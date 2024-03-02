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    Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.

    8 комментариев
    Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

    Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

    2 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Могильный дух польско-украинской «дружбы»

    Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.

    2 комментария
    2 марта 2024, 19:16 • Новости дня

    На Западе назвали способное устроить конец света российское оружие

    Express: Российская ракета «Сармат» способна устроить конец света

    На Западе назвали способное устроить конец света российское оружие
    @ Министерство обороны/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российский ракетный комплекс «Сармат» может поражать несколько целей одновременно, он способен устроить конец света, пишет Express.

    Издание приводит ошеломляющие характеристики «Сармата»: в длину 35 метров, «Сатана-II» (по классификации НАТО – прим. ВЗГЛЯД) весит 220 тонн. По данным журналистов, ракета представляет собой несколько установок с независимым наведением, благодаря чему может поразить несколько целей одновременно, передает РИА «Новости».

    По данным Центра стратегических и международных исследований США, «Сармат» преодолевает всю территорию Европы и большую часть США, эта ракета не похожа ни на одну, которая есть у других стран.

    Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о боевом применении новейших ракетных комплексов. По его словам, в войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат», которые скоро Россия продемонстрирует их в районах базирования на боевом дежурстве.

    29 февраля 2024, 02:26 • Новости дня
    В Госдуме отправку французских войск на Украину решили считать оккупацией

    В Госдуме заявили, что отправка французских войск на Украину будет расценена как ее оккупация

    В Госдуме отправку французских войск на Украину решили считать оккупацией
    @ Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что отправка французских войск на Украину будет расценена как ее оккупация.

    «Отправка французских войск на Украину, народ которой стал заложником нацистского режима, будет расценена как ее оккупация. Франция будет воспринята как сторона конфликта и агрессор», - цитирует Шеремета РИА «Новости».

    Депутат добавил: идея Макрона по отправке войск «мертва и неосуществима», она не спасет «утопающего и готового хвататься за соломинку Зеленского», так как французам еще предстоит «познать разочарование от украинского режима, уже настигшего соседнюю Польшу».

    Ранее официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что никто из участников встречи в Париже 26 февраля не поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки сухопутных сил Запада на Украину, канцлер ФРГ Олаф Шольц отнесся к ней скептически.

    По его словам, Макрон выступил с предложением о возможности отправки сухопутных сил Запада на Украину, на что Шольц высказался о том, что это предложение нецелесообразное.

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    29 февраля 2024, 04:00 • Новости дня
    Военного из Башкирии после обмена обвинили в боях на стороне Украины

    Военный из Башкирии после обмена пленными признался в участии в боевых действиях на стороне Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Вернувшегося в Россию в результате обмена пленными 52-летнего уроженца Башкирии Радика Богданова подозревают в участии в боевых действиях против российских войск на стороне ВСУ.

    По версии следствия, подозреваемый служил в рядах вооруженных сил России, но в июне 2023 года сдался в плен украинским военным и после прохождения обучения он был зачислен в состав одного из подразделений ВСУ, в котором принимал участие в боевых действиях против российских войск, сообщает «Коммерсант».

    Отмечается, что Богданов признал вину, Главное следственное управление МВД по Башкирии возбудило в его отношении уголовное дело за участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (часть 3 статьи 208 УК России), за что ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

    Источники газеты также допускают, что обвинения против Богданов могут быть переквалифицированы на статью 352.1 УК (добровольная сдача в плен) или статью 275 УК (госизмена в форме перехода на сторону противника).

    Ранее сообщалось, что замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев не увидел повода для сожалений по поводу смерти в Испании угнавшего российский военный вертолет летчика Максима Кузьминова.

    «Собаке – собачья смерть!» – сказал он в интервью российским СМИ. Медведев отказался развивать эту тему, подчеркнув, что сказал все, что хотел.

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    2 марта 2024, 04:26 • Новости дня
    Россия уведомила США о пуске МБР «Ярс»

    Пентагон подтвердил уведомление США со стороны России о пуске МБР «Ярс»

    Россия уведомила США о пуске МБР «Ярс»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Москва уведомила Вашингтон об учебно-боевом пуске твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс», сообщил Пентагон.

