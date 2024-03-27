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    Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зачем галициец обещал Америке русские меха

    По сравнению с немцами, французами и старинными шведами нынешние киевские куклы на веревочках, конечно, мелочь. Зато теперь понятно, что всю стаю западные дрессировщики специально на русский мех науськивали. На нефть, газ и алмазы. Учили. Готовили.

    15 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Макрон создает вторую Антанту

    Было бы даже полезно, если бы французы перекинули пару полков на Украину, где они бы стремительно поредели. Это вызвало бы большое недовольство во французском обществе и прочистило бы мозги Макрону. Хотя прочищать там особо нечего.

    8 комментариев
    27 марта 2024, 21:26 • Новости дня

    Записку от бойцов с фронта с обещанием отомстить оставили у «Крокуса»

    Записку с обещанием отомстить оставили у мемориала жертвам теракта в «Крокусе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    У стихийного мемориала памяти жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» появилась записка от бойцов с фронта со словами соболезнования и обещанием отомстить.

    «Бойцы с фронта сильно скорбят. Мы отомстим!» – говорится в записке, которую оставила небольшая группа мужчин, передает РИА «Новости».

    В понедельник у «Крокус Сити Холла» отслужили панихиду по погибшим в результате теракта.

    27 марта 2024, 15:45 • Новости дня
    Посольство России в Южной Корее осудило карикатуру на теракт в «Крокус Сити Холле»

    Южнокорейское издание опубликовало карикатуру на теракт в «Крокусе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Англоязычная южнокорейская газета The Korea Herald опубликовала карикатуру на террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Посольство России в республике резко осудило карикатуру.

    Посольство России в Южной Корее назвало публикацию кощунственной, циничной и оскорбляющей чувства не только россиян, но и южнокорейцев, которые скорбят о случившемся, передает РИА «Новости».

    Диппредставительство поблагодарило южнокорейских граждан за слова поддержки и сопереживания, отметив, что люди, имеющие стыд и совесть, в такие минуты протягивают друг другу руку помощи.

    В посольстве также предположили, что газета, возможно, попытается оправдать свою выходку ссылкой на свободу слова, но такой подход не может быть применен к трагедии такого масштаба.

    Ранее блогера из Башкирии задержали за оправдание терроризма из-за стримов о «Крокусе».

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    27 марта 2024, 13:00 • Новости дня
    МИД: Запад изменил реакцию на теракт в «Крокусе»

    МИД: Запад изменил реакцию на события в «Крокусе», чтобы не остаться в изоляции

    МИД: Запад изменил реакцию на теракт в «Крокусе»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Страны Запада изменили свою реакцию на теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, чтобы не остаться в изоляции, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, после теракта многие страны сначала осудили теракт, однако не выразили соболезнования России, что им пришлось сделать позднее, передает ТАСС.

    При этом Захарова отметила, что представители Запада уже поняли, что мир шагнул вперед, а западные страны могут совсем остаться в стороне, если не поменяют отношение к трагедии в Подмосковье.

    Напомним, Вашингтон осудил теракт в «Крокусе» и выразил солидарность с Россией, однако США отказались помогать России в сфере безопасности после теракта.

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    27 марта 2024, 14:05 • Новости дня
    Один из пострадавших при теракте в «Крокусе» скончался в больнице

    Минздрав сообщил, что пострадавший при теракте в «Крокусе» человек скончался в больнице

    Tекст: Александра Юдина

    Несмотря на усилия врачей, один пострадавший при теракте в «Крокус Сити Холле» скончался в больнице, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

    По его словам, пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии, врачи делали все возможное, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что при теракте в «Крокусе», согласно последним данным СК, погибли 139 человек, из них 40 – от огнестрельных ранений.

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    27 марта 2024, 10:07 • Новости дня
    Захарова рассказала, как США загнали себя в тупик заявлением о «Крокусе»

    Захарова: США загнали себя в тупик словами о причастности ИГ к теракту в «Крокусе»

    Захарова рассказала, как США загнали себя в тупик заявлением о «Крокусе»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США загнали себя в тупик, утверждая, что теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта якобы был совершен террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).

