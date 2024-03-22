Свою лепту в превращение СВО в войну внес киевский режим. В тот момент, когда целями России были исключительно демилитаризация и денацификация Украины, Зеленский отказался идти на какие-то компромиссы с Москвой и запустил процесс тотального противостояния.11 комментариев
В МИД возмутились реакцией Белого дома на ЧП в «Крокус Сити Холле»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления официальных лиц США относительно ЧП в подмосковном Красногорске, где в пятницу вечером неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл».
В Белом доме заявили, что не видят признаков участия Украины в случившемся, однако неизвестно, на каком основании были сделаны такие выводы, написала Захарова в своем Telegram-канале.
«На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне», – прокомментировала дипломат.
Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.