу.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что такое геноцид по-украински

    Из всех национальных групп, находящихся на территории Украины, самоорганизовываться запрещено только русским. Им также отказано в праве попасть в список «коренных народов». Это и есть тот самый нацизм, ради искоренения которого и была начата российская спецоперация на Украине.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему на месте большой литературы обнаружилась дыра

    Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.

    13 комментариев
    29 марта 2024, 08:18 • Новости дня

    В Харькове при ударе ВС России пострадал высокопоставленный украинский чиновник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате высокоточного удара российских войск по Харькову 29 марта был эвакуирован высокопоставленный украинский чиновник, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, после ударов ВС России по Харькову на реанимобиле с кортежем на окраину населенного пункта вывезли пациента, где его забрала санавиация, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что, исходя из задействованных сил на эвакуацию, можно судить, что вывозили человека, занимающего высокий военный чин, или же значимую политическую фигуру.

    По его словам, скорее всего, речь идет о ком-то из высшего руководства ВСУ или же о высокопоставленном чиновнике из администрации Зеленского.

    Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

    Ранее сообщалось, что в Харькове произошло не менее пяти взрывов.

    28 марта 2024, 17:57 • Новости дня
    Лавров допустил, что признавать легитимность Зеленского 21 мая уже не придется

    Лавров о легитимности Зеленского: Может и не потребуется ничего признавать после 21 мая

    Лавров допустил, что признавать легитимность Зеленского 21 мая уже не придется
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя истекающие 21 мая полномочия президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что, возможно, уже и не потребуется ничего признавать.

    Лавров прокомментировал высказывания постпреда России в ООН Василия Небензи о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского с 21 мая. По его словам, нужно «дожить до этого срока».

    «Может, там и не потребуется ничего признавать», – сказал глава МИД России, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские СМИ сообщили, что западные представители могли запретить украинским политикам обсуждать легитимность президента Владимира Зеленского после истечения в мае срока его полномочий.

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    28 марта 2024, 12:40 • Новости дня
    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16

    Военный эксперт Леонков: У России готов ответ на случай вылетов F-16 ВВС Украины с аэродромов третьих стран

    Военный эксперт: Путин четко дал понять Западу последствия передачи Киеву F-16
    @ Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Большинство аэродромов Украины находятся под огневым контролем российских военных. Поэтому противник может выбрать в качестве места базирования F-16 Румынию или Польшу. И Владимир Путин четко дал понять предел терпения России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее президент Владимир Путин назвал украинские F-16 законной целью.

    «Значительная часть авиации ВСУ уничтожена. На замену потерянного парка боевых самолетов офис Зеленского довольно долго выпрашивал у Запада истребители F-16, и некоторые решения по этому вопросу приняты. Командование украинской армии пыталось даже подготовить аэродромы на Западной Украине. Однако мы серьезно повредили военную инфраструктуру противника, в том числе взлетно-посадочные полосы», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Спикер утверждает, что самолеты ВС ВСУ уже базируются на аэродромах Румынии. «Они залетают на территорию Украины, выполняют боевую задачу, дозаправляются на аэродроме подскока и улетают обратно в Румынию. Такая хитрость придумана для повышения живучести авиации ВСУ. Вместе с тем российские военные планомерно уничтожают самолеты противника в воздухе над Украиной», – сказал Леонков.  

    По его мнению, Румыния одной из первых может предоставить свои аэродромы для базирования F-16 в случае их передачи Киеву. «Впрочем, в стороне не останется и Польша. В двух этих странах существует целая сеть аэродромов, которые способны принимать и обсуживать истребители», – заметил собеседник. Леонков допускает, что речь может идти, в частности, об аэродроме в польском Жешуве.

    По мнению аналитика, при выборе локации для украинских F-16 главным критерием станет близость к границе Украины. Военный эксперт считает, что уничтожать эти истребили ВС РФ будут в воздухе либо средствами противовоздушной обороны, либо ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности. Впрочем, у ВС РФ есть также средства поражения аэродромов третьих стран, предупредил спикер.

    Заявление Владимира Путина стало «обозначением пределов», считает собеседник. «Терпение России не бесконечно. Если Запад вновь примет безрассудное решение, то столкнется с последствиями. Весь мир знает, что у нашего президента слова с делом не расходятся», – акцентировал Леонков.