    Захарова в эфире радио Sputnik обратила внимание на то, что США слишком быстро, еще до завершения тушения пожара, заявили о непричастности Украины к теракту. Она также подчеркнула, что США с поразительной скоростью, за пару часов, сделали вывод о причастности ИГ к теракту.

    По мнению дипломата, США сами создали ИГ, поэтому их заявления о причастности этой группировки к теракту в Москве выглядят нелепо.

    Захарова призвала США перестать спекулировать на трагедии и предоставить доказательства своей версии.

    Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что ложь спецслужб США о «Крокусе» выдал «тупейший фальстарт».

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    27 марта 2024, 02:16 • Новости дня
    Сенатор Пушков оценил минуту молчания во Франции по жертвам в «Крокусе»

    Сенатор Алексей Пушков назвал минуту молчания во Франции по жертвам в «Крокусе» проявлением человечности

    Сенатор Пушков оценил минуту молчания во Франции по жертвам в «Крокусе»
    @ Cristobal Basaure Araya/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал минуту молчания на футбольном матче во французском Марселе по жертвам в «Крокус Сити Холле» первым человеческим проявлением со стороны французов за долгое время.

    «Минута молчания по жертвам террористической атаки в Крокус-сити, объявленная на стадионе в Марселе, – первое человеческое проявление со стороны французов за долгое время», – приводит РИА «Новости» заявление Пушкова.

    По словам сенатора, в остальных случаях Париж обещает послать войска и заявляет об «экзистенциальной угрозе», которую Россия якобы несет Франции, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что французский парламент объявил минуту молчания в память о жертвах в «Крокусе». Председатель Нацсобрания Яэль Брон-Пиве подчеркнула, что, гражданские люди, «семьи, невинные стали целью убийц-фанатиков».



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    27 марта 2024, 09:59 • Новости дня
    Сгоревшее здание «Крокус Сити Холла» оказалось в залоге у банка

    РБК: Сгоревшее здание «Крокус Сити Холла» находится в залоге у «Газпромбанка»

    Сгоревшее здание «Крокус Сити Холла» оказалось в залоге у банка
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Концертный зал «Крокус Сити Холл», полностью уничтоженный в результате теракта 22 марта, находился в залоге у «Газпромбанка», пишут СМИ.

    Как сообщает РБК со ссылкой на выписку из ЕГРН, площадь здания составляет более 38 тыс. кв. метров. Оно принадлежит компании «Крокус Интернэшнл» (входит в Crocus Group бизнесмена Араза Агаларова) и было заложено по ипотечному договору в ноябре 2023 года. Обременение на недвижимость действует до 24 декабря 2032 года. Договор ранее перезаключался, и в залог «Газпромбанку» объект попал в результате переуступки в декабре 2022 года.

    Здание «Крокус Сити Холла», которое было заложено по кредиту в «Газпромбанке», значительно пострадало в результате теракта 22 марта. Это привело к снижению его ликвидационной стоимости, однако она не равна нулю.

    По оценкам независимого аналитика Андрея Бархоты, мнение которого приводит издание, сейчас стоимость залога составляет 20-30% от первоначальной. Это обусловлено стоимостью земли и уцелевших строений.

    Наличие залога, его качество и возможность реализовать по рыночной цене напрямую влияют на объем резервов, которые создает банк по кредиту с таким обременением, поясняет эксперт по банковской отчетности Сергей Неклюдов. Он отмечает, что банки регулярно проводят оценку обесценения отдельных ссуд и кредитного портфеля в целом. Если «признаки обесценения» появляются, это требует от банка досоздания резервов.

    Ранее сообщалось, что ущерб от пожара после теракта в «Крокус Сити Холле» может составлять порядка 10 млрд рублей, здание застраховано.

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    27 марта 2024, 06:17 • Новости дня
    Погиб глава студенческой организации «Крокуса»

    Глава студенческой организации «Крокуса», которая спасала зрителей в день теракта, обнаружен в списках погибших

    Tекст: Денис Тельманов

    Пропавший во время теракта в «Крокус Сити Холле» Андрей Сыропятов, руководивший студенческой организацией, работавшей в концертном зале и спасшей в день теракта около ста человек, обнаружен в списках погибших МЧС.

