Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.2 комментария
Записку от бойцов с фронта с обещанием отомстить оставили у «Крокуса»
Записку с обещанием отомстить оставили у мемориала жертвам теракта в «Крокусе»
У стихийного мемориала памяти жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» появилась записка от бойцов с фронта со словами соболезнования и обещанием отомстить.
«Бойцы с фронта сильно скорбят. Мы отомстим!» – говорится в записке, которую оставила небольшая группа мужчин, передает РИА «Новости».
В понедельник у «Крокус Сити Холла» отслужили панихиду по погибшим в результате теракта.