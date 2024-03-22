Дзен и VK Play Live запустили кросспостинг видео

Для подключения кросспостинга нужно зайти в настройки студии «Дзена» и привязать аккаунт VK Play в соответствующем разделе. Максимально возможное время трансляции для кросспостинга составляет восемь часов, а размер видео – 70 ГБ.

Стримеры смогут записывать контент в течение целого дня и автоматически размещать его на одной из крупнейших контент-платформ России без дополнительной обработки.

«После запуска новой функциональности стримеры смогут тратить гораздо меньше времени и сил на то, чтобы делиться записями прямых эфиров на платформе «Дзен» и получать дополнительную аудиторию. Перед разработкой этого проекта мы провели фокус-группу с 40 стримерами платформы VK Play Live, ведущих также свои блоги в «Дзене». Блогеры в один голос заявили, что такое усовершенствование будет полезно для них. Нам в целом очень важно реагировать на запросы наших авторов и поддерживать их проекты действительно нужными им механиками», – сказал директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева.

«Нами взят курс на взаимную интеграцию контентных платформ VK для стримеров, и мы рады запустить хоть и небольшую, но важную часть из запланированного», – отметил руководитель VK Play Live Елисей Малышев.

Опубликованные в «Дзене» записи можно лайкать и комментировать, ими легко делиться с другими пользователями. Это положительно отразится не только на количестве зрителей, но и на их вовлеченности, позволит стримерам объединять вокруг себя действительно заинтересованную аудиторию, а также активно взаимодействовать с ней.

VK Play – площадка для любителей игр, разработчиков и авторов контента. VK Play объединяет в себе все востребованные у игрового сообщества сервисы и предлагает развлечения для каждого: каталог игр, облачный гейминг, стриминг и киберспорт и многое другое. На площадке представлены игры на любой вкус – от легких головоломок до хардкорного экшена с возможностью запускать игры через сервис облачного гейминга с любого ПК. Для фанатов киберспорта VK Play также проводит любительские и профессиональные, открытые и эксклюзивные кибертурниры.