    Пентагон пояснил, что информация была передана через Центр по уменьшению ядерной опасности. США заявили, что намерены «следить за ситуацией», передает ТАСС.

    Напомним, российское Министерство обороны сообщило об успешном испытании МБР «Ярс». Учебно-боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке.

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    1 марта 2024, 16:25 • Новости дня
    Минобороны сообщило об успешном испытании МБР «Ярс»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На государственном испытательном космодроме Плесецк прошел учебно-боевой пуск твердотопливной МБР подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» с разделяющейся головной частью, заявило российское министерство обороны.

    Учебно-боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке, все поставленные задачи выполнены в полном объеме, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Целью пуска было подтверждение тактико-технических и летных характеристик комплекса. В ходе подготовки к мероприятию РВСН отработали передислокацию в удаленный район стартовой батареи ПГРК «Ярс» с подготовкой и проведением пуска.

    Ранее комплекс «Ярс» заметили на улицах Москвы. Минобороны уточняло, что машины направлялись в Московскую область для подготовки к параду Победы.

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    28 февраля 2024, 23:20 • Новости дня
    Группу диверсантов ВСУ уничтожили при попытке высадиться на Тендровской косе

    В Херсонской области группу украинских диверсантов уничтожили при попытке высадиться на Тендровской косе

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа украинских диверсантов уничтожена при попытке высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

    «Украинские диверсанты были уничтожены при попытке высадиться на Тендровской косе Голопристанского района. Кажется, это был тот самый «сюрприз» на Черном море, о котором Зеленский говорил Fox News», – сказал Василенко РИА «Новости».

    Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что перемещение плавсредств противника было замечено к западу от Тендровского маяка, отряды ВСУ были обстреляны из пулемётов, миномётов и ПТРК.

    «В результате три лодки повреждены и затонули, одну прибило к берегу, а еще одна развернулась и убыла обратно», – рассказал Рожин в своем Telegram-канале.

    В найденной у берега лодке были обнаружены несколько тел погибших и один раненый боец ВСУ, которого взяли в плен и допросили. В ходе допроса было установлено, что десантные группы относятся к 73-му морскому центру ССО ВСУ.

    Тендровская коса – это остров площадью 38 кв. км вблизи северо-западного побережья Черного моря в Херсонской области, на территории которого расположен заповедник.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала года освобождено около 327 кв. км новых регионов России. Он отметил работу бойцов Сил специальных операций, которые действуют уверенно, профессионально, достойно, ежедневно совершают подвиги.

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    1 марта 2024, 13:14 • Новости дня
    Сенатор: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте

    Сенатор Долгов: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте

    Сенатор: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте
    @ Florian Gaertner/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц испытывает давление со стороны немцев, военных и политического истеблишмента. Поэтому он решил подставить Лондон. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в Британии раскритиковали Шольца из-за слов о контроле Британии за применением ВСУ британских ракет.

    «Для всех давно очевидно, что британцы помогают ВСУ применять ракеты. Своим заявлением Шольц всего лишь раскрыл «секрет Полишинеля». При этом военные и политический истеблишмент ФРГ выступают против прямого вмешательства страны в конфликт», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Более того, опросы общественного мнения показывают, что население Германии также не поддерживают оказание помощи Украине, а те партии, которые не хотят спонсировать ВСУ, набирают все большую популярность. Окружение Шольца прекрасно понимает, что их сдвигают на «политическую обочину», и канцлер пытается исправить ситуацию», – отмечает он.

    «Фактически Шольц назвал Лондон соучастником ударов по России. Однако Германия тоже является сообщником ВСУ. ФРГ поставляет оружие на Украину и дает деньги. Да, Берлин пока не отправляет Зеленскому дальнобойные ракеты, однако другие западные страны, такие как Франция или Британия, это делают», – подчеркивает собеседник.

    «Более того, чем больше будет успехов в России в спецоперации, тем чаще Европа будет назначать новых ответственных за провал западной политики в отношении Москвы. По мере приближения этого момента мы увидим увеличение случаев внутренней грызни. И Макрон, и Сунак, и Шольц – «политические трупы». Я думаю, что они быстро уйдут со сцены, однако могут перед этим наломать дров», – акцентирует сенатор.