    Ранее Владимир Путин заявил, что если истребители F-16 будут участвовать в конфликте на Украине, взлетая с аэродромов третьих стран, эти аэродромы станут законной целью для российских военных. Об этом президент сказал во время общения с военными в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

    «Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились», – цитирует Путина официальный сайт Кремля. Глава государства подчеркнул, что возможные поставки F-16 Украине не поменяют ситуацию на поле боя. «Мы будем уничтожать их самолеты так же, как уничтожаем сегодня их танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – заявил Путин. Российский лидер напомнил, что F-16 являются носителями ядерного оружия, и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    Власти западных стран не раз заявляли о планах передать Украине истребители F-16 американского производства. В феврале глава датского Минобороны Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что страна рассчитывает передать Киеву первые самолеты летом 2024 года. Следующая партия F-16, как ожидается, прибудет из Нидерландов во второй половине года, отмечала министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Речь идет о 42 истребителях. Также отмечалась, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

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    29 марта 2024, 06:20 • Новости дня
    Украина не исключила «общения» с Россией по вопросам урегулирования конфликта

    Кулеба счел «общение с Россией» возможным между саммитами по украинской «формуле мира»

    Украина не исключила «общения» с Россией по вопросам урегулирования конфликта
    @ Thomas Trutschel/photothek.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине возможны между саммитами по украинской «формуле мира», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    Кулеба изобразил украинскую «формулу мира» как меню, из которого страны могут выбрать отдельные пункты для работы, не касаясь других – «политически чувствительных» для них, передает ТАСС со ссылкой на NDTV.

    По его словам, на саммите планируется встреча стран, «разделяющих эти принципы». Государства «выберут пункт меню» и создадут «группы», разработают план действий. При этом, как заявил Кулеба, «между саммитами может пройти общение с Россией в соответствии с правилами, одобренными участниками».

    Напомним, глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что предложенная Зеленским так называемая формула мира «была и остается очевидным ультиматумом». От прямых переговоров с Москвой Киев отказался на законодательном уровне.


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    28 марта 2024, 12:07 • Новости дня
    В ДНР сообщили о больших потерях ВСУ под Авдеевкой
    В ДНР сообщили о больших потерях ВСУ под Авдеевкой
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ перебрасывают под Авдеевку в ДНР личный состав, пытаясь удержать линию обороны без использования военной техники, что приводит к большим потерям личного состава в рядах украинских войск, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВСУ перебрасывают огромное количество живой силы сразу к нескольким населенным пунктам на Авдеевском направлении, при этом техника в попытках удержать линию обороны не задействуется, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что результатом такой тактики стали большие потери в рядах ВСУ, а российские силы на этом участке фронта продолжают расширять зону контроля.

    Ранее Кимаковский сообщил, что под Угледаром при попытке ротации были уничтожены две группы ВСУ.

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    29 марта 2024, 00:51 • Новости дня
    Лавров: Украина – это верхушка айсберга

    Лавров: Помощникам Запада в борьбе с Россией дозволено все, включая нацизм

    Лавров: Украина – это верхушка айсберга
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Запад отказывается «признавать очевидное» – что на Украине действует расистский и нацистский режим; он использует Киев, желая нанести стратегическое поражение России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров в интервью «Известиям» отметил, что двуличие Запада «вызывает очень серьезную озабоченность». «Единственное объяснение: Украина – это верхушка айсберга», – сказал он, пояснив, что главное для Запада – «декларированная цель – нанести стратегическое поражение России». По словам министра, «тем, кто готов своими телами эту цель для Запада попытаться выполнить, дозволено все, включая прямую поддержку теории и практики нацизма».

    Лавров отметил слова начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, который заявил о теракте в «Крокус Сити Холле», что «не одобряет в принципе теракты против гражданских людей». «Уж из чьих уст можно было воспринять такое заверение, но не этого человека», – сказал Лавров. Министр напомнил слова Буданова о том, что русские – это «люди с видоизмененной психикой, которые должны быть привлечены к справедливой ответственности». Причем, как пояснил сам Буданов, «справедливой ответственностью» украинские власти считают «только физическое устранение».

    Министр подчеркнул, что уничтожать русских на Украине юридически и физически призвали и другие украинские официальные лица, в том числе глава офиса президента Украины Андрей Ермак, его советник Михаил Подоляк, теперь уже бывший секретарь СНБО Алексей Данилов. Звучали заявления о том, что Николаев и Харьков не должны «оставаться хоть в чем-то русскими городами». Лавров указал, что на Западе «знают об этих высказываниях».

