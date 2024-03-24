На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.0 комментариев
Мужчина пострадал при обстреле села в Белгородской области
В результате обстрела окраины села Муром Шебекинского городского округа Белгородской области со стороны ВСУ пострадал один человек, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Как указал Гладков в своем Telegram-канале, мужчина получил осколочные ранения головы, нижних конечностей и поясничной области, когда находился в саду. По его словам, пострадавшего доставили в городскую больницу № 2, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что при атаке беспилотников на Белгородскую область погиб человек. Напомним, в пятницу ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с применением 47 боеприпасов и 13 дронов.