    «Сыропятов числится в списках с именами погибших от МЧС России, которые обновились вечером 26 марта», – передает РИА «Новости».

    Отмечается, что в день теракта в концертном зале работали 105 сотрудников-студентов, все из них успели спастись, а двое подростков – Роман и Владислав – спасли около сотни посетителей, они вывели людей через запасные выходы на минус первом этаже.

    Андрея Сыропятова не удалось отыскать среди раненых, после чего подростки обратились к СМИ за помощью в его поисках.

    По данным СК, в «Крокусе» погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений. Пострадали 182 человека.

    Ранее спасатели доложили губернатору Московской области Андрею Воробьеву, что спасательные работы на месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» завершены, пострадавших под завалами нет.

    Сотрудники МЧС спустя пять дней после теракта в «Крокусе» полностью ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов.

    Во вторник МЧС России опубликовало новый поименный список из 120 человек, погибших в результате теракта.

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    27 марта 2024, 10:44 • Новости дня
    Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 360 человек

    Центр медицины катастроф: Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 360 человек

    Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 360 человек
    @ Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали 360 человек, включая 11 детей, сообщили в Центре медицины катастроф.

    Там уточнили, что госпитализация потребовалась 92 пострадавшим. Выписались из больниц 63 человека. Кроме того, 205 пострадавших при теракте получили медицинскую помощь амбулаторно, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось о 182 пострадавших в результате теракта.

    Как сообщал ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин, на лечении в московских больницах остаются 60 пострадавших при теракте.

    При теракте в «Крокусе», согласно последним данным СК, погибли 139 человек, из них 40 – от огнестрельных ранений.

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    27 марта 2024, 11:49 • Новости дня
    Мужа экс-директора «Новой Голландии» обвинили в оправдании терроризма

    В Петербурге мужа экс-директора «Новой Голландии» обвинили в оправдании терроризма

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    СК в Санкт-Петербурге предъявил обвинение в публичном оправдании терроризма мужу экс-директора общественного пространства «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской Николаю Конашенку, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по городу.

    Как говорится в сообщении, СК по Санкт-Петербургу Конашенку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Оправдание терроризма», решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.

    По версии следствия, Конашенок опубликовал в интернете комментарии, оправдывающие теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    Ранее Конашенок был задержан в Санкт-Петербурге за высказывание о теракте в «Крокус Сити Холле».

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    27 марта 2024, 16:31 • Новости дня
    СМИ: У спасавшего людей охранника «Крокуса» начались вызванные ПТСР последствия

    Tекст: Александра Юдина

    У охранника «Крокус Сити Холла» Алексея Осанушкова, который во время теракта вывел из здания больше сотни людей, начались проблемы с психологическим здоровьем из-за постстрессового синдрома (ПТСР).

    Известно, что мужчина не может есть и спать, вместе с осознанием трагедии у него начались проблемы с психологическим здоровьем из-за стресса, передает RT.

    В данный момент мужчина проходит лечение с психотерапевтом, принимает необходимые препараты.

    Касательно физического здоровья, врачи отметили, что ему тяжело говорить, так как он надышался дымом и сорвал голос, когда кричал команды людям. «Дым из легких выходил у него два дня», – сообщили врачи.

    Ранее стало известно, что один из пострадавших при теракте в «Крокусе» скончался в больнице.

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    27 марта 2024, 13:31 • Новости дня
    Раскрыта личность выдаваемого Украиной за «сотрудника ФСБ» в «Крокусе»

    Выдаваемый украинскими СМИ «сотрудник ФСБ» в «Крокусе» оказался строителем

    Tекст: Александра Юдина

    Находившийся в «Крокус Сити Холле» во время теракта зритель, которого украинские СМИ попытались выдать за «сотрудника ФСБ», опроверг эти данные.

