При обстреле Белгородской области пострадали четыре человека

Tекст: Ольга Иванова

Он сообщил, что среди пострадавших мужчина с проникающим осколочным ранением грудной клетки, женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибленной раной головы, мужчина с переломом костей предплечья, они доставлены бригадами скорой в городскую больницу №2. Еще один мужчина самостоятельно обратился в травмпункт, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

В Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ, по предварительным данным, различные повреждения получили 22 квартиры в семи МКД, семь частных жилых домовладений и один хозсубъект. Также повреждены 11 автомобилей.

Ранее Гладков сообщал, что в результате обстрела окраины села Муром Шебекинского городского округа Белгородской области со стороны ВСУ пострадал один человек.