    «Проблема в том, что европейцы выполняют американские команды. Текущая ситуация сохранится, пока существует диктуемая Вашингтоном западная линия по поддержке Украины. Никакие заявления не поменяют это положение дел. Россия, в свою очередь, смотрит не на слова, а на действия», – резюмировал Долгов.

    Напомним, в Британии раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца за его слова о том, что Лондон контролирует применение украинскими военными британских ракет, сообщает ТАСС. Руководитель Германии был обвинен в злоупотреблении разведданными.

    Председатель комитета по международным делам Палаты общин британского парламента Алиша Кирнс назвала «комментарии Шольца безответственными и пощечиной союзникам». «Мы дали Storm Shadow, мы все должны давать, что можем, Шольц должен передать Taurus и перестать тормозить безопасность Европы», – сказала она.

    Экс-министр обороны Британии Бен Уоллес обвинил Шольца в опасном использовании фактов, которые он назвал зачастую неправильными, сообщает The Evening Standard. Таким образом канцлер якобы оправдывается за отсутствие помощи ВСУ. «Снова и снова Германия оказывала помощь Украине последней. На каждом этапе их приходилось заставлять или стыдить, заставляя что-либо делать. Это не лидерство, а следование», – подчеркнул он.

    Ранее Шольц объяснил отказ Германии передавать ВСУ ракеты Taurus их способностью поразить цели в Москве. Он подчеркнул, что для контроля над применением этого вида вооружений ФРГ пришлось бы направить на Украину своих военных, а это исключено. Кроме того, канцлер, «выражаясь со всей дипломатической абстрактностью», подчеркнул, что «другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется».

    Также канцлер отметил, что Германия не допустит эскалации конфликта, то есть войны между Россией и НАТО. Он добавил, что на украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат альянса, потому что в противном случае это повлекло бы за собой большую опасность. «И я по-прежнему привержен этому», – констатировал глава правительства ФРГ.

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    29 февраля 2024, 22:56 • Новости дня
    Шольц заявил о способности Taurus поразить цели в Москве

    Шольц объяснил отказ Германии передавать Украине ракеты Taurus их способностью поразить цели в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Если «неверно применить» ракету Taurus с дальнобойностью 500 км, она «может поразить цель где-нибудь в Москве», заявил канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине.

    Шольц подчеркнул, что для контроля над применением ракет Taurus Германии пришлось бы направить на Украину своих военных, а это исключено. Шольц, «выражаясь со всей дипломатической абстрактностью», подчеркнул, что «другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется», передает РИА «Новости».

    Как сообщали СМИ, Шольц заявил, что ВСУ наводят ракеты Storm Shadow на российские цели с помощью британских военнослужащих на Украине.

    В ответ канцлер подвергся жесткой критике со стороны британских политиков и был обвинен в злоупотреблении разведданными, передает ТАСС.

    Напомним, Шольц заверил, что Германия не допустит эскалации конфликта, то есть войны между Россией и НАТО. Он добавил, что на украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат НАТО.

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    1 марта 2024, 09:03 • Новости дня
    В Германии объяснили нежелание Шольца передавать ракеты Taurus Украине

    Focus: Шольц не передает Украине Taurus из-за отсутствия доверия

    В Германии объяснили нежелание Шольца передавать ракеты Taurus Украине
    @ Grant Hubbs/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Настоящая проблема, из-за которой канцлер Германии Олаф Шольц отказывается передавать Украине немецкие ракеты Taurus, заключается в отсутствии у него доверия к киевскому режиму, пишут немецкие СМИ.

    Эксперт из Университета Осло Фабиан Хоффманн в статье для издания Focus отметил, что украинцы, как опасается Шольц, будут использовать Taurus таким образом, который федеральному канцлеру не понравится, передает РИА «Новости».

    Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что если «неверно применить» ракету Taurus с дальнобойностью 500 км, она «может поразить цель где-нибудь в Москве».

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    1 марта 2024, 17:18 • Новости дня
    Путин подписал указ о военных сборах для пребывающих в запасе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в 2024 году, документ вступает в силу со дня опубликования.

