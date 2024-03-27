Было бы даже полезно, если бы французы перекинули пару полков на Украину, где они бы стремительно поредели. Это вызвало бы большое недовольство во французском обществе и прочистило бы мозги Макрону. Хотя прочищать там особо нечего.3 комментария
Куратора Британского музея заподозрили в краже 2000 экспонатов
Британский музей подал иск против своего бывшего куратора Питера Хиггса, который проработал в нем 30 лет. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Independent, его подозревают в краже около 2000 экспонатов.
«Британский музей обратился в суд с иском против бывшего куратора, который якобы украл из коллекций сотни артефактов и выставил их на продажу онлайн», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Independent.
Судья Высокого суда Лондона обязала Хиггса вернуть все украденные вещи в течение месяца. Она также потребовала предоставить данные его аккаунтов на eBay и PayPal.
Хиггс не явился на заседание суда, сославшись на плохое самочувствие. Ведется полицейское расследование, но пока Хиггсу не предъявлено никаких обвинений.