    Он обвинил киевский режим в «войне против собственного народа» после госпереворота. Ее удалось «остановить подписанием Минских соглашений», но украинские власти «уничтожали все русское на Украине», а Запад «ни разу не сделала никакого публичного осуждения этих абсолютно противоправных действий», сказал Лавров. Министр отметил, что политика Киева «противоречит нынешней конституции Украины», гарантирующей «права русского – выделено отдельно – и других национальных меньшинств».

    Напомним, Лавров заявил, что с точки зрения здравой логики нельзя исключать «очевидную версию» о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Однако «Запад подозрительно активно» продвигает версию о непричастности Киева, позиция Запада «становится навязчивой».

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    28 марта 2024, 13:06 • Новости дня
    Военный аналитик оценил возможности ВСУ создать новый оборонительный рубеж

    Военный аналитик Онуфриенко: Украине не хватит ресурсов для создания линии обороны по всему фронту

    Военный аналитик оценил возможности ВСУ создать новый оборонительный рубеж
    @ AP/TASS

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина пытается возвести защитные сооружения по всей линии фронта, однако испытывает проблемы, связанные с коррупцией и нехваткой ресурсов. По этой причине следует ожидать от противника не сплошной обороны, а точечных укреплений, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в Харьковской области признали промедление со строительством укреплений.

    «Наибольший акцент при строительстве оборонительных сооружений делается на Запорожское и Донецкое направления, на последнем укрепления возводятся в районе Курахово. Точечное строительство ведется в Харьковской области, под Херсоном, а также на границе с Белоруссией. Кроме того, ВСУ очень активно используют мины на всех участках», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Но Киев действительно сталкивается с целым рядом серьезных проблем. Первая – это традиционная коррупция. Военные, конечно, стараются что-то выстроить, так как боятся за свои жизни, но значительная часть денег уходит в карманы ответственных за проект. Я уверен, что Киев позаботится о нескольких участках, которые потом будут использовать для красивой картинки, а в остальных местах укреплений не будет вовсе», – отмечает собеседник.

    «Кроме того, не стоит упускать из вида реальную нехватку ресурсов и технических средств для строительства. Озвученный масштаб оборонительных сооружений требует огромного количества техники, которой у противника в должном количестве попросту нет», – подчеркивает он.

    В то же время Онуфриенко уверен – не стоит недооценивать планы Киева. «Даже такие незначительные оборонительные рубежи могут создать трудности для наступающей армии. Но Россия имеет преимущество в воздухе, что позволяет применять авиабомбы большой мощности, разрушать укрепления и продвигаться вперед», – заключил он.

    Ранее глава подконтрольной Украине Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов признал, что строительство оборонительных сооружений в регионе началось только 1 марта, несмотря на многочисленные заявления о том, насколько сильно они необходимы.

    «Укрепления будут выполнять комплексные задачи и состоять из препятствий, способных остановить танки, и минных полей», – сказал он в интервью газете Politico. Синегубов не уточнил, когда строительство защитных сооружений будет завершено.

    Оппозиционные политики Украины считают, что создание оборонительных линий на юге и востоке страны началось слишком поздно. В частности, об этом говорила депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко Иванна Климпуш-Цинцадзе.

    Financial Times в свою очередь пишет, что украинские власти возводят на севере страны оборонительный рубеж, похожий на тот, который был построен Россией в конце 2022 – начале 2023 года и сорвал контрнаступление ВСУ.

    По данным местных жителей и чиновников, укрепления строятся в Черниговской области – используются инженерная техника, бетонные противотанковые заграждения и подземные бункеры. Уточняется, что местные цементные заводы работают на полную мощность для производства бетонных пирамид («зубы дракона»).

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    28 марта 2024, 13:49 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по ж/д составу с боеприпасами для ВСУ в городе Запорожье

    Рогов: ВС России нанесли удар по ж/д составу с боеприпасами для ВСУ в городе Запорожье

    ВС России нанесли удар по ж/д составу с боеприпасами для ВСУ в городе Запорожье
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы нанесли удар БПЛА «Герань» по составу с вооружением и боеприпасами для вооруженных сил Украины (ВСУ), разгружавшемуся в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, ночью ВС России попали в железнодорожный состав оружием и боеприпасами, разгружавшийся в Запорожье, который разгружался в городе Запорожье, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что после попадания боеприпасы сдетонировали, минимум два вагона было уничтожено.