    В соответствии с указом в 2024 году призываются россияне, пребывающие в запасе, они пройдут военные сборы в ВС России, войсках национальной гвардии, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Сборы граждан, находящихся в запасе, – это плановое мероприятие по совершенствованию боевой выручки резервистов, такие мероприятия проходят каждый год.

    В 2023 году Путин подписал указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе россиян в мае.

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    29 февраля 2024, 05:40 • Новости дня
    Российские штурмовики Су-25 обстреляли ВСУ крупнокалиберными ракетами «Тулумбас»

    Российские штурмовики Су-25 обстреляли личный состав ВСУ крупнокалиберными ракетами С-13 «Тулумбас»

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские штурмовики Су-25 обстреляли 122-мм ракетами С-13 «Тулумбас» скопления личного состава ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Экипажи штурмовиков на самолетах Су-25 ВКС смогли поразить опорные пункты, а также скопление живой силы и бронетехники ВСУ на Донецком направлении, передает РИА «Новости» сообщение российского оборонного ведомства.

    Отмечается, что удар наносился на предельно малой высоте в 25 метров. В итоге все намеченные цели были успешно поражены.

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    29 февраля 2024, 03:07 • Новости дня
    Российской армии пообещали тысячи ударных беспилотников «Скальпель» до конца года

    КБ «Восток»: Российская армия в 2024 году получит несколько тысяч ударных беспилотников «Скальпель»

    Tекст: Денис Тельманов

    Ударная беспилотная платформа «Скальпель» запущена в серийное производство, до конца 2024 года будет произведено несколько тысяч экземпляров изделий, сообщили в конструкторсоком бюро «Восток», где разработали дрон.

    «Точные данные не разглашаются, счет идет на тысячи изделий. Далее «Скальпель» продолжит жизнь в российской армии в составе комплекса с разведывательным беспилотным летательным аппаратом», – приводит ТАСС заявление КБ.

    Отмечается, что новый барражирующий боеприпас применяется в зоне спецоперации с 2023 года. Сейчас разработчики модернизировали пусковую катапульту, сделав ее более компактной и быстроразвертываемой. Кроме того, обновилась система связа беспилотника.

    Масса полезной нагрузки дрона составляет 5 кг, он может летать на скорости 120 км/ч на дальность 40 км.

    Ранее сообщалось, что первые партии FPV-дронов «Упырь» с тепловизорами отправили в зону СВО. Сейчас ведется работа над добавлением в них машинного зрения

    Также глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что готовится поставка в ВС России беспилотников, которые управляются с использованием искусственного интеллекта.

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    29 февраля 2024, 07:49 • Новости дня
    Пленный украинский военный назвал цифры Зеленского по потерям заниженными

    Пленный украинский военный назвал цифры Зеленского по потерям нереально заниженными

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский военнопленный Игорь Мыгаль, пулеметчик 3-го Луганского погранотряда, которого забрали в ВСУ насильно, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский нереально занизил цифры по потерям в армии.

    «Мне показали интервью Зеленского. Он говорит, за два года только 31 тыс. человек  потерь. Каких потерь 31 тысяча? Это нереально. Больше, намного больше», – сказал Мыгаль, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что «потери очень большие, там очень бомбят, работают дроны, артиллерия». В момент попадания в плен боец находился в блиндаже в составе группы из трех военнослужащих.

    «Повезло, что я остался жив. Но не всем так везло. Большинство осталось тут, на Донетчине, Луганщине, в земле», – сказал украинский военный.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за время СВО украинские вооруженные силы лишились более 444 тыс. военнослужащих, ежедневно ВСУ теряют более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения.

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    29 февраля 2024, 08:54 • Новости дня
    В России начали создавать военный вездеход-амфибию «Тритон»

    В России создают вездеход-амфибию «Тритон» для форсирования водных преград

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В России создается вездеход-амфибия «Тритон» для форсирования водных преград и создания плацдармов в зоне спецоперации, сообщил гендиректор предприятия разработчика «Тритона» ООО «Арго» Константин Багдасаров.

    По его словам, компания «Арго» приступила к разработке новой перспективной машины «Тритон», одним из перспективных направлений применения которой является форсирование водных преград с последующим созданием плацдармов в зоне СВО, передает РИА «Новости».

