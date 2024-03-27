Куратора Британского музея заподозрили в краже 2000 экспонатов

Tекст: Денис Тельманов

«Британский музей обратился в суд с иском против бывшего куратора, который якобы украл из коллекций сотни артефактов и выставил их на продажу онлайн», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Independent.



Судья Высокого суда Лондона обязала Хиггса вернуть все украденные вещи в течение месяца. Она также потребовала предоставить данные его аккаунтов на eBay и PayPal.

Хиггс не явился на заседание суда, сославшись на плохое самочувствие. Ведется полицейское расследование, но пока Хиггсу не предъявлено никаких обвинений.