    Ранее сообщалось, что в Винницкой области Украины взорвался эшелон, перевозивший 60 тонн боеприпасов НАТО для украинской армии.

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    28 марта 2024, 14:31 • Новости дня
    Российские войска отразили семь контратак ВСУ на Авдеевском направлении
    Российские войска отразили семь контратак ВСУ на Авдеевском направлении
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки на Авдеевском направлении отразили семь контратак украинской армии, сообщило российское министерство обороны.

    Группировка «Центр» на этом направлении улучшила положение по переднему краю и отразила контратаки украинских штурмовиков 47-й, 53-й и 59-й механизированных бригад у Тоненького, Бердычей и Первомайского в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли до 95 человек, три танка, включая Abrams, две БМП, две американских гаубицы М777 и два орудия Д-30.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и поразила подразделения 58-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Урожайного и Старомайорского в ДНР. Там украинская сторона потеряла до 145 человек.

    На Купянском направлении Западная группировка поразила подразделения 32-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны у Синьковки и Строевки в Харьковской области. Украинская сторона на этом направлении потеряла до 30 человек, танк, три БМП и САУ «Гвоздика».

    На Донецком направлении «Южная» группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 24-й, 53-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии у Красногоровки, Часова Яра, Клещеевки и Спорного в ДНР.

    Украинская сторона потеряла там более 370 человек, танк, две боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, две гаубицы Д-30 и два американских орудия М119.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила скопления живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны у Работино (Запорожская область) и Михайловки (Херсонская область).

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 40 человек, три бронемашины, включая американский БТР М113, САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 107 районах. Средства ПВО за сутки уничтожили 131 украинский дрон и 26 снарядов РСЗО HIMARS и Vampire.

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    28 марта 2024, 15:09 • Новости дня
    Шойгу вручил командующему освобождавшей Авдеевку группировки «Центр» звезду Героя России
    Шойгу вручил командующему освобождавшей Авдеевку группировки «Центр» звезду Героя России
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая Звезда» командующему группировкой войск «Центр» генерал-полковнику Андрею Мордвичеву.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что, по словам министра, в России это высшее звание, которое Мордвичев заслужил. Шойгу выразил генералу благодарность от себя и от всех, кого он защищает в эти дни на всех рубежах.

    «[Вы] делаете это достойно, уверенно, поэтому и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России, и страна оценила ваш ратный труд», – подчеркнул Шойгу.

    Ранее начальник Генштаба ВС России – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне СВО и вручил ордена Мужества и медали «За отвагу» военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Авдеевки.

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    29 марта 2024, 01:18 • Новости дня
    Лавров назвал экспромтом идею Макрона отправить французских военных на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Идея президента Франции Эммануэля Макрона отправить французских военных на Украину была явным экспромтом, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров в интервью «Известиям» отметил, что позднее французский лидер со своей «свитой» решили «как-то отыграть назад», но затем Макрон «вновь эту идею повторил», собравшись «создавать коалицию». Однако, как указал министр, в НАТО Макрону «осторожненько напомнили», что альянс решения принимает «коллегиально и коллективно».

    Лавров связывает заявления Парижа с попыткой «делать пиар» Макрону, поскольку у того «очень неважные дела дома». По мнению министра, Макрону потребовался «какой-то отвлекающий маневр в виде призывов добивать Россию».

    Напомним, Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

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    28 марта 2024, 16:38 • Новости дня
    Во Франции появились фейковые сообщения о наборе военных для отправки на Украину

    Минобороны Франции назвало фейковым сайт, предлагающий контракты для отправки на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны Франции назвало фейковым сайт, предлагавший контракты для участия в боевых действиях на Украине, в ведомстве предостерегли пользователей от посещения подобных ресурсов.

    В французском оборонном ведомстве заявили, что в соцсетях появились скриншоты с некоего сайте sengager-ukraine.fr, который поход на правительственные интернет-ресурсы. На фальшивом сайте добровольцам предлагают контракты для службы во французской армии, чтобы отправиться на Украину, передает ТАСС.

