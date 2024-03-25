Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.0 комментариев
У «Крокус сити холла» отслужили панихиду по погибшим
У стихийного мемориала с цветами рядом с «Крокус сити холлом» два священнослужителя по благословению архиепископа Одинцовского Фомы отслужили панихиду по погибшим в теракте 22 марта.
Панихиды будут проходить каждые два часа, передает РИА «Новости».
Напомним, в результате теракта в «Крокус сити холле» погибли 137 человек, пострадали 182 человека.