    Мужчина по имени Алексей заявил, что не имеет отношения к ФСБ или другим силовым структурам, а работает в строительной компании, передает ТАСС.

    Также он назвал подлостью эти информационные вбросы, когда люди пережили такие страшные события.

    Мужчина, пришедший на концерт с дочкой, назвал спасение везением, а происходившее – ужасным.

    Ранее в украинских каналах появились публикации с утверждениями о том, что в зале «Крокуса» якобы находились сотрудники спецслужб. Там же были опубликованы фотографии нескольких зрителей, которые спокойно сидели на верхних рядах, когда возле сцены началась стрельба. Среди них было фото Алексея, которого пытались представить как сотрудника ФСБ.

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    27 марта 2024, 16:40 • Новости дня
    Член паралимпийской сборной России Екатерина Попова погибла в теракте в «Крокусе»
    Член паралимпийской сборной России Екатерина Попова погибла в теракте в «Крокусе»
    @ paralymp.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Член сборной России по настольному теннису лиц с ПОДА Екатерина Попова погибла в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).

    Как говорится в заявлении ПКР, паралимпийскую семью постигло большое горе: во время теракта в «Крокус Сити Холле» погибла член сборной страны по настольному теннису спорта лиц с ПОДА, прекрасная спортсменка и замечательный человек Екатерина Попова, передает ТАСС. Там добавили, что своими достижениями спортсменка внесла значимый личный вклад в развитие этого вида спорта.

    «Это невосполнимая потеря для нас. Скорбим вместе с вами. Светлая память об этом человеке навсегда останется в наших сердцах», – говорится в заявлении.

    Поповой было 39 лет, она является двукратной чемпионкой страны, в составе сборной России она принимала участие в чемпионате Европы и других международных соревнованиях, на которых завоевала серебряную и бронзовую медали.

    Ранее сообщалось, что сотрудница МИД Татьяна Репина погибла при теракте в «Крокусе».

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    27 марта 2024, 08:24 • Новости дня
    Фигурант дела «Крокуса» оставил авто за две недели до теракта

    Фигурант дела о теракте в «Крокусе» перестал пользоваться авто за две недели до событий

    Tекст: Александра Юдина

    Семья арестованных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Исломовых около года жила в Твери, подрабатывали в такси, однако рабочая машина Hyundai две недели как стоит на месте, рассказали соседи.

    По их словам, сначала мужчины ездили на старых машинах, позднее появились новые иномарки, одна из которых – белое такси Hyundai – была оставлена на парковке и до сих пор там стоит, передает РИА «Новости».

    Также соседи уверяют, что в семье было много детей, все вежливые, никогда не было пьяных.

    Кроме того, один из жителей сказал, что Renault, на котором фигуранты дела скрылись с места преступления, соседи у дома не видели.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе.

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    27 марта 2024, 15:54 • Новости дня
    Рок-группа Garbage выразила соболезнования в связи терактом в «Крокусе»
    Рок-группа Garbage выразила соболезнования в связи терактом в «Крокусе»
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Британско-американская рок-группа Garbage в своем Instagram-аккаунте (запрещен в России) выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта 2024 года.

    «Наши искренние соболезнования. Трагический кошмар», – написали музыканты, передает ТАСС.

    В сторис группы также были опубликованы фотографии афиши и билета на их концерт, который проходил в «Крокус Сити Холле» в 2015 году.

    Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» унес жизни 140 человек, 182 человека получили ранения. 11 человек, причастных к теракту, были задержаны, четверо из них – непосредственные исполнители.

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    27 марта 2024, 14:45 • Новости дня
    Жительница Липецка оправдалась за слова о теракте в «Крокусе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Липецке местная жительница, заявившая во время прямого эфира в соцсетях о том, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибло «недостаточно» людей, принесла извинения за сказанное.

    По словам женщины, она допустила подобные высказывания, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передает RT.

    «Выпила, очень много выпила. Агрессия понеслась», – попыталась оправдаться она.

    По факту случившегося полиция проводит проверку.

    Ранее в Петербурге мигранта задержали за «шутки» о «Крокусе».

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