    В Минобороны Франции подчеркнули, что армейские вакансии публикуются только на официальном сайте ВС Франции. Кроме того, уже приняты меры и отправлено обращение в соответствующие структуры, которые  отвечают за борьбу с насилием в интернете и манипулированием информацией, добавив, что армейские вакансии публикуются только на официальном сайте ВС Франции.

    Между тем, в МО Франции не ответили, с чем связана размещение вакансий на бирже труда France Travail, где командование сухопутных сил разыскивает соискателей на службу в пехоте или на бронированной технике.

    Также в министерстве не уточнили, известно ли в ведомстве, что украинское посольство Париже официально на своем сайте разместило объявление о наборе в ряды так называемого Интернационального легиона для участия боевых действий на Украине.

    Депутат от партии «Неподчинившаяся Франция» София Шикру заявила, что власти Франции таким образом хотят «отправить безработных на фронт».

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об изучении возможности отправки военных на Украину заявил, что ЕС «не пойдет умирать за Донбасс».

    Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал французского лидера Эммануэля Макрона наиболее радикальным сторонником отправки европейских войск на Украину.

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    28 марта 2024, 14:42 • Новости дня
    Подполье сообщило об уничтожении членов РДК

    Tекст: Ольга Иванова

    По данным Николаевского подполья, минувшей ночью российские военные нанесли серию ударов по Харькову, в результате которых были уничтожены около 50 украинских военнослужащих, диверсантов и наемников, координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег-харьковчан.

    По его данным, один из ударов был нанесен по институту ВВС им. Кожедуба, где находились до десяти иностранных летчиков, прибывших для консультаций украинских пилотов. Их судьба неизвестна, передает РИА «Новости».

    Самый результативный удар был нанесен по бывшему штабу ПВО, где расположился украинский погранотряд. Уничтожены несколько десятков человек, у некоторых были нашивки РДК (террористическая организация, запрещенная в России), сообщил Лебедев.

    В районе Харьковского Аэрокосмического Университета был нанесен еще один удар. По предварительным данным, погибло 20 военных, в том числе иностранных, добавил он.

    Кроме того, было уничтожено подразделение, которое должно было участвовать в ротации на линии боевого соприкосновения, а также техника, которая прибыла за два часа до удара.

    Ранее Лебедев сообщил, что по меньшей мере 30 украинских силовиков убиты ударом ВС РФ по расположениям ВСУ в Харькове, включая место дислокации штурмовой бригады «Лють».

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    28 марта 2024, 13:53 • Новости дня
    ВСУ начали бросать иностранное оружие в районе Работино

    Боец «Ветер»: ВСУ начали бросать иностранное оружие в районе Работино

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные в районе Работино в Запорожской области бросают иностранное оружие из-за нехватки боеприпасов и навыков обращения с ним, рассказал военнослужащий ВС России с позывным Ветер.

    По его словам, украинские военные не могут правильно эксплуатировать иностранное вооружение, что приводит к его потере, передает РИА «Новости».

    Также военнослужащий продемонстрировал пулемет, брошенный украинскими боевиками в районе Работино, – он был неисправен и не имел боекомплекта.

    Как пояснил военный, украинские солдаты не знают тактико-технических характеристик иностранного оружия, поэтому не могут его использовать.

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что украинская армия практически демилитаризована.

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    29 марта 2024, 07:01 • Новости дня
    Взрывы прогремели на западе Украины
    Взрывы прогремели на западе Украины
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Во Львове, а также в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях Украины произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    Кроме того, сообщается о взрывах в Полтавской области на северо-востоке Украины. Повторные взрывы произошли в городе Днепре. Воздушная тревога действует на всей территории страны, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на пятницу сообщалось о взрывах в Киевской области, а также в Черкасской и Днепропетровской областях Украины.

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    28 марта 2024, 17:28 • Новости дня
    При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина

    Глакдов: При атаке дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина

    Tекст: Вера Басилая

    Житель Новой Таволжанки получил ранения в результате атаки украинского дрона в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале Гладков сообщил, что ВСУ атаковали Новую Таволжанку при помощи БПЛА, сбросив взрывное устройство с дрона.

    Был ранен мужчина, который в момент прилета был на улице. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения лица и верхних конечностей, он отправлен в больницу, во дворе его дома повреждены хозпостройка и забор.

    Ранее ВС России уничтожили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью.

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