    Багдасаров рассказал, что эффективным вариантом форсирования рек представляется переброска групп из 50 небольших машин-амфибий с экипажем по пять бойцов в каждой на одном из участков водной преграды.

    Одним из преимуществ «Тритона» является размещение двигателя, которое позволяет «прыгать» в воду с обрыва, не теряя плавучести, при этом грузоподъемность вездехода на воде – 1,5 тонны, на земле – 1 тонна.

    Багдасаров также отметил, что сегодня идет сборка первого опытного образца «Тритона», испытания которого должны начаться в мае-июле 2024 года.

    Ранее российские инженеры разработали вездеходную автомобильную платформу открытого типа для передвижения «кочующих» огневых позиций» и сопровождения колонн бронетехники.

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    29 февраля 2024, 00:13 • Новости дня
    Польша задумала провести в Балтийском море учения ВМС

    Учения ВМС Польши Ostrobok 24 решено провести в Балтийском море

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-морские силы Польши начинают учения Ostrobok 24, сообщило Генеральное командование родов войск польской армии.

    «Учения станут проверкой обученности военно-морских сил в действиях, обеспечивающих интересы страны на море» – приводит РИА «Новости» слова сообщение командования.

    Отмечается, что главная цель маневров – «отработка навыков в сфере обеспечения безопасности морских коммуникационных путей, по которым доставляются энергоносители и товары стратегического значения».

    В учениях будут задействованы корабли третьей флотилии ВМС Польши, в состав которой войдет также итальянский фрегат Marina Militare Luigi Rizzo.

    В рамках учений запланированы артиллерийские стрельбы, отработка обороны от атак с воздуха, защита стратегического морского транспорта. В воздухе корабли будут поддерживать истребители F-16 и спасательные вертолеты.

    Маневры завершатся 8 марта.

    Ранее сообщалось, что в Польше стартуют маневры Dragon-24 в рамках крупнейших за последние десятилетия учений НАТО Steadfast Defender 2024, в которых будут участвовать около 20 тыс. военных из 10 государств – членов НАТО, включая мотострелков, бронетанковые войска и части специального назначения, а также 3500 единиц техники.

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    29 февраля 2024, 12:33 • Новости дня
    Путин: Боевые возможности ВС России увеличились многократно
    Путин: Боевые возможности ВС России увеличились многократно
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Боевые возможности российских Вооруженных сил увеличились многократно, заявил президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

    «Боевые возможности Вооруженных Сил увеличились многократно. Наши части прочно владеют инициативой, по целому ряду оперативных направлений уверенно наступают, освобождают все новые территории», – заявил Путин.

    Не мы начинали войну на Донбассе, отметил глава государства, «но мы сделаем все, чтобы ее закончить, искоренить нацизм, решить все задачи специальной военной операции, защитить суверенитет и безопасность наших граждан».

    Российские силы, по словам президента, уверенно наступают по целому ряду направлений.

    Стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности, указал Путин. Он отметил также, что все прежние планы по развитию российской оборонной сферы выполнены.

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    Появление дрона в Петербурге потребует от России решительных мер

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Алексей Нечаев Алексей Нечаев
      Германия забыла о благодарности русским

      Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.

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    • Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов
      Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

      Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

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    • Олег Хавич Олег Хавич
      Могильный дух польско-украинской «дружбы»

      Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.

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    • Еще один антироссийский шаг Армении

      Власти Армении, ранее «заморозившие» членство республики в ОДКБ, выступили с очередной антироссийской инициативой: убрать российских пограничников из аэропорта Еревана. Как они там вообще оказались? И чего добиваются армяне?

    • Шольц выдал грязную тайну НАТО

      Канцлер Германии Олаф Шольц выдал секрет британских и французских властей, который они хотели скрыть от населения: их военные участвуют в конфликте на Украине и наводят дальнобойные ракеты на цели в России. Но Шольц не просто проговорился. Его зажали в угол.

    • Макрон опозорился на весь мир

      Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страны ЕС и НАТО могут отправить своих военных на Украину, обернулось для него настоящим позором. Оказалось, что у Макрона в этом вопросе вообще нет союзников, кроме того, нет армии, способной даже защищаться, а не то что